В России утроилось число жалоб на платную медицину

21 апреля. ПРАВМИР. Россияне за последние пять лет стали в три раза чаще жаловаться на врачей частных медицинских клиник.

Это следует из доклада Госсовета по защите прав потребителей, пишет газета «Известия».

С 2010 года общее число обращений в территориальные органы и учреждения Роспотребнадзора возросло практически вдвое. В 2010 году в службу поступило 357 тыс. претензий, а в 2016-м — уже 695 тыс.

«Наибольший рост количества обращений с 2011 года произошел в сфере предоставления платных медицинских услуг. За этот период количество жалоб на некачественные услуги выросло в 3,3 раза», — сообщается в тексте доклада президенту.

Зато за тот же период удвоилось число обращений в Роспотребнадзор с жалобами на образовательные услуги, услуги связи, общественного питания и сферу долевого строительства жилья.

«Наименьший прирост жалоб (в 1,3–1,5 раза) касался сфер туризма, бытового обслуживания и сферы финансовых услуг», — указано в документе.

Рост числа нарушений в сфере медицинских услуг отмечен не только в документе Госсовета, но и в докладе «Об итогах работы Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения в 2016 году…». За прошлый год Росзравнадзор проверил 7,4 тыс. юрлиц и ИП и нашел нарушения в 44,7% медицинских организаций, указано в отчете.