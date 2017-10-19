В рекомендованном календаре мероприятий для школ нет Хеллоуина, заявили в министерстве образования

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов направил обращение министру образования и науки России Ольге Васильевой с просьбой запретить проведение Хэллоуина в российских школах и детских садах.
“Напомним, что министерством ежегодно формируется календарь памятных дат и событий, рекомендованный для российских школ, с опорой на отечественную историю и традиции. Именно на эти праздники и события ориентируются школы при проведении, в том числе, праздничных мероприятий. И среди них нет Хэллоуина”, — сообщили в Минобре.
В ведомстве напомнили, что иногда с этим праздником учащихся знакомят в специализированных школах с уклоном на изучение иностранных языков. При этом знакомство происходит в рамках изучения традиций других государств и народов, а не празднования.