Волонтеры собрали три миллиона крышек, чтобы помочь мальчику-инвалиду

Акция «Крышечки» заключалась в том, что люди приносили в различные пункты приема и партнерам акции пластиковые крышечки от бутылок и пакетов. После того как собралась крупная партия сырья, ее отправили на завод, где крышки взвесили, а вырученные деньги перевели на счет фонда, сообщает сайт «Такие дела».
На собранные средства фонд купил специальную инвалидную коляску для трехлетнего Андрея, который страдает от спинномозговой грыжи и ряда сопутствующих заболеваний. Его родители были лишены родительских прав. Недавно Андрея взяли в приемную семью, где уже есть пятеро детей.
Акция началась в Москве в конце 2016 года, затем распространилась на Подмосковье, Петербург и Тулу, рассказывают организаторы.
Волонтеры в ближайшее время намерены объявить новую цель сбора крышечек. Проект организован общественным движением «Добрые крышечки» и Благотворительным фондом «Волонтеры в помощь детям-сиротам».