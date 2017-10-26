В Пермском крае будут судить мать ребенка, умершего без лечения от ВИЧ

Теперь женщину будут судить за причинение смерти по неосторожности. Об этом РИА Новости сообщил источник в правоохранительных органах.
По версии следствия, 28-летняя жительница Краснокамска знала о жизненной необходимости приема лекарств ее сыном, страдающим «опасным заболеванием». Тем не менее, с июня 2014 года по август 2017 года она не контролировала режим приема ребенком препаратов и своевременно не водила его к врачу.
Сообщение о направлении уголовного дела в суд есть и на сайте Следственного управления Следственного Комитета (СУ СК) по Пермскому краю.
В отношении женщины было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Дело направлено в суд.