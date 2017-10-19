О портале
Страницы
Проекты «Правмира»
Февраль 2014
Перейти в календарь →
Правмир
Vkontakte
RSS
YouTube
Instagram
Помочь Правмиру Подписаться на рассылку
Книги
Правмира
Счастья много не бывает. Многодетная жизнь
Оксана Головко
Навигация
Важные темы:

В рекомендованном календаре мероприятий для школ нет Хеллоуина, заявили в министерстве образования

|
19 октября. ПРАВМИР. В календаре памятных дат и событий, рекомендованном для российских школ, нет Хеллоуина, заявили в министерстве образования.
В рекомендованном календаре мероприятий для школ нет Хеллоуина, заявили в министерстве образования

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов направил обращение министру образования и науки России Ольге Васильевой с просьбой запретить проведение Хэллоуина в российских школах и детских садах.

“Напомним, что министерством ежегодно формируется календарь памятных дат и событий, рекомендованный для российских школ, с опорой на отечественную историю и традиции. Именно на эти праздники и события ориентируются школы при проведении, в том числе, праздничных мероприятий. И среди них нет Хэллоуина”, — сообщили в Минобре.

В ведомстве напомнили, что иногда с этим праздником учащихся знакомят в специализированных школах с уклоном на изучение иностранных языков. При этом знакомство происходит в рамках изучения традиций других государств и народов, а не празднования.

Теги:
Подписаться на рассылку
Помочь Правмиру

Поскольку вы здесь…

… у нас есть небольшая просьба. Все больше людей читают портал "Православие и мир", но средств для работы редакции очень мало. В отличие от многих СМИ, мы не делаем платную подписку. Мы убеждены в том, что проповедовать Христа за деньги нельзя.

Но. Правмир это ежедневные статьи, собственная новостная служба, это еженедельная стенгазета для храмов, это лекторий, собственные фото и видео, это редакторы, корректоры, хостинг и серверы, это ЧЕТЫРЕ издания Pravmir.ru, Neinvalid.ru, Matrony.ru, Pravmir.com. Так что вы можете понять, почему мы просим вашей помощи.

Например, 50 рублей в месяц – это много или мало? Чашка кофе? Для семейного бюджета – немного. Для Правмира – много.

Если каждый, кто читает Правмир, подпишется на 50 руб. в месяц, то сделает огромный вклад в возможность о семье и обществе.

Внести свой вклад

Похожие статьи
Хеллоуин: как уберечь детей?
Хеллоуин: как уберечь детей?
Антон Поспелов

В Интернете, в других источниках очень много рассказано о Хэллоуине, о его языческих, оккультных корнях –…

Рушан хазрат Аббясов: Вместо Хеллоуина нужно найти праздник, который объединил бы всех детей
Рушан хазрат Аббясов: Вместо Хеллоуина нужно найти праздник, который объединил бы всех детей
Редакция портала "Православие и мир"

Заигрывание с нечистой силой, даже если они не воспринимаются серьезно, уводят от веры в Единого Бога.…

Прот. Максим Первозванский: Рождественские колядки должны заменить Хеллоуин
Прот. Максим Первозванский: Рождественские колядки должны заменить Хеллоуин
Протоиерей Максим Первозванский

Каких-то серьезных альтернатив этому празднику я предложить не могу, просто потому, что не думал долго на…

Благотворительный фонд
Федотова Кристина: спасти Снегурочку
Федотова Кристина: спасти Снегурочку
27% собрано / 133800 руб. осталось
Захарченко Антон: Лекарства от отчаяния
Захарченко Антон: Лекарства от отчаяния
87% собрано / 46800 руб. осталось
Другие статьи автора
"
В Минздраве разъяснили новые правила отпуска лекарств по рецептам
Новостная служба "Православие и мир"

Правило "просроченного рецепта" не распространяется на наркотики и психотропные лекарства

"
Мальчик, погибший в ДТП в Балашихе, не был пьян
Новостная служба "Православие и мир"

Обнаруженный при химическом исследовании образца крови этиловый спирт возник посмертно

"
Похищенного итальянского священника освободили в Нигерии
Новостная служба "Православие и мир"

По словам главы МИД Италии, Маурицио Паллу чувствует себя хорошо

Все статьи автора
Статьи Дня
Лингвист Алексей Шмелев: Возможность сказать “нет” – важная составляющая свободы
Наталия Демина

О мате, нормах языка и почему сейчас постоянное чтение не воспитывает грамотность

Если ребенок умер в родах – это не значит, что его не было
Оксана Головко

"Мне дали понять, что спасти ребенка после родов будет невозможно"

А вы могли бы стать одноклассником Пушкина?
Ксения Туркова

Тест на прием в Царскосельский лицей

самое читаемое

“Когда меня забрали в СИЗО, дочке было два года”15,136

Кто писал эти сказки? У ребенка истерика!8,547

4 способа читать мысли человека7,962

Протоиерей Сергий Адодин: Я нажал нужную кнопку и спас человеку жизнь7,962

Игумен Петр (Мещеринов): Противоядие от расцерковления7,233

Настоятельница Творожковского Свято-Троицкого монастыря погибла в ДТП5,925

Митрополит Иларион одобрил творчество священника, который читает рэп3,723

Протоиерей Александр Ильяшенко: Венчанию юридический статус не нужен2,238

А вы могли бы стать одноклассником Пушкина?1,509

Верховный суд предложил лишать прав родителей, которые вовлекают в секты детей1,254

лучшие авторы

Новостная служба28,738

Оксана Головко15,152

Надежда Прохорова8,547

Алиса Орлова7,962

Алла Мождженская7,962

Игумен Петр (Мещеринов)7,233

Мария Строганова3,215

Протоиерей Александр Ильяшенко2,238

Ксения Туркова1,509

Алексей Бородин1,127

Первые шаги в храме Христос Троица Крещение Крещение ребенка Как выбрать крестных Именины Как выбрать имя ребенку Исповедь Причастие Венчание Соборование Отпевание Панихида Святая вода Библия Евангелие Толкование Евангелия Молитвы Отче наш. Молитва Господня Молитвослов Вопросы священнику
Святые и чтимые иконы Святитель Николай Святой апостол Петр Александр Невский Серафим Саровский Матрона Московская Спиридон Тримифунтский Ксения Петербуржская Георгий Победоносец Иоанн Кронштадтский Сергий Радонежский Андрей Рублев Петр и Феврония Муромские Святая Ольга Иоанн Креститель Иоанн Златоуст Новомученики Владимирская икона Казанская икона
Православные посты и праздники Рождество Богородицы Воздвижение Креста Покров Введение во храм Рождество Крещение Сретение Благовещение Вербное Воскресенье. Вход Господень в Иерусалим Пасха Троица Вознесение Татьянин день Великий пост Рождественский пост Успенский пост Петров пост Рецепты постных блюд Масленица Прощеное воскресенье
Темы Смысл жизни Смерть и жизнь после смерти Конец света Рай Ангелы Дьявол Православный взгляд на аборты Заговоры Самоубийство Депрессии Обиды Ревность Атеизм Крещение Руси День Победы Песни Победы День святого Валентина Новый год
Персоналии Патриарх Кирилл Патриарх Алексий Патриарх Павел протодиакон Андрей Кураев Николай Второй Лев Толстой Галилей Высоцкий
Семья Семья Создать семью Мужу, жене Воспитание детей Многодетные семьи Бесплодие, усыновление Рождение ребенка Развитие ребенка Пережить развод, измену
Проекты Матроны.ру Не инвалид.ру Pravmir.com Форум Библиотека Календарь Лекторий Словарь Правмира
Мы в соц.сетях
Vkontakte
RSS
YouTube
Instagram
Помочь Правмиру
Подписка на рассылку
О портале
Контакты
Реклама
Друзья и партнёры
Rambler's Top100 Яндекс цитирования  Рейтинг@Mail.ru Непридуманные рассказы о войне Храм Всемилостивого Спаса
(!) Нашли ошибку в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
© 2003-2017 АНО «Православие и Мир»
Лицензия Минпечати Эл № ФС77-44847

Мнение авторов статей портала
может не совпадать с позицией редакции.
Републикация материалов сайта в печатных изданиях
(книгах, прессе) возможна только с письменного
разрешения Редакции.

Реклама
Сайт создан компанией Hamburg Church Studio
Дизайн сайта
Памяти основателя
Дорогие друзья!

Сегодня мы работаем благодаря вашей помощи – благодаря тем средствам, которые жертвуют наши дорогие читатели.

Помогите нам работать дальше!
Помочь Я уже помогаю Закрыть

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить