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В Германии предотвратили нападение на торговый центр

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23 декабря. ПРАВМИР. В германском городе Дуйсбург полиция предотвратила нападение на торговый центр Centro в Оберхаузене.
В Германии предотвратили нападение на торговый центр
Фото: Roland Weihrauch/Global Look Press

Правоохранители задержали двух мужчин 28 и 31 года, которые планировали нападение, сообщает РБК со ссылкой на Spiegel.

Правоохранители провели операцию в 00:45 по местному времени (02:45 мск). Оба задержанных, по данным полиции, выходцы из Косово. Сейчас спецслужбы выясняют, «как далеко зашла подготовка» к теракту и были ли к ней привлечены другие лица.

По данным СМИ, накануне вечером в торговом центре в Оберхаузене была проведена «крупномасштабная полицейская операция». Подробности мероприятия не сообщаются.

Полиция и спецслужбы Германии работают в усиленном режиме после теракта в Берлине, который произошел 19 декабря. В тот день грузовик въехал в толпу на рождественской ярмарке в центре германской столицы. В результате теракта погибли 12 человек, еще 48 получили ранения. В полиции предполагают, что исполнитель теракта скрылся с места происшествия, в кабине грузовой фуры правоохранители обнаружили тело водителя транспортной компании, которой принадлежал грузовик. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая организация «Исламское государство» (ИГИЛ, запрещена в РФ).

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