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Волонтеры собрали три миллиона крышек, чтобы помочь мальчику-инвалиду

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19 июня. ПРАВМИР. Волонтеры собрали три миллиона пластиковых крышечек. На деньги, вырученные от сдачи вторсырья, была куплена инвалидная коляска для трехлетнего Андрея, инвалида с рождения.
Волонтеры собрали три миллиона крышек, чтобы помочь мальчику-инвалиду

Акция «Крышечки» заключалась в том, что люди приносили в различные пункты приема и партнерам акции пластиковые крышечки от бутылок и пакетов. После того как собралась крупная партия сырья, ее отправили на завод, где крышки взвесили, а вырученные деньги перевели на счет фонда, сообщает сайт «Такие дела».

На собранные средства фонд купил специальную инвалидную коляску для трехлетнего Андрея, который страдает от спинномозговой грыжи и ряда сопутствующих заболеваний. Его родители были лишены родительских прав. Недавно Андрея взяли в приемную семью, где уже есть пятеро детей.

Акция началась в Москве в конце 2016 года, затем распространилась на Подмосковье, Петербург и Тулу, рассказывают организаторы.

Волонтеры в ближайшее время намерены объявить новую цель сбора крышечек. Проект организован общественным движением «Добрые крышечки» и Благотворительным фондом «Волонтеры в помощь детям-сиротам».

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