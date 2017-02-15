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Ватикан предложил создать комиссию по отношениям между Православной и Украинской Греко-Католической церквями

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15 февраля. ПРАВМИР. Председатель Папского совета по содействию христианскому единству кардинал Курт Кох считает необходимым создание специальной комиссии для урегулирования отношений между православными и греко-католиками на Украине.
Ватикан предложил создать комиссию по отношениям между Православной и Украинской Греко-Католической церквями

Предложение Кох сформулировал в заявлении, которое распространил Институт экуменических исследований Университета города Фрибурга, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на католическое информационное агентство Sir.

Заявление выпушено после встречи Коха с председателем Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополитом Волоколамским Иларионом.

«В том, что касается болезненной ситуации на Украине, в особенности, отношений между Русской Православной церковью и Украинской Греко-католической церковью, мне кажется, что одним из плодов встречи в Гаване могло бы и должно было бы стать возобновление диалога, диалога на многих уровнях», – говорится в сообщении.

«На историческом уровне мне представляется необходимой совместная работа в рамках комиссии ad hoc, которая без сомнения будет трудной и долгой, по поводу ран, полученных в прошлом теми и другими, чтобы позволить “очищение памяти”. Без излечения памяти трудно представить себе общее будущее», – говорится в заявлении кардинала.

При этом Кох сделал акцент на том, что нынешние трудности в отношениях между православными и греко-католиками на Украине вызваны не столько причинами богословского характера, сколько обстоятельствами, связанными с национальными и политическими факторами.

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