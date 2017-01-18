В России могут появиться кризисные центры для мужчин, избивающих жен

Каганов рассказал, что создание подобных кризисных центров обсуждалось на заседании, но добавил, что «пока это просто постановка вопроса». По его словам, несправедливо, когда женщины с детьми вынуждены спасаться от супругов и уходить из дома. «Справедливее было бы, если бы было наоборот — помещать куда-то мужчин на время, чтобы они не мешали своей семье жить», — считает заместитель министра.
Такие центры должны находиться не только в крупных городах, но и в маленьких населенных пунктах, считает Александр Спивак, председатель правления Национального фонда защиты детей от жестокого обращения. Он обращает внимание, что согласно нынешнему законодательству, человек может получать помощь только добровольно. Специалисты не смогут ничего предпринять лишь по жалобе женщины на дебошира.