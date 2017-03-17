Верховный суд разъяснил особенности судопроизводства по брачным договорам

17 марта. ПРАВМИР. Верховный суд России вынес постановление, согласно которому пункты брачного договора, которые ставят одного из супругов в «крайне неблагоприятное положение» считаются недействительными.

Москвич 20 лет состоял в браке со своей супругой, но в 2008 году они развелись, а в 2001 году супруги заключили брачный договор, согласного которому, если брак расторгается по инициативе мужа или в результате его недостойного поведения (измены, пьянства, хулиганских действий), то все совместно нажитое имущество переходит жене, пишет газета «Известия».

В 2013 году Гагаринский районный суд Москвы по иску жены присудил ей квартиру и акции кожевенного завода. Муж оспорил данное решение. Он заявил, что, во-первых, не заключал брачного договора. А во-вторых — что договор слишком его дискриминирует.

Но жена заявила об истечении срока исковой давности — брачный договор супруги заключили в 2001 году. Гагаринский райсуд согласился с аргументом жены, однако Верховный суд счел, что исполнение условий брачного договора началось лишь в момент раздела имущества. Так что трехлетний срок давности надо отсчитывать с 2013 года.

Дело вернулось в Гагаринский райсуд, где брачный договор признали недействительным. Суд постановил, что, согласно статье 42 Семейного кодекса, брачный договор не может содержать «условия, которые ставят одного из супругов в крайне неблагоприятное положение». Пункт об изменах и пьянстве признали именно таким.

Впрочем, юристы отмечают, что поскольку в России нет прецедентного права, по одному и тому же поводу разные суду нередко выносят противоположные постановления, так что решение, о котором идет речь, не дает мужьям индульгенцию на поведение, противоречащее брачному договору.