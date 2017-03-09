В Грузии представлены предварительные итоги расследования “дела с цианидом”

Прокуратура Грузии опубликовала предварительные итоги расследования "дела с цианидом" в патриархии.

“На основании существующих доказательств, Георгий Мамаладзе обвиняется в подготовке убийства Шорены Тетруашвили (секретаря-референта патриарха – прим.ред.) и в незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия (которое было обнаружено во время обыска его квартиры — ред.)”,- сказано в заявлении прокуратуры, которое цитирует РИА Новости.

10 февраля в Тбилисском аэропорту по обвинению в подготовке убийства был задержан Георгий Мамаладзе — руководитель службы по управлению имуществом патриархии и директор медицинского центра святых Иоакима и Анны.

У обвиняемого нашли цианид, которым он, по основной версии, планировал убийство священнослужителя высокой иерархии.

Исходя из существующих рисков того, что Мамаладзе мог готовить убийство и других лиц, а также то, что он мог действовать не один, в Германии была усилена охрана Патриарха, отмечает ведомство.

“На основании данных предположений, прокуратура продолжает вести расследование и работать над несколькими версиями”,- сказано в заявлении.

На брифинге представителя прокуратуры в среду были частично показаны видеокадры и аудиозаписи, доказывающие, что Мамаладзе интересовался приобретением ядовитого вещества.