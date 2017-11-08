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В Петербурге открылась первая в России часовня реликвий

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8 ноября. ПРАВМИР. На территории Свято-Троицкой Александро-Невской Лавры открылся храм Серафима Петроградского с часовней реликвий со всего мира.
В Петербурге открылась первая в России часовня реликвий
Фото: mitropolia.spb.ru

Освятил храм священномученика Серафима Петроградского архиепископ Петергофский Амвросий, сообщается на сайте Санкт-Петербургской митрополии. Часовня реликвий стала первой в России часовней, где собраны святыни со всего мира, подлинность которых документально подтверждена.

«Образ жизни во Христе свидетельствует, что, прикладываясь к святыням, мы получаем благодать, если делаем это с верой, с молитвой, и приобретаем в этой жизни те дары, которые иным способом получить невозможно», – отметил архиепископ Амвросий.

В часовне можно увидеть частицы мощей Иоанна Предтечи, святителя Николая, мученика Вонифатия, святыни, связанные с земной жизнью Христа и Божией Матери, например частицу покрова Божией Матери. Помимо этого здесь есть распятие XVII века с частицей Святого Креста Господня, частичка рясы Иоанна Кронштадтского,  частичка епитрахили преподобного Серафима Вырицкого и многое другое.

Работу по исследованию реликвий и их документальному подтверждению проводит единственный в России Центр по изучению православных святынь.

«Все реликвии, находящиеся здесь, исчерпывающе документированы. Когда архиерей подписывает документ о положении реликвии в реликварий, он обладает средневековыми документами, подтверждающими ее подлинность. Мы знаем судьбу каждой реликвии», – подчеркнул директор Центра по изучению православных святынь Михаил Артеев.

Часовня реликвий открыта все дни, кроме понедельника, с 10:00 до 20:00.

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