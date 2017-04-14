В российских регионах не хватает лекарств от онкологии и ВИЧ

Больше всего проблем возникает у пациентов с ВИЧ-инфекцией и онкологией, пишет газета «Известия» со ссылкой на данные мониторинга ценовой и ассортиментной доступности лекарственных препаратов, проведенного Росздравнадзором в феврале.
По данным ведомства, такие препараты для лечения ВИЧ, как например, ставудин, отсутствует в 73 регионах, лопиновир+ретоновир — в 56, атаназивир, абакавир и эфавиренз — в 68 регионах.
Также сложилась сложная ситуация с обеспеченностью ЖНВЛП, предназначенными для лечения онкологии. Например, противоопухолевых средств мелфолан, сунитиниб и бортезомиб нет почти в 70 регионах, а трастузумаб, предназначенный для лечения рака молочной железы, не найти в 64 регионах страны.
По мнению экспертов, такая ситуация сложилась из-за недостатка бюджетных средств на закупку препаратов и неспособности российских производителей наполнить рынок необходимым объемом медикаментов. Еще одна причина — злоупотребления со стороны региональных властей при формировании местных перечней льготного лекарственного обеспечения.
Росздравнадзор публикацию не прокомментировал.