В Москве подсветят здания синим в поддержку людей с аутизмом

Как сообщает РИА Новости, Москва в пятый раз принимает участие в международной акции.
Всего будут подсвечено 25 зданий с системой управляемой подсветки, изменять цвета которой можно дистанционно из диспетчерского пункта.
Как сообщает РИА Новости, Москва в пятый раз принимает участие в международной акции.
Всего будут подсвечено 25 зданий с системой управляемой подсветки, изменять цвета которой можно дистанционно из диспетчерского пункта.
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