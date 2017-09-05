Врач-инфекционист: Плохих или ненужных прививок нет

Все плановые прививки, внесенные в календарь, нужны – считает врач-инфекционист Евгений Щербина. А серьезные осложнения возникают у одного человека на миллион.

Одним из аргументов отказа от вакцинации называют ее неэффективность. Недавно на Львовщине, где заболеваемость коклюшем выросла в 5 раз, заболели сразу пятеро детей, привитых против этой болезни. Действительно ли прививки могут оказаться бесполезными? А может, и вредными? «Правмир» продолжает разговор о вакцинации с украинским врачом-инфекционистом Евгением Щербиной.

Привился, а потом раз – и заболел!

– Евгений Александрович, почему так бывает – человека вакцинировали от какой-то болезни, а он все равно взял и заболел. Не сработала вакцина?

– Не у всех прививок есть стопроцентная защита. Например, у вакцин от дифтерии и столбняка защита более 95%. У вакцины от коклюша защита в течение года после последней дозы около 98%, но в течение 5 лет она падает до 70%. От кори однократная вакцинация защищает на 93%, двукратная – на 97%. Разумеется, при условии, что вакцину ввели правильно, она качественная, хранилась и транспортировалась с соблюдением всех правил.

– То есть даже при поголовной вакцинации от кори 3-7% людей все равно заболеют?

– Нет. При высоком уровне вакцинации включается эффект коллективного иммунитета. Не все люди, даже привитые, выработают собственный иммунитет, но за счет иммунитета привитого большинства болезни не будет среди кого распространяться, путь передачи прервется. При уровне вакцинации населения более 95% мы практически исключим занесение этого заболевания в данную популяцию.

– А еще говорят, что вирусы очень быстро мутируют и вакцины от них уже не действуют.

– Ну, далеко не все вирусы так быстро мутируют. Самый мутирующий вирус – это грипп. Собственно, поэтому каждый год состав вакцин от него меняется. Что касается других вирусов и бактерий, от которых проводится вакцинация, то они так не мутируют.

Кроме того, все вакцины постоянно контролируются. Каждая вакцина проходит постоянные постмаркетинговые исследования, и если вдруг в процессе вакцинации происходит какой-то сбой в плане эффективности или безопасности, то вакцину тут же снимают с рынка и начинают ее исследование. Так щепетильно, как исследуют вакцины, не исследуют ни один препарат в мире.

– А против кори сейчас какие вакцины у нас используются? Как у них с качеством?

– По качеству противокоревой вакцины, применяемой на Украине, вопросов нет. Это бельгийская вакцина «Приорикс», эффективная, отлично переносимая, одна из лучших в мире, производства GlaxoSmithKline. Есть вопросы к ее доступности в поликлиниках.

Наш Минздрав говорит, что вакцина есть везде. Но я часто слышу жалобы, что в поликлиниках ее нет. Почему? Нужно спрашивать у Минздрава и особенно у представителей местной власти. Видимо, цепочка снабжения где-то прерывается и до государственных медучреждений вакцина не доходит. В результате кто-то терпеливо ждет, а у кого есть возможность – идет прививаться в частную клинику.

В России тоже есть бельгийский «Приорикс», а также своя, отечественная вакцина «Микроген». Но с последней мы никогда не работали, поэтому ничего сказать не могу по поводу ее переносимости.

– Пеняют на нее достаточно часто…

– Может быть. Но тут еще нужно разбираться – кто и почему пеняет. У нас и на «Приорикс» сейчас пеняют, а когда начинаешь разбираться с реакциями, то оказываются сторонние причины – ОРВИ, кишечные инфекции, атопический дерматит и другое. Многие люди просто не понимают, какая реакция должна быть на прививку, поэтому приписывают сюда все подряд.

От своих российских коллег я ничего страшного о «Микрогене» не слышал. Да и пациенты из России, которые заочно спрашивают у меня совета, на эту вакцину особо не жаловались.

Хотя, если есть выбор, какую прививку делать ребенку – бельгийскую или отечественную, то, я думаю, тут как с машиной – ездить можно на любой, но есть «мерседес», а есть «жигули». В любом случае лучше делать хоть что-то, чем не делать ничего.

Все, что может случиться – прописано в инструкции

– А бывают случаи, когда вакцина просроченная или поддельная?

– У нас такого точно не бывает, мы за этим следим. Но нам легче, у нас не такие масштабы, как у государственных поликлиник. Как там – я сказать точно не могу, за каждого поручиться невозможно, но я очень сомневаюсь, что к такому чувствительному продукту, как вакцины, коллеги относятся наплевательски. Так что я сомневаюсь, что вакцины бывают просроченные. Вопросы могут быть к условиям их хранения и перевозки.

Когда человек приходит на вакцинацию в поликлинику, он может попросить сертификат к вакцине, а также коробку – там написан срок годности. Сертификат свидетельствует о том, что эта вакцина не поддельная. Вообще, такие вещи, как вакцина, как правило, редко подделывают. Лично я не слышал о случаях подделки вакцины.

В общем, все волнующие вопросы можно элементарно выяснить. Никто вас не заставит уколоть ребенку просроченную или сомнительную вакцину.

– Допустим, вакцина качественная, не просроченная, все идеально. Тем не менее, могут быть какие-то последствия?

– Реакции? Конечно. Причем это почти не зависит от производителя и цены вакцины. Мы некоторое время работали с вакциной АКДС харьковского производства (цельноклеточная), которая стоила 30 гривен. Человек приходит и говорит: «30 гривен? А почему так дешево? Она хоть сработает?» Тем не менее, многие вакцинировались.

И на основании личного опыта, опыта коллег и тех пациентов, которых я лично опрашивал, переносимость цельноклеточной вакцины в плане выраженности реакций была абсолютно одинаковой с бельгийскими и французскими вакцинами. Разве что частота этих реакций немного повышалась. Скажем, покраснение и отек наблюдались у одного из десяти привитых «Инфанриксом» (бельгийский АКДС). А среди привитых харьковской вакциной – у трех-четырех из десяти. Но выраженность реакции – абсолютно та же самая.

Все, что может случиться – прописано в инструкции. И реакции, и их частота. Например, покраснение и отек после АКДС – у одного из десяти. У одного из 30 тысяч реакцией на корь, краснуху и паротит (КПК) может быть кратковременное снижение уровня тромбоцитов. У одного из 1-2 миллионов может быть на любую прививку тяжелая реакция – анафилактический шок: затрудненное дыхание, потеря сознания, иногда с летальным исходом (если ничего не предпринимать).

– Да, когда-то СМИ писали о том, как ребенок умер после прививки. И, кажется, даже не один раз.

– Если это были смерти от анафилактического шока, то его, к сожалению, полностью исключить невозможно. Анафилактический шок может быть реакцией и на любую еду, и на любые медикаменты. Что же касается других причин, то почему-то никто не учитывает, что в любое время после вакцинации ребенок имеет право заболеть чем-то еще. Он может быть вакцинирован, и затем через год или десять у него может развиться опухолевое заболевание, или сразу после возвращения из поликлиники возникнуть менингококковый сепсис. И, естественно, все станут винить в этом именно прививки, потому что всегда надо найти виноватого, вместо того чтобы решать вопрос «Как этого избежать в дальнейшем?».

– У каких людей имеются абсолютные противопоказания к вакцинации? И много ли таких людей?

– Намного меньше, чем обычно у нас принято считать. Самое частое и самое основное противопоказание любой вакцины – это тяжелая аллергическая реакция на предыдущую дозу введения этой же вакцины. Если у ребенка на предыдущую АКДС или КПК развилась тяжелая аллергическая реакция типа анафилактического шока, то, конечно, такому ребенку эту вакцину больше вводить нельзя. Но, как я уже сказал, такой случай может быть один на 1-2 миллиона.

– А можно как-то спрогнозировать такой случай до прививки?

– К сожалению, нельзя. Хотя некоторые родители и некоторые врачи злоупотребляют общими анализами крови и мочи, в надежде спрогнозировать тяжелую реакцию. Но к прогнозированию анафилактического шока эти анализы не имеют никакого отношения.

Лучше потратить время на обучение медперсонала правилам проведения противошоковой терапии и снизить шанс летального исхода практически к нулю.

Что касается других противопоказаний, то, например, живые вакцины нельзя вводить людям с иммунодефицитом. Таких людей тоже очень мало, намного меньше, чем принято думать. Это дети с врожденным тяжелым иммунодефицитом, которые часто болеют бактериальными инфекциями, или люди с тяжелой ВИЧ-инфекцией. Им нельзя вводить живые вакцины, но можно вводить инактивированные. Нельзя вводить корь, но можно вводить АКДС, вакцину против гепатита и остальные неживые вакцины.

Еще одно реальное противопоказание – это тяжелые прогрессирующие заболевания нервной системы, такие, как неконтролируемая эпилепсия. Это противопоказание к вакцинации от коклюша. Все остальные прививки детям с любыми поражениями нервной системы можно вводить абсолютно спокойно.

А вот «внутричерепное давление», «кисты головного мозга», дисбактериоз, атопический дерматит, анемия, «подергивание подбородочка» – все это не имеет ничего общего с реальными противопоказаниями. Это перестраховка доктора и мамы, просто страх перед прививкой, вызванный незнанием. Если врач и родитель боятся вводить любую вакцину на фоне атопического дерматита, это значит, что они ничего не знают ни о вакцине, ни о заболевании.

Ненужных прививок нет

– Существуют ли в списке применяемых вакцин те, которые вообще не нужны?

– Я такой вакцины не знаю в принципе – если мы говорим о плановой вакцинации. Все плановые прививки, внесенные в календарь, нужны. Есть редкие случаи внеплановых прививок, например, от желтой лихорадки, от брюшного тифа, от туляремии. Эти вакцины нужны не везде, а, как правило, в каких-то определенных регионах или странах – например, в Индии. Если вы планируете посещение этой страны, то любой адекватный доктор порекомендует вам дополнительно привиться.

Вот и вся разница – плановые прививки, которые нужно делать обязательно, и внеплановые – в определенных ситуациях. Плохих или ненужных прививок нет.

Конечно, плановая вакцинация в России, Украине, Европе и США отличаются – не потому, что у нас есть какие-то болезни, от которых не нужно вакцинироваться, а потому, что у США больше денег и они могут позволить планово прививать и от той же самой ветрянки, и от пневмококка. Там делают намного больше прививок, и на первом году жизни ребенок за один раз может получать до трех-четырех уколов за один день, плюс капли в рот от ротавируса. И все живы-здоровы. Великобритания, США и Австралия в этом плане очень хороши. У нас, к сожалению, все намного хуже. Украина таких возможностей не имеет, поэтому у нас в плановую вакцинацию включены только самые необходимые прививки.

Если взять календари прививок Украины и России, то туда нужно добавить еще больше прививок, потому что у нас есть много заболеваний, от которых пока не прививают – пневмококк, ветрянка, ротавирус, гепатит А…

Поверьте, от этого государство только выиграет, потому что эти заболевания увеличивают финансовую нагрузку на их лечение, а в крайнем случае ведут к смерти. У нас довольно немаленькая смертность от бактериальных пневмоний, менингитов и сепсисов. Если бы все дети были привиты от гемофильной палочки, менингококка и пневмококка, то таких трагических ситуаций было бы намного меньше.

– А где риск заболеть больше – в мегаполисах или в провинции? В городах ведь концентрация людей выше, чем в селах, но и уровень медицины выше. А уровень вакцинации как-то различается?

– По поводу вакцинации точно сказать не могу. Скорее всего, все более-менее одинаково, что в районах, что в городах, что в селах, возможен небольшой перевес в сторону городов. Что касается медицинской помощи – да, в селах все намного хуже, а вероятность заболеть одинаковая в любой местности, что в мегаполисе, что в деревне.

Чеснок на шее – не работает

– Уровень вакцинации низкий, начался учебный год – ждем вспышек заболеваемости. Что делать родителям, чтобы уберечь детей, особенно не привитых?

– Во-первых, привиться. Если вы не уверены в том, делались ли вам и ребенку прививки, обязательно обратитесь к своему доктору и попросите, чтобы он проверил. Потому что, к сожалению, даже некоторых взрослых спрашиваешь: «Вы вакцинированы?» – «Да, мама сказала, все сделано». – «А что вы сделали?» Приносят карточку, а там одна корь или вообще ничего нет. Это несерьезно. Нужна карточка, где четко записано, что вы сделали. Если вы по плану все сделали, поверьте, бояться вам особо нечего.

Особенно важно знать о своих прививках именно в нашей сегодняшней ситуации, когда грозит эпидемия кори. Допустим, человек не помнит, вакцинировался ли он от кори – пусть он найдет свою карточку. Если там записаны две дозы от кори, ему уже не надо прививаться от этой болезни до конца жизни. Если записана только одна вакцина от кори, то нужно сейчас сделать корь, краснуху, паротит – одну дозу, в любой момент.

Если нет ни одной прививки – нужно сделать две дозы с интервалом один месяц. Если просто не нашел свою карточку (так чаще всего бывает) – сделайте хотя бы одну дозу КПК. Даже если это будет ваша третья доза, вы ничего не потеряете, это просто простимулирует ваш иммунитет, но вы будете точно уверены.

Более эффективной защиты, чем прививка, нет. Чеснок на шее, капли в нос, интерфероновые свечи – это все не работает абсолютно.

– Допустим, в государственной поликлинике вакцины нет, а в аптеке – есть. Можно ли купить ее самостоятельно и прийти в поликлинику для вакцинации?

– Не все врачи согласятся принять вашу вакцину, которую вы купили в аптеке. Некоторые так делают, но правильно ли это? Откуда я знаю, что за вакцину принес пациент? Правильно ли он ее хранил? Как мне потом за нее отвечать? Поэтому в нашей клинике мы заказываем вакцины сами, сами их храним и точно за них отвечаем.

– А как быть людям в провинции, где нет частных клиник?

– Если в вашей поликлинике нет вакцин, то варианта два: либо обращаться к местным властям с просьбой разобраться в ситуации (вы их выбирали, в конце концов), или же ехать в ближайший город и вакцинировать ребенка самостоятельно. Увы, но на сегодняшний день, похоже, только родители в этом заинтересованы.

Беседовал Артем Левченко