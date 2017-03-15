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В России самый высокий в Европе процент смертей в тюрьмах

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15 марта. ПРАВМИР. Совет Европы зафиксировал в России самые населенные по сравнению с европейскими странами места лишения свободы и наиболее высокий уровень смертности заключенных.
В России самый высокий в Европе процент смертей в тюрьмах

Согласно опубликованному докладу ученых Университета Лозанны, уровень лишения свободы в России остается самым высоким среди 42 стран Европы, пишет «Коммерсант».

На 100 тысяч жителей России в 2015 году приходилось 439,2 заключенных — это почти в четыре раза выше среднего показателя по Европе. По доле женщин-заключенных Россия занимает третье место после Андорры и Лихтенштейна. Средняя плотность тюремного населения в России составляла в 2015 году 79 заключенных на 100 мест (на каждого по 4 кв. м).

25% приговоров в России вынесено за наркопреступления. По доле осужденных за убийство (27,8% заключенных) Россия занимала второе место, уступая только Албании. Почти две трети умерших в заключении в европейских странах приходится на Россию (4,1 тыс. из 6,4 тыс.).

Статистика Украины, Польши, Исландии, Мальты, Монако и частично Боснии и Герцеговины не представлена и не учтена: на вопросы экспертов там не ответили.

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