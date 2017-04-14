В российских регионах не хватает лекарств от онкологии и ВИЧ

14 апреля. ПРАВМИР. Обеспечение жителей страны лекарствами из списка жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов составляет 64%.

Больше всего проблем возникает у пациентов с ВИЧ-инфекцией и онкологией, пишет газета «Известия» со ссылкой на данные мониторинга ценовой и ассортиментной доступности лекарственных препаратов, проведенного Росздравнадзором в феврале.

По данным ведомства, такие препараты для лечения ВИЧ, как например, ставудин, отсутствует в 73 регионах, лопиновир+ретоновир — в 56, атаназивир, абакавир и эфавиренз — в 68 регионах.

Также сложилась сложная ситуация с обеспеченностью ЖНВЛП, предназначенными для лечения онкологии. Например, противоопухолевых средств мелфолан, сунитиниб и бортезомиб нет почти в 70 регионах, а трастузумаб, предназначенный для лечения рака молочной железы, не найти в 64 регионах страны.

По мнению экспертов, такая ситуация сложилась из-за недостатка бюджетных средств на закупку препаратов и неспособности российских производителей наполнить рынок необходимым объемом медикаментов. Еще одна причина — злоупотребления со стороны региональных властей при формировании местных перечней льготного лекарственного обеспечения.

Росздравнадзор публикацию не прокомментировал.