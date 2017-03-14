В музее «Исаакиевский собор» назвали нереальным вывоз экспонатов до Пасхи

14 марта. ПРАВМИР. Вывезти все музейные экспонаты из Исаакиевского собора до 16 апреля невозможно, заявил главный хранитель государственного музея-памятника Мансур Доминов.

«Это невозможно. Прежде всего, наша сторона отклоняет 16-е число (апреля), потому что это физически невозможно организовать, чтобы соблюсти все требования, предписанные законом. Не готовы объекты для приема экспонатов, намечены только объемы», – цитирует Доминова Интерфакс.

По его словам, власти города предложили разместить экспонаты из собора на площадках Музея истории Петербурга, этот вариант прорабатывается, однако конкретные сроки пока не ставились.

«Я никаких распоряжений не видел и знаю об этом из СМИ. У меня нет никаких приказов, распоряжений – кругом только обсуждения, какие-то предложения», – подчеркнул Доминов.

Он уточнил, что в Исаакиевском соборе насчитывается порядка 26 тысяч перемещаемых музейных предметов и только 62 объекта, неотделимых от собора.

«Дата 16 апреля – она абсолютно надуманна. Откуда она взялась – мы не знаем. Она нереальна», – добавил Доминов.

Ранее РБК со ссылкой на источники сообщил, что власти Петербурга предложили директору ГМП «Исаакиевский собор» Николаю Бурову освободить здание от музейных предметов к Пасхе, то есть 16 апреля. Распоряжение якобы было отдано устно.