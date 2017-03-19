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В Новой Зеландии сделали пародию на прерванное детьми интервью (+видео)

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Новозеландские комедианты сделали пародию на интервью профессора Роберта Келли, ставшее хитом в Интернете.
В Новой Зеландии сделали пародию на прерванное детьми интервью (+видео)

В новом ролике пародисты смоделировали ситуацию, когда в комнату к ученому ворвались дети, но на этот раз вместо папы интервью давала мама.

Пародисты воссоздали видео вплоть до желтого свитера маленькой девочки. Вместо того, чтобы выгнать детей из комнаты, женщина обнимает их, кормит, играет с ними, готовит обед и параллельно дает комментарий для СМИ.

Многие зрители одобрили ролик, отметив, что он привлекает внимание к проблеме работающих матерей.

Роберт Келли давал по Skype для канала «Би-Би-Си», когда к нему в комнату ворвались дети. Профессор извинился, после чего в комнату вошла женщина, которая попыталась вывести заплакавших детей из комнаты.

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