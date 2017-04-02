В Москве подсветят здания синим в поддержку людей с аутизмом

2 апреля. ПРАВМИР. Подсветку синим зажгут на 25 зданиях на Тверской улице и Новом Арбате в Москве в поддержку людей с аутизмом в рамках международной акции "Зажги синим".

Как сообщает РИА Новости, Москва в пятый раз принимает участие в международной акции.

Всего будут подсвечено 25 зданий с системой управляемой подсветки, изменять цвета которой можно дистанционно из диспетчерского пункта.

Генеральная Ассамблея ООН в 2007 году объявила 2 апреля Всемирным днем распространения информации о проблеме аутизма. С этих пор во многих странах мира ежегодно проходит акция “Зажги синим” при поддержке фонда Autism Speaks. По данным московской мэрии, синюю подсветку в этот день включат на пирамидах в Египте, статуи Христа Искупителя в Бразилии, оперном театре в Австралии и небоскребах США.