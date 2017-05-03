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В Церкви назвали даты пребывания мощей Николая чудотворца в Москве

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3 мая. ПРАВМИР. Часть мощей Николая Чудотворца будут находиться в московском Храме Христа Спасителя до 11 июля, потом они будут доставлены в Петербург.
В Церкви назвали даты пребывания мощей Николая чудотворца в Москве

«Ориентировочно, в храме Христа Спасителя мощи пробудут до 11 июля, чтобы затем, на Петра и Павла (12 июля), они были доставлены в Санкт-Петербург. Обычные люди приедут в Москву для посещения храма со всей России, сейчас уже из регионов звонят и спрашивают, где, когда и что будет», – цитирует агентство новостей «Москва» Илью Косых, руководителя службы коммуникации отдела внешних церковных связей Русской православной церкви.

Представитель церкви сообщил, что москвичи и гости столицы смогут посетить святыню, в том числе после работы.

Мощи Николая Чудотворца будут находиться в России с 21 мая по 28 июля. Мощи будут доставлены в Россию впервые за 930 лет, их доставят из базилики итальянского города Бари, об этом договорились Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и Папа Римский Франциск в ходе их встречи год назад.

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