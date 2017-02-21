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В России создадут общественную премию имени Доктора Лизы

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21 февраля. ПРАВМИР. Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), фонд «Справедливая помощь» и Российский Красный Крест учредят общественную премию имени Елизаветы Глинки (Доктора Лизы), которая погибла в авиакатастрофе Ту-154.
В России создадут общественную премию имени Доктора Лизы
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

«Председатель Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов, президент Международной общественной организации “Справедливая помощь” Ксения Соколова и председатель правления Российского Красного Креста Раиса Лукутцова договорились учредить общественную премию имени Елизаветы Петровны Глинки», – говорится в сообщении на сайте СПЧ.

Предполагается, что награда под рабочим названием «Премия имени Доктора Лизы “За добрые дела и порядочность”» будет вручаться ежегодно 20 февраля, в день рождения Елизаветы Глинки.

«Никто не может заменить доктора Лизу. Но каждый может сделать хоть что-то из того, что делала она. Только так мы можем продолжить миссию Елизаветы Петровны Глинки. Те, кто возьмет на себя этот груз в разных регионах страны, смогут претендовать на получение премии ее имени», – сказал глава СПЧ Михаил Федотов.

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