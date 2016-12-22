О портале
Страницы
Проекты «Правмира»
Февраль 2014
Перейти в календарь →
Правмир
Vkontakte
RSS
YouTube
LiveJournal
Помочь порталу Подписаться на рассылку
Книги
Правмира
Школа для родителей: воспитание детей от 0 до 4. (2-е издание)
Екатерина Бурмистрова
Навигация
Важные темы:

Варвару Караулову приговорили к 4,5 годам лишения свободы

|
22 декабря. ПРАВМИР. Бывшая студентка МГУ Варвара Караулова (Александра Иванова) приговорена к 4,5 годам лишения свободы.
Варвару Караулову приговорили к 4,5 годам лишения свободы
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Девушку признали виновной по обвинению в попытке присоединиться к террористам «Исламского государства» (запрещенная в РФ организация) в Сирии, передает Meduza.

«Иванова, проживая в Москве, являясь сторонницей организации “Исламское государство”, решила совершить попытку участия в запрещенной организации, осознавая, что это может оказать негативное влияние на интересы РФ», — говорится в мотивировочной части приговора, который начал оглашать судья.

В своем последнем слове девушка просила суд о снисхождении и заявила, что хочет искупить вину. «Я все осознала, когда оказалась на границе в миграционном центре. Все это было большой ошибкой. Я хочу оставить это в прошлом, не хочу остаться в глазах близких шахидкой и террористкой. Мне кажется, я уже достаточно наказана и мечтаю искупить свою вину», — сказала она.

Она добавила, что искала решение в человеке, который ее унижал и врал ей: «Я с ним общалась, потому что его любила, а не потому, что он член какой-то экстремистской организации. Это любовь была больная и неадекватная».

Варвара Караулова также выразила уверенность в том, что экстремисты извратили ислам. По ее мнению, большинство мусульман ненавидят «игиловских трусов и убийц ещё больше, чем все остальные».

Дело против Варвары Карауловой возбуждено по статье «Приготовление к участию в деятельности террористической организации». В мае 2015 года девушка, тогда еще студентка философского факультета МГУ, уехала из Москвы, никого при этом не предупредив. Позже ее задержали на турецко-сирийской границе. Правоохранительные органы в Москве отпустили ее после допроса. Летом, как объяснили адвокаты, «из-за пристального внимания СМИ и желания начать новую жизнь» девушка сменила имя на Александру Иванову. В октябре 2015 года ее арестовали. По версии следствия, она не перестала общаться со своими вербовщиками после возвращения домой. Прокурор запросил для нее пять лет лишения свободы.

Теги:
Понравилась статья? Помоги сайту!
Правмир существует на ваши пожертвования.
Ваша помощь значит, что мы сможем сделать больше!
Любая сумма
Пожертвовать
300
Пожертвовать
Автоплатёж  
Подписаться
500
Пожертвовать
1 000
Пожертвовать
Пожертвования осуществляются через платёжный сервис CloudPayments.
Комментарии
Обсудить на форуме
Похожие статьи
Суд признал виновной Варвару Караулову в попытке присоединиться к ИГИЛ
Суд признал виновной Варвару Караулову в попытке присоединиться к ИГИЛ
Новостная служба "Православие и мир"

Сама она ранее говорила, что раскаивается в своем поведении

Варвара Караулова: Я уже достаточно наказана и мечтаю искупить свою вину
Варвара Караулова: Я уже достаточно наказана и мечтаю искупить свою вину
Новостная служба "Православие и мир"

Обвиняемая выступила в суде с последним словом

Прокурор просит пять лет заключения для Варвары Карауловой
Прокурор просит пять лет заключения для Варвары Карауловой
Новостная служба "Православие и мир"

Кроме того, девушке грозит штраф в размере 150 тысяч рублей.

Благотворительный фонд
Сохранить жизнь Муаззам Камиловой
Сохранить жизнь Муаззам Камиловой
14% собрано / 1724700 руб. осталось
Помочь многодетной матери вновь начать ходить
Помочь многодетной матери вновь начать ходить
67% собрано / 192500 руб. осталось
Проект "Правмира"
Мифы о православии
Мифы о православии
Подробнее
Другие статьи автора
"
В Храме Христа Спасителя прошло отпевание Андрея Карлова
Новостная служба "Православие и мир"

Отпевание совершил патриарх Кирилл

"
Патриарх: Неудачные и неуместные проповеди мешают спасению людей
Новостная служба "Православие и мир"

В проповеди необходимо избегать засилья обличительной или менторской риторики, считает предстоятель Церкви

"
Опубликован проект «Порядка оказания паллиативной помощи детям-сиротам»
Новостная служба "Православие и мир"

Исследование показало, что около 14% от общего числа детей, проживающих в домах-интернатах, нуждаются в паллиативной помощи

Все статьи автора
Статьи Дня
Хирург Константин Пучков: Я просто следую своему пути
Тамара Амелина

Сначала доктора увольняет генерал Шпак, а потом он становится «золотым лапароскопом» России

Эмир Кустурица: По Млечному Пути любви
Алиса Струкова

Рассказ о новой картине и эксклюзивное интервью “Правмиру”

Евгений Ройзман: “Боярышник” – жидкость двойного назначения, ее сделали, чтобы пить
Валерия Михайлова

Скандинавские страны вышли из состояния алкогольной катастрофы, а мы?

самое читаемое

«Все! Я от тебя ухожу!»: 1638 венчаний и 901 развод24,906

Как мы портим «нормальным» людям праздник19,913

Евгений Ройзман: “Боярышник” – жидкость двойного назначения, ее сделали, чтобы пить15,407

«Андрей Карлов звонил мне из бронепоезда Ким Чен Ира»10,151

Убийственный снимок года9,144

Классная женщина7,159

Пожалейте жертв “Боярышника”7,044

Я думал: «Даже если меня подстрелят, я прежде всего журналист»6,860

Трагедия в Берлине: «Боль способна убить, но может и разбудить»6,419

Протоиерей Дионисий Поздняев: О погибшем христианине Андрее Карлове6,405

лучшие авторы

Новостная служба70,017

Валерия Михайлова39,831

Протоиерей Александр Авдюгин19,913

Протоиерей Николай Балашов10,151

Оксана Головко9,144

Редакция портала "Православие и мир"7,779

Катерина Гордеева7,159

Священник Сергий Круглов7,044

Эльвира Китнис6,419

Протоиерей Дионисий Поздняев6,405

Первые шаги в храме Христос Троица Крещение Крещение ребенка Как выбрать крестных Именины Как выбрать имя ребенку Исповедь Причастие Венчание Соборование Отпевание Панихида Святая вода Библия Евангелие Толкование Евангелия Молитвы Отче наш. Молитва Господня Молитвослов Вопросы священнику
Святые и чтимые иконы Святитель Николай Святой апостол Петр Александр Невский Серафим Саровский Матрона Московская Спиридон Тримифунтский Ксения Петербуржская Георгий Победоносец Иоанн Кронштадтский Сергий Радонежский Андрей Рублев Петр и Феврония Муромские Святая Ольга Иоанн Креститель Иоанн Златоуст Новомученики Владимирская икона Казанская икона
Православные посты и праздники Рождество Богородицы Воздвижение Креста Покров Введение во храм Рождество Крещение Сретение Благовещение Вербное Воскресенье. Вход Господень в Иерусалим Пасха Троица Вознесение Татьянин день Великий пост Рождественский пост Успенский пост Петров пост Рецепты постных блюд Масленица Прощеное воскресенье
Темы Смысл жизни Смерть и жизнь после смерти Конец света Рай Ангелы Дьявол Православный взгляд на аборты Заговоры Самоубийство Депрессии Обиды Ревность Атеизм Крещение Руси День Победы Песни Победы День святого Валентина Новый год
Персоналии Патриарх Кирилл Патриарх Алексий Патриарх Павел протодиакон Андрей Кураев Николай Второй Лев Толстой Галилей Высоцкий
Семья Семья Создать семью Мужу, жене Воспитание детей Многодетные семьи Бесплодие, усыновление Рождение ребенка Развитие ребенка Пережить развод, измену
Проекты Матроны.ру Не инвалид.ру Pravmir.com Форум Библиотека Календарь Лекторий
Мы в соц.сетях
Vkontakte
RSS
YouTube
LiveJournal
Подписка на рассылку
Почта Pravmail
О проекте
Помочь порталу
Rambler's Top100 Яндекс цитирования  Рейтинг@Mail.ru Непридуманные рассказы о войне Храм Всемилостивого Спаса Фонд Возращение Каталог Православное Христианство.Ру
Система Orphus Нашли ошибку в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
© 2003-2016 АНО «Православие и Мир»
Лицензия Минпечати Эл № ФС77-44847

Мнение авторов статей портала
может не совпадать с позицией редакции.
Перепечатка материалов сайта в печатных изданиях
(книгах, прессе) возможна только с письменного
разрешения Редакции.
Сайт создан компанией Hamburg Church Studio
Дизайн сайта