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В России число курящих детей снизилось за несколько лет в 2,5 раза

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21 января. ПРАВМИР. Число курящих детей в России за несколько лет сократилось в 2,5 раза, на 30% сократилось число взрослых курильщиков.
В России число курящих детей снизилось за несколько лет в 2,5 раза

 

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра здравоохранения РФ Веронику Скворцову.

«Нам приятно сегодня доложить, что за последние несколько лет у нас в два с половиной раза меньше детей стало курить», – сказала она.

По словам Скворцовой, был проведен опрос подростков в возрасте от 13-15. Отвечая на вопрос, будут ли они курить, когда вырастут, выяснилось, что число тех, кто собирается начать курить, уменьшилось более чем в четыре раза.

«У нас взрослые стали курить на треть меньше», – отметила министр.

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