О портале
Страницы
Проекты «Правмира»
Февраль 2014
Перейти в календарь →
Правмир
Vkontakte
RSS
YouTube
Instagram
Помочь Правмиру Подписаться на рассылку
О лектории
Правмира
Ждём Вас!
30
марта
в 19:00
Встреча с режиссером Гарри Бардиным
Навигация
Важные темы:

Верховный суд разъяснил особенности судопроизводства по брачным договорам

|
17 марта. ПРАВМИР. Верховный суд России вынес постановление, согласно которому пункты брачного договора, которые ставят одного из супругов в «крайне неблагоприятное положение» считаются недействительными.
Верховный суд разъяснил особенности судопроизводства по брачным договорам

Москвич 20 лет состоял в браке со своей супругой, но в 2008 году они развелись, а в 2001 году супруги заключили брачный договор, согласного которому, если брак расторгается по инициативе мужа или в результате его недостойного поведения (измены, пьянства, хулиганских действий), то все совместно нажитое имущество переходит жене, пишет газета «Известия».

В 2013 году Гагаринский районный суд Москвы по иску жены присудил ей квартиру и акции кожевенного завода. Муж оспорил данное решение. Он заявил, что, во-первых, не заключал брачного договора. А во-вторых — что договор слишком его дискриминирует.

Но жена заявила об истечении срока исковой давности — брачный договор супруги заключили в 2001 году. Гагаринский райсуд согласился с аргументом жены, однако Верховный суд счел, что исполнение условий брачного договора началось лишь в момент раздела имущества. Так что трехлетний срок давности надо отсчитывать с 2013 года.

Дело вернулось в Гагаринский райсуд, где брачный договор признали недействительным. Суд постановил, что, согласно статье 42 Семейного кодекса, брачный договор не может содержать «условия, которые ставят одного из супругов в крайне неблагоприятное положение». Пункт об изменах и пьянстве признали именно таким.

Впрочем, юристы отмечают, что поскольку в России нет прецедентного права, по одному и тому же поводу разные суду нередко выносят противоположные постановления, так что решение, о котором идет речь, не дает мужьям индульгенцию на поведение, противоречащее брачному договору.

Теги:
, , ,
Помоги Правмиру
Сегодня мы работаем благодаря вашей помощи – благодаря тем средствам, которые жертвуют наши дорогие читатели.

Помогите нам работать дальше!
Помочь
Пожертвования осуществляются через платёжный сервис CloudPayments.

Комментарии
Обсудить на форуме
Похожие статьи
Суд прекратил дело о незаконности передачи Исаакиевского собора Церкви
Суд прекратил дело о незаконности передачи Исаакиевского собора Церкви
Новостная служба "Православие и мир"

Судья Татьяна Матусяк вынесла определение о прекращении дела четырех петербуржцев против комитета имущественных отношений города

Извинения блогера Соколовского «не впечатлили» представителей епархии
Извинения блогера Соколовского «не впечатлили» представителей епархии
Новостная служба "Православие и мир"

Епископ считает уместным, чтобы блогер «обратил свои слова извинения к тем категориям населения, которые были политы…

Суд в Петербурге намерен отказаться от рассмотрения иска о передаче Исаакиевского собора
Суд в Петербурге намерен отказаться от рассмотрения иска о передаче Исаакиевского собора
Новостная служба "Православие и мир"

В своем решении судья ссылается на определение городского суда

Благотворительный фонд
Помочь маленькой Яне общаться с миром
Помочь маленькой Яне общаться с миром
56% собрано / 57600 руб. осталось
Помочь Асатуру бороться с болезнью Крона
Помочь Асатуру бороться с болезнью Крона
54% собрано / 181293 руб. осталось
Другие статьи автора
"
Инициатор письма ректоров в поддержку передачи Иссакиевского собора Церкви уволен из вуза
Новостная служба "Православие и мир"

Свое увольнение Василий Кичеджи связывается с письмом в поддержку передачи Церкви Исаакиевского собора

"
Владимир Познер: инициатором повторного разговора с Евгением Смирновым был Константин Эрнст
Новостная служба "Православие и мир"

Журналист еще раз рассказал о скандале на шоу «Минута славы»

"
Церковь чтит память святого благоверного князя Даниила Московского
Новостная служба "Православие и мир"

Святые мощи князя были положены в раке «на прославление Святыя Троицы и на исцеление немощствующих

Все статьи автора
Статьи Дня
Архимандрит Андрей (Конанос): Молитва – не для тех, кто постоянно жалуется
Архимандрит Андрей (Конанос)

Она дает нам силы не кончать жизнь самоубийством

Революция должна происходить в человеческом сердце
Сергей Худиев

После короткого периода эйфории оказывается, что новые тираны намного хуже

Постное письмо № 17. Завтрак буквоеда
Архимандрит Савва (Мажуко)

Христианство не требует ампутации здравого смысла

самое читаемое

«Кажется, у меня бабушка умерла»30,112

«Лечить нужно не Церковь, а свою бедную голову»14,868

СМА и прививки: чем важен успех Юлии Самойловой13,566

«Не соседка, а ребенок – мой самый любимый и важный человек»12,125

Постное письмо № 16. Грешные ингредиенты11,342

Постное письмо № 15. Заложники совести9,685

Как дети “помогли” отцу дать интервью BBC: 84 миллиона просмотров (+видео)9,661

Священники в стрессе: как не встретиться с Господом раньше срока8,540

«Я била обоих сыновей, и оба – доктора наук»7,910

Священник Михаил Владимиров: Ни один из памятников Ленину не должен быть демонтирован7,614

лучшие авторы

Валерия Михайлова60,441

Светлана Хустик30,112

Новостная служба28,877

Архимандрит Савва (Мажуко)22,719

Протоиерей Игорь Рябко14,868

Тамара Амелина13,561

Настя Дмитриева12,125

Протоиерей Александр Ильяшенко9,774

Мария Строганова9,661

Роуланд Краучер8,540

Первые шаги в храме Христос Троица Крещение Крещение ребенка Как выбрать крестных Именины Как выбрать имя ребенку Исповедь Причастие Венчание Соборование Отпевание Панихида Святая вода Библия Евангелие Толкование Евангелия Молитвы Отче наш. Молитва Господня Молитвослов Вопросы священнику
Святые и чтимые иконы Святитель Николай Святой апостол Петр Александр Невский Серафим Саровский Матрона Московская Спиридон Тримифунтский Ксения Петербуржская Георгий Победоносец Иоанн Кронштадтский Сергий Радонежский Андрей Рублев Петр и Феврония Муромские Святая Ольга Иоанн Креститель Иоанн Златоуст Новомученики Владимирская икона Казанская икона
Православные посты и праздники Рождество Богородицы Воздвижение Креста Покров Введение во храм Рождество Крещение Сретение Благовещение Вербное Воскресенье. Вход Господень в Иерусалим Пасха Троица Вознесение Татьянин день Великий пост Рождественский пост Успенский пост Петров пост Рецепты постных блюд Масленица Прощеное воскресенье
Темы Смысл жизни Смерть и жизнь после смерти Конец света Рай Ангелы Дьявол Православный взгляд на аборты Заговоры Самоубийство Депрессии Обиды Ревность Атеизм Крещение Руси День Победы Песни Победы День святого Валентина Новый год
Персоналии Патриарх Кирилл Патриарх Алексий Патриарх Павел протодиакон Андрей Кураев Николай Второй Лев Толстой Галилей Высоцкий
Семья Семья Создать семью Мужу, жене Воспитание детей Многодетные семьи Бесплодие, усыновление Рождение ребенка Развитие ребенка Пережить развод, измену
Проекты Матроны.ру Не инвалид.ру Pravmir.com Форум Библиотека Календарь Лекторий
Мы в соц.сетях
Vkontakte
RSS
YouTube
Instagram
Помочь Правмиру
Подписка на рассылку
О проекте
Реклама
Rambler's Top100 Яндекс цитирования  Рейтинг@Mail.ru Непридуманные рассказы о войне Храм Всемилостивого Спаса
Система Orphus Нашли ошибку в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
© 2003-2017 АНО «Православие и Мир»
Лицензия Минпечати Эл № ФС77-44847

Мнение авторов статей портала
может не совпадать с позицией редакции.
Перепечатка материалов сайта в печатных изданиях
(книгах, прессе) возможна только с письменного
разрешения Редакции.

Реклама
Сайт создан компанией Hamburg Church Studio
Дизайн сайта
Памяти основателя
Дорогие друзья!

Сегодня мы работаем благодаря вашей помощи – благодаря тем средствам, которые жертвуют наши дорогие читатели.

Помогите нам работать дальше!
Помочь Я уже помогаю Закрыть