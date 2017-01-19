В Ярославский музей вернут похищенную 20 лет назад икону

19 января. ПРАВМИР. Икона XVII века, похищенная в 1995 году, вернется в Ярославский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник.

«25 января музей отметит свой 152-й день рождения. В этот день в самый крупный музей региона будет возвращена икона XVII века «Воскресение – Сошествие во ад, с праздниками и историей Страстей Христовых в 18 клеймах», похищенная в 1995 году из церкви Николы Надеина, филиала музея», – говорится в сообщении администрации области.

Икона была найдена в одной из частных антикварных галерей Венеции в 2016 году. Помог провести переговоры с владельцем, выкупить икону и вернуть ее на родину Музей русской иконы, который за последние годы вернул порядка двадцати образов, похищенных из музеев Ростова, Устюжны, Великого Устюга и Мурома.

В администрации региона отмечают, что в течение всего праздничного дня вход на все музейные экспозиции и выставки будет свободным.