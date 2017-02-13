«Вместо лица - месиво, переломы лицевых костей, кровоизлияние, травма головы…» Триатлонист и тренер Роман Парамонов не оставил на лице своей бывшей жены Надежды Семенюк живого места. Все произошло на глазах их среднего сына. «Она думала, что успеет добежать до машины» - подруга избитой женщины Наталья Штромбах дала Правмиру подробное интервью и собрала спортсменов на забег против насилия.

Надежда Семенюк – профессиональный тренер, кандидат в мастера спорта по легкой атлетике, мать троих детей. Роман Парамонов – триатлонист, тренер, победитель этапа Кубка мира, призер чемпионатов мира и Европы. Надежда и Роман развелись более двух лет назад из-за рукоприкладства последнего. 9 февраля Роман зверски избил свою бывшую жену после тренировки на велотреке «Крылатское». Одна из версий: Надежда подала в суд на алименты, чем и спровоцировала ярость бывшего мужа.

Она думала, что успеет добежать до машины

Первоначальная запись об инциденте появилась в фейсбуке Натальи 9 февраля.

– Что же произошло в Крылатском, на треке?

– Надя вышла с последней тренировки, забрала сына и собиралась ехать за дочкой. С Романом они в разводе. Надежда вела себя цивилизованно. Ушла с детьми на съемную квартиру, объяснила все бывшей свекрови. Сама оплачивала жилье, от Романа никак не зависела. К Наде не может быть никаких претензий, но у Романа они постоянно появлялись. Алименты он не платил. Даже минимальные. Отказывался дать разрешение на выезд детей за границу – Надя хотела отвезти их на отдых. В ответ на очередной отказ она пообещала подать на него в суд и лишить родительских прав. Потому что он не ей ставит палки в колеса, а собственным детям.

Мы оба числились в милиции. Только не на учете, а в «спортивном запасе». Среди полицейских есть соревнования, и на них участвуют, как правило, профессиональные спортсмены. У мужа на тот момент было все: спорт, зарплата, друзья. Только не было любимой. При этом то гонки, то на сборах: в Москве очень мало времени проводил. И вот, он уже был «милиционером», а я только им становилась. И соревнования у нас должны были быть в один день. Его начальник, держа в руках мое удостоверение, сказал, что нашел ему невесту. Рома посмотрел, отметил для себя, что девчонка симпатичная, но потом закрутился и забыл. А наутро начал клянчить телефон у шефа. Сначала просто переписывались, потом созвонились и встретились. Из интервью Надежды Семенюк сайту «Матроны»(2013 год)

Дети маленькие: старшей Вике 10 лет, среднему Ване – 7, младшей Василисе – 5.

В тот день, 8 февраля, с Надей в Крылатском был Ваня. Роман и Надежда часто пересекались на треке. Она тренирует, он тренирует. Там обычно много людей, все друг друга знают…

Надя выходила с трека. Он подошел к ним, начал что-то там высказывать. Раз дернул сына, второй… Как говорит Надя: «Я понимала, что он агрессивен. Плохи дела. Но я думала, что успею добежать до машины».

Не успела, он начал бить ее еще в холле, потом они оказались на улице. Дальше Надя ничего не помнит. Обратно в холл ее втащили люди, они же вызвали «Скорую».

Я в это время была в дороге. Мне пришла записка – водитель Леша забирал моего ребенка и написал: «Надю избили». А буквы поменялись и ко мне пришла картинка и эсэмэска: «Надю сбили. Бывший муж». Я решила сначала: он ее на машине сбил.

На видео Надя лежит в крови, ноги дергаются, врачи осматривают ее голову. Когда я туда приехала, ее погрузили в «скорую», рядом была полиция . Надю увезли в больницу. Полиция сказала: «Сейчас свидетелей никаких нет». И уехала.

Ездили по соревнованиям и переписывалась смс-ками переписывались, потом увиделись. Встречались год, а потом как по всем правилам: поженились, обвенчались и через год появился ребенок. У него как раз начали появляться трудности. Не сложилось с командой. Произошла накладка, в другие команды уже соваться было поздно. Поэтому он пробовал найти себя в разных профессиях. Был менеджером, продавал машины, медицинскую технику. Он вообще депрессивный. Если у него что-то не ладится, ему кажется, что все пропало. Я же всегда верю в лучшее. Значит, то, что было не его, поэтому и не получалось. Из интервью Надежды Семенюк сайту «Матроны»(2013 год)

– А видеокамеры в холле есть?

– Есть и на улице, и на треке. Но полиция говорит: должны быть живые свидетели. Надино заявление приняли. В понедельник следователь поедет в 67-ую больницу, куда ее отвозили, – за документами, выписками.

Врачи оказали первую помощь. На следующее утро невропатолог подтвердил диагноз: сотрясение. У нее сильно сломан нос. Зашили. Придется делать пластику. Один глаз полностью закрыт. Отеки.

Ваню Роман утащил с собой. На звонки не отвечал. Сын какое-то время находился у его матери…

На работе сейчас все знают о случившемся. Мне в фейсбук пишут знакомые Нади и Романа. Некоторые мужчины говорят: «Мы не подозревали, что он способен на такое». Ну как не знали?! Это происходит уже не один год.

Какое-то время он ей просто угрожал. Резал колеса машины. А Надя на ней детей в сад и школу возит.

Она подавала заявления в полицию. Полиция смеялась: «Не повезло вам».

У меня муж человек крайностей. Я никогда в нем не сомневалась. Я иногда в шутку говорю: «Вот рожу, растолстею, что ты сделаешь?» « Да ничего, — говорит, — посажу в машину, отвезу в Сергиев Посад, пока добежишь — похудеешь». «А ты не перестанешь меня любить?» — «Да ты что, «прикалываешься» что ли?» Из интервью Надежды Семенюк сайту «Матроны»(2013 год)

Однажды Надя приехала к нему забирать детей после выходных. Не помню, что его тогда разозлило… Машина стояла у подъезда, она сидела за рулем, Роман открыл дверь автомобиля и начал ее бить сверху кулаком. Дети испугались. Девочка убежала в подъезд. Еле ее нашли.

Забрал у Нади сумку, порезал все документы и карточки. Она написала заявление, сняла побои, ходила в полицию требовала возбудить уголовное дело. Ей ответили: «Ну не сильно же пострадала». «Да он меня убьет». «Убьет – тогда обратитесь».

А через полгода, когда Надя была на осмотре у врача (возникли небольшие проблемы с шейными позвонками), медики ей сказали: «Вы в курсе, что у вас был перелом основания черепа?».

– И все 10 лет брака так было?

– Нет. Характер окончательно испортился, когда Роман начал зарабатывать. Он стал невыносимым. Родился третий ребенок, стало еще сложнее. И Надя уже не могла с ним оставаться: «Не могу больше. Съезжаю».

Она расцвела после развода, жить наконец-то начала. Не так давно у нее появился молодой человек. Возможно, Парамонова еще и это злит. Он странно себя ведет: то вспышки гнева, то уговаривает Надю вернуться назад».

Было у меня такое детское ощущение особенности с рождением среднего ребенка: вот ты идешь и чувствуешь, что ребенок второй, значит, ты точно в счастливом браке. С одним еще непонятно: может, станешь матерью-одиночкой, а когда двое – это уже уверенность. Смешно, но тогда я ощущала твердо, что в семье все в порядке. Из интервью Надежды Семенюк сайту «Матроны»(2013 год)

– Ваш пост в фейсбуке, широкая огласка как-то помогли Надежде?

– Откликнулись юристы, правозащитники, спортсмены, клиенты Парамонова. Думаю, для многих он теперь станет нерукопожатным. Но важнее, конечно, как поведут себя правоохранительные органы.

«Я сейчас в шоковом состоянии»

9 февраля Роман Парамонов удалил все свои профили в социальных сетях и закрыл личный сайт. С журналистами он не общается – отправляет к адвокату Александру Редькину. Тот пока молчит.

«Правмиру» Парамонов, тем не менее, дал лаконичный комментарий: «К сожалению, наш народ очень хорошо реагирует на негатив, толком не разобравшись в ситуации. А ситуация была провокационная и даже очень. Не делайте поспешных выводов. Из мух слона сделать и перевернуть с ног на голову в наше время ничего не стоит… Я сейчас в шоковом состоянии и не смогу Вам что-либо объяснить. Прошу не верить написанному… Я очень сожалею о случившемся».

«Болеем за Надежду»

Спортивное сообщество объявило Роману Парамонову бойкот.

«Я не думаю, что стоит разбираться или пытаться разобраться в произошедшем, это дело полиции и суда, – считает триатлонист Виктор Жидков. – Но я уверен, что мы должны сделать все возможное, чтобы этот человек не смог спокойно существовать в Российском триатлонном пространстве. Ни в каком виде и ни в каком качестве: тренера, участника состязаний, эксперта, амбассадора брендов и так далее».

Телережиссер Илья Десятерик опубликовал письмо пресс-службы проекта IRONSTAR: «Роман Парамонов не будет допущен до участия в наших стартах. У нас все в курсе и шокированы случившимся. Болеем за Надежду».

«Любая социальная группа проходит какие-то проверки, контрольные для взрослых. Маленький триатлонный мир всецело не принял, что можно бить женщину, наносить ей увечья, калечить психику маленьких детей. Нельзя, – пишет в социальных сетях Alex Rkov. – Здесь нет никаких полутонов».

– Для Нади все это большая поддержка, – говорит молодой человек Семенюк Павел Благих. – Хорошо, что спортивная общественность единодушна в своем мнении. Люди сплотились, предлагают свою помощь, дают дельные советы. Спортсмены, зная Надю, заняли ее сторону. Лично от себя добавлю: надеюсь, что наши правоохранительные органы разберутся в этой ситуации. Количество желающих пообщаться с Романом растет. Человек скрывается… Сама Надя пока не в состоянии беседовать с журналистами, ей плохо. Дети находятся у бабушки, Надиной мамы. Все мы хотим, чтобы она поскорее поправилась.