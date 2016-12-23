В Дагестане открылся православный духовно-просветительский центр

23 декабря. ПРАВМИР. В Махачкале состоялась торжественная церемония открытия православного духовно-просветительского центра при Успенском кафедральном соборе.

Строительство центра на территории Махачкалинской епархии велось по благословению епископа Махачкалинского и Грозненского Варлаама при поддержке Федерального агентства по делам национальностей в рамках федеральной целевой программы «Укрепление единства российской нации», сообщает пресс-служба патриархии.

На церемонии открытия глава Республики Дагестан Рамазан Абдулатипов сказал: «Открытие духовно-просветительского центра в Махачкале призвано стать новой вехой в гармонизации межнационального и межрелигиозного диалога. Дагестанский народ всегда понимал, что его сила — в богатстве культур, поэтому здесь мирно сосуществуют представители более 40 этносов и трех мировых конфессий — ислама, христианства, иудаизма. И мы с вами сегодня обязаны продолжить эту завещанную предками традицию, передать нашим потомкам мирную и процветающую республику… Здесь, в центре, каждый сможет узнать о Православии, глубоких исторических, духовных, культурных корнях и традициях народов Республики Дагестан и Российской Федерации».

Епископ Варлаам, обращаясь к собравшимся, заявил: «Подобные центры призваны воспитывать молодых людей, давая знания, ведущие к созиданию, любви, миру, взаимоуважению. Сегодня разделить с нами радость пришли и братья-мусульмане, и братья-иудеи, за что мы им благодарны. И это не первый раз, когда представители трех основных религий, исповедуемых в Дагестане, проводят совместное мероприятие… Такая деятельность дает свои плоды. Мы видим, что сотрудничество представителей разных конфессий просто необходимо в наше сложное время, так как между нами все чаще и чаще пытаются внести разлад именно по национальным и конфессиональным признакам. Надо помнить, что у всех нас один общий дом — Россия, который мы должны укреплять, наипаче в союзе мира».

В стенах здания планируется разместить молодежный центр, в котором будут проводиться занятия, ориентированные на знакомство с русской православной культурой. Также будет создана консультативная служба по оказанию помощи родителям и педагогам в вопросах нравственного воспитания и формирования духовных ценностей у подрастающего поколения.