О портале
Страницы
Проекты «Правмира»
Февраль 2014
Перейти в календарь →
Правмир
Vkontakte
RSS
YouTube
Instagram
Помочь Правмиру Подписаться на рассылку
О лектории
Правмира
Ждём Вас!
30
марта
в 19:00
Встреча с режиссером Гарри Бардиным
Навигация
Важные темы:

«Вы только не бросайте меня»

|
«Гордость у старушки смешана с отчаянной, старательно скрываемой мольбой – останьтесь, возьмите с собой, любите. Только при расставании Клавдия Дмитриевна не сдерживается, просит: “Вы только не бросайте меня” – и плачет». Проект «Свои чужие» о русских, живущих в Чечне, продолжается: читайте новые истории на «Правмире».
«Вы только не бросайте меня»
Фото: open.az

Телефон с большими кнопками и две Доченьки

Александр Николаевич очаровал нас при знакомстве сразу. Светлой, тихой, открытой улыбкой. Языком, который мало где теперь вообще услышишь: «я имел счастье прожить в Подольске четыре года», «не могу смириться с таким своим положением», «я бы хотел заручиться, чтобы я мог обратиться». Размеренной беседой на самые разные темы.

Родился он в Хабаровске, в 14 лет приехал в Грозный. Потом работал инженером-конструктором на заводе оборудования для атомных электростанций в Подмосковье. Женился, судьба занесла в Краматорск. А мама с братом жили в Грозном. Когда брат с женой уехали в Беларусь, мама одна осталась и Александр Николаевич приехал к ней. В 1996 году брат матушку забрал. С тех пор Александр Николаевич жил в Чечне один, его дочь оставалась на Украине.

Войны пережил в городе. Квартира сильно пострадала от боев. Про то, что выдалось пережить ему самому, не рассказывал совсем.

Потом, уже в мирное время, стало серьезно ухудшаться здоровье – подвело зрение. Сделали операцию в Краснодаре, но… не на том глазу, который совсем не видит, а на другом. С тех пор старичок не мог ни писать, ни читать. «Это для меня настоящая трагедия», – делился он с нами.

Александр Николаевич

Александр Николаевич. Фото: russkievchechne.ru

То, что у старичка сильно отличаются зрачки, было видно невооруженным глазом. На лекарства, которые врачи рекомендовали принимать «до конца жизни», уходила треть пенсии. После операции Александр Николаевич перестал пользоваться мобильным телефоном, готовка превратилась в сплошное мучение, он даже не мог найти документы в квартире.

Мы привезли ему телефон с большими кнопками, волонтер научил пользоваться им. И Александр Николаевич снова стал созваниваться с дочерью.

Александр Николаевич стал одним из первых подопечных, от которых мы приняли что-то в благодарность за помощь. Сначала по традиции отнекивались, ссылались на принципы.

– Да они там не узнают, начальники ваши, – заговорщически понижал голос Александр Николаевич.

Слово «краудфандинг» мы при старичках не произносим, но в то, что деньги на поездки и продукты собирали с миру по нитке и начальства как такового, кроме жертвователей, у нас нет, большинству из них поверить сложно.

– Я на Северный базар ездил специально, чтобы для вас купить и отдать, когда вы приедете, – он настойчиво протягивал нам стопку шоколадок.

Мы взяли две – себе и водителю, съели в машине.

Однажды летом Александр Николаевич снова поехал на базар. Из-за проблем со зрением он плохо ходил. На обратной дороге упал, получил травму. Лежал дома, постоянного ухода за ним не было. Когда добрые люди договорились с домом престарелых (находится за пределами города), Александра Николаевича повезли туда. То ли в дороге, то ли сразу после приезда он умер.

Все это случилось, когда нас не было в городе. Но мы успели к похоронам. Александр Николаевич покоится на центральном христианском кладбище Грозного. На похоронах были его дочь и ее муж, приехавшие из Краматорска, местные жители Леня, Юлия Тихоновна, Алексей, Нина Ивановна да мы с Наташей.

Телефон с большими кнопками вернулся к нам, там до сих пор есть номера «Доченька» и «Доченька 2», которые рука не поднимается удалить.

 

«Даже если моего брата нет в живых, я хочу знать, где они его закопали»

Строго говоря, семья Чалян – не наши подопечные. Живут они семейно, хоть и без взрослых мужчин. Родственники помогают. Но их история – про пожизненную боль большинства жителей Чечни, к какому бы этносу они ни принадлежали. Убитые, украденные, без вести пропавшие родные – такие есть почти в каждой семье в этой республике.

Сначала мы встретились с мамой Анжелой Аршаковной, позже – с ее дочерью Жанной в кафе, чтобы поговорить обстоятельно. Беседа проходила в 2015 году.

Анжела Аршаковна

Анжела Аршаковна. Фото: Facebook / Свои чужие

На аудиозаписи длинная пауза после нашей просьбы рассказать, что случилось с папой и с братом. Жанна почти извиняющимся тоном объясняет: у меня щитовидка, после папы началось. Затем начинает рассказывать, как уже рассказывала десятки раз – следователям, чиновникам, журналистам.

1993 год. Первый день после отпуска отец Жанны вышел на работу – был водителем в гараже – и вечером не вернулся. На следующий день он тоже не пришел. В гараже не было ни его, ни машины. Родные сразу написали заявление, в милиции отреагировали быстро – отец раньше там работал. Через три дня машину нашли рядом с т. н. Карпинским кладбищем, отец был в ней – избитый до неузнаваемости. Жанна предполагает, что бандитам нужна была машина. Преступников так и не нашли.

В 1995 году брат уехал со своей семьей в Ставрополь. А в 1997 году, когда приболела мама, с другой сестрой приехал в Грозный.

Вечером 26 ноября – Жанна помнит дату точно – брат ушел, предупредив, что вернется с друзьями, попросил накрыть на стол. Вечером пришел одноклассник брата и сказал, что Вовку побили и «забрали».

Оказалось, около 11 вечера во дворе мужчин, среди которых был брат Жанны, окружили люди в военной форме. Они спросили на чеченском, кто тут армянин. Брат сказал, что он. «Что вы хотите? Если хотите машину, документы у меня с собой, забирайте». – «И машину заберем, и тебя заберем», – ответили ему.

Завязалась драка. Родители друга, с которым он был, выбежали на улицу, затащили его в дом. Брат остался один против восьмерых, его побили, засунули в багажник и увезли.

«Тогда это начиналось, людей воровали за выкуп. Я думала, они поймут, что у нас денег нет, машину отберут, а его где-нибудь среди ночи бросят», – рассказывала Жанна.

В надежде на это они с сестрой ничего не сказали матери, решив подождать до утра.

Брата так и не нашли. Ему было 29 лет. Друг, с которым был брат, не появлялся дома у Жанны – ему было стыдно. Другие знакомые брата постоянно дежурили в их квартире, чтобы женщины не оставались одни.

Похитители позвонили жене брата в Ставрополь и попросили выкуп в 200 тысяч долларов. Жанне удалось связаться и встретиться с посредником в Моздоке. Она убеждала, что у них нет денег, просила взять документы на квартиру, предлагала себя взамен брата («Возьмите меня – от бабы толку больше». – «Если тебе твой единственный брат не нужен, нам он не мешает»).

По делу велось следствие, но его прекратили за сроком давности. Затем Жанна снова и снова обращалась в прокуратуру – без толку.

Однажды к Жанне пришел мужчина, как оказалось – бывший боевик. Он сказал, что на окраине одного села в мечети нашли несколько трупов, их похоронили, не опознав, и среди них был ее брат. Жанна поехала туда вместе с ним. Боевики показывали ей видео с телами, но она не была уверена, что этот мужчина с бородой и простреленной головой ее брат: «Они все бородатые. А когда трупы лежат – все похожи». По приметам тоже не удалось выяснить, а мальчик, обмывавший тела перед похоронами, сказал, что мужчина, застреленный в голову, выглядел значительно старше.

Жанна предполагала самое невероятное: «Он мог на их сторону перейти, чтобы жизнь сохранить. Чеченский язык он знал – ему только бороду отрастить. Я готова сама ходить по тюрьмам – вдруг его посадили как боевика, заглядывать им в лица, искать своего брата, но мне не позволяют… Даже если моего брата нет в живых, я хочу знать, где они его закопали».

Как-то по телевизору показывали кинохронику старого Грозного. Брат Жанны, работавший на радиозаводе, попал на кадры. Жанна увидела брата: «Мам, Вовка!» – позвала она Анжелу Аршаковну. Но та не успела – лицо Вовы промелькнуло и исчезло вместе со старым городом.

 

«Все, русские и чеченцы, в подвалах вместе живем»

Любовь Семеновна переживет нас всех. С такой наследственностью – бабушка умерла в 105, мама в 90 – просто обязана. По меркам их семьи она только начинает жить – ей только 78.

Про то, что 12 гробов похоронила, она говорит спокойно. Овдовела в 35 лет. Потом поумирали бабушка, мама, папа, братья и сестры (Люба была старшей из восьмерых детей), племянник, сын. Последний брат Борис умер от инфаркта в 2008-м.

Спокойно рассказывает и о том, как бандиты грозили убить ее с матерью и брата с семьей, если они не отдадут документы на квартиру. Отдали, конечно.

У нее прозвище среди старушек – «Люба в очках». Зрение на одном глазу 10%, на другом – 30. Стекла для очков в Москве надо заказывать. Сама себя то «старой ведьмой» назовет, то «лягушкой-путешественницей» (любит в паломничества ездить), то «заслуженным нефтяником, не шалам-балам».

lyubo

Любовь Семеновна. Фото: pravoslavie.ru

В саманном домике топится печка-голландка. Кошка Анфиса с дочкой Принцессой резвятся, то и дело приоткрывают дверь, пока мы пьем чай. «Чай не пил – какая сила? Чай попил – совсем ослаб», – балагурит старушка. Соседка-чеченка Зина приносит угощение.

«Хорошие мне соседи попались, всегда помогут», – хвалится Любовь Семеновна. Да и в войну всякие люди попадались…

«Первая война. Кушать надо, брат с семьей в подвале, мама здесь лежит, ей 91-й год. Она мне: «Любка, Любка, хоть кусочек хлеба». Я вот оденусь, куртка у меня была ватная, подвяжусь, иду. Тут русский пост стоял у школы. Я говорю:

– Ребята, кусочек хлеба бабке дайте, я заплачу вам.

– Да ты что, бабушка, – кричит. – Саша!..

Он мне две сумки продуктов дал – тушенка, сгущенка, сухари. Я и брату дала. Прокормила семью своим убогим видом (смеется).

Потом началась вторая чеченская кампания. Русских солдат больше стало. Вот тут боевики стояли, хорошие ребята были. А в пекарне бесплатно булку давали. Мы с соседками – там две сестры-армянки жили – соберемся, идем.

Один боевик кричит нам:

– Куда, бабки, идете?

– Как куда? Бебик, кушать хочется.

– Ахмед, заводи драндулет!

Ахмед драндулет завел.

– Садитесь, – говорит нам тот, первый. – Скоро российские начнут стрелять, бабок верни живых, Ахмед.

Вот такие были боевики, не все же хотели воевать.

Мы возвращаемся, он говорит: «Бабки, ложись в траву!» Мы хлеб под себя и – на землю…

Российские сюда пуляли, а чего пуляли – мы не знаем даже.

Потом приходят солдаты, мы из подвала вылазим, в саже, в грязи, воды ж не было.

Они говорят:

– А вы русские?

– Ну да.

– А нам сказали, здесь русских не осталось никого.

– Да навалом. Все, русские и чеченцы, в подвалах вместе живем.

– А нам сказали в подвалы бомбы бросать и взрывать.

Хорошо, что я вылезла. Как чувствовала.

Не надо, говорю, здесь все старики и дед-чеченец, мулла.

Сюда, в мой дом не бомбили, так, разве что шальная пуля шифер побьет, это, считай, не война».

 

Гробов не было, маму похоронила по-чеченски – завернув в ковер

У двери квартиры Анны Григорьевны стоит маленькая скамейка – в глазок заглядывать. Муж был высокий, под два метра, и глазок сделал под себя.

Он умер в 2002 году. Сначала в Петропавловке на растяжке подорвался, шесть лет был лежачим: в войну какое лечение, нога плохо срослась, кровь неправильно циркулировала. Во время боевых действий Анна Григорьевна днем отсиживалась с «девчатами» в подвале, на ночь к нему приходила – есть давала, переворачивала.

На восьмой этаж Анна Григорьевна, 1937 г.р., ходит пешком, колени не болят, только одышка появляется. Лифтом не пользуется – и не платит за него.

В квартире не подключена ванная. Но молодой сосед-чеченец дает ей ключи от своей квартиры, когда она просит, и Анна Григорьевна моется у него, пока он на работе.

Маму Полину Антоновну убили в 1996 году, ей было 88 лет – «по темечку ударили чем-то тяжелым» прямо в частном доме, где она жила. Анна Григорьевна уверена, что это сделал сосед – из-за дома, он давно грозился. Маму хоронила сама, на центральном православном кладбище. Гробов не было тогда, похоронила по-чеченски – завернув в ковер.

Поскольку шла война, расследованием толком никто не занимался. Потом приезжал русский следователь, сказал: чтобы начать расследование, нужно эксгумировать тело. И запросил 100 тысяч. Анна Григорьевна сказала, что у нее таких денег нет. Через месяц следователь пришел снова: «Решили эксгумировать бесплатно, только вы найдите могилу».

«Три раза ходила – летом, осенью… Не могу найти. Вот идет дорожка, а там и змеи, и всё… И на дорожке уже захоронения… так и не нашла», – рассказывала нам старушка.

Домовая книга до сих пор у соседей. Дом им якобы администрация продала. Документы у Анны Григорьевны украли.

«Я к ним ходила, они мне угрожали: “Еще раз придешь – без головы уйдешь”. Ну подумайте, как я могу без головы – уйти?» – смеется она.

dsc_0220

Фото: planeta.ru

«Вы только не бросайте меня» – и плачет

Когда мы приходим к Клавдии Дмитриевне Родионовой в ее комнату в пункте временного размещения (ПВР, по сути, общежитие), на кровати всегда стоят портреты ее родных – красивая мама, статный отец, дочь.

Эта малюсенькая бабулечка родилась в 1929 году. Из родных у нее никого не осталось. Она перечисляет тех, кто был. Старшая сестра умерла, вслед за ней муж. Средняя сестра, мамина родная сестра…

При таких перечислениях принято опускать глаза, с каждым именем все ниже, пока глаза не упрутся в землю под ногами, где и зарыты все эти родные, близкие, любимые.

При знакомстве Клавдия Дмитриевна рассказывала, что у нее двое детей – дочка в Москве, начальник милиции, «большая шишка». Почему не приезжает? Им не разрешают. Сын моряк, во Владивостоке. Потом при каждой встрече она будет повторять то же самое как присказку.

«Внуков много – толку мало», – говорит она. А мы понимаем – может быть, внуков и нет совсем. Или она ничего не знает о них. Мобильного телефона у Клавдии Дмитриевны нет давно.

Единственный ребенок – так она его называет, – которого мы видели, с которым она ласкается и целуется – рыжий котенок Алексей. Потом Алексей пропадет, появятся и будут сменять друг друга коты.

О родных у Клавдии Дмитриевны остались не только смутные воспоминания. На руке у нее выбиты четыре буквы – «ЖОРА». Эту простенькую татуировку, по словам Клавдии Дмитриевны, ей набил брат, когда ей было 12 лет. Так на русский манер брат называл своего друга-чеченца.

Она уже и нас записала в свои внучата, то и дело предлагает какую-то одежду. У меня уже три платка от нее.

Клавдия Дмитриевна с волонтером

Клавдия Дмитриевна с волонтером. Фото: russkievchechne.ru

Клавдия Дмитриевна почти все время проводит в своей комнате. Выходит – только в ближайший магазин или выбросить мусор, да за пенсией ездит с соседкой. В этом январе мы впервые повезли ее на обед в храм. Она капризничала, как малый ребенок, и невероятно смущалась. В трапезной отказывалась раздеться.

Пришлось уговаривать ее – сняла платок и даже расстегнула пальто, но и только. Для супа давали одноразовые пластиковые ложки – Клавдия Дмитриевна наотрез отказалась такой есть, она привыкла к большим алюминиевым. Нашли ей такую. Второе – мясо с пюре – согласилась есть только вместе со мной из одной тарелки.

Гордость у старушки смешана с отчаянной, старательно скрываемой мольбой – останьтесь, возьмите с собой, любите. Только при расставании Клавдия Дмитриевна не сдерживается, просит: «Вы только не бросайте меня» – и плачет.

Юлия Орлова

Теги:
, , ,
Помоги Правмиру
Сегодня мы работаем благодаря вашей помощи – благодаря тем средствам, которые жертвуют наши дорогие читатели.

Помогите нам работать дальше!
Помочь
Пожертвования осуществляются через платёжный сервис CloudPayments.

Комментарии
Обсудить на форуме
Похожие статьи
«Старость – не радость», а что тогда?
«Старость – не радость», а что тогда?
Протоиерей Игорь Прекуп

О стремлении всё успеть и обратном отсчете времени

Русские старички в Грозном
Русские старички в Грозном
Юлия Орлова

Как живется одиноким русским бабушкам и дедушкам в Чечне? Какие у них горести и проблемы, можно…

Православие в Чечне
Православие в Чечне
настоятель грозненского храма Михаила Архангела Отец Григорий

Чечня сейчас активно развивается, следы войны уже почти устранили

Благотворительный фонд
Помочь Артему Виноградову преодолеть последствия тяжелой аварии
Помочь Артему Виноградову преодолеть последствия тяжелой аварии
94% собрано / 20280 руб. осталось
Алла Гадяцкая: закрыть отверстие в межпредсердной перегородке
Алла Гадяцкая: закрыть отверстие в межпредсердной перегородке
89% собрано / 34350 руб. осталось
Другие статьи автора
"
Русские старички в Грозном
Юлия Орлова

Как живется одиноким русским бабушкам и дедушкам в Чечне? Какие у них горести и проблемы, можно ли помочь…

Все статьи автора
Статьи Дня
Вместе с машиной разбилась жизнь, а родные посоветовали меня «сдать»
Анна Маленко

Как удержать мужа, став инвалидом, и помочь другим своей силой духа

Постное письмо № 21. Хлеб или Крест
Архимандрит Савва (Мажуко)

«Мир стал комфортным, мы ищем удобства и легко предаем»

Как бандит по прозвищу «Семинарист» помогает людям обрести веру
Юлия Коминко

И для чего священник пишет православные детективы

самое читаемое

“Ой, и меня вот этим помажьте!”26,959

Никита Жуков: Врачей наказывают, если они не выписывают “фуфломицины”23,561

Почему не надо преследовать «Свидетелей Иеговы»14,909

Никуда поп не денется, отпоет…11,639

“Аргумент Бетховена”, или От чего зависит право на жизнь8,245

Мама ребенка с синдромом Дауна: «Не стесняйтесь своих детей!»7,783

Валерия Гай Германика: Я пришла к священнику и нашла путь к вечной жизни5,475

Дед Любимов. Человек с батарейкой5,258

Постное письмо № 20. Лишняя Пассия4,796

Салон красоты преобразил испанского бездомного (+видео)2,998

лучшие авторы

Священник Сергий Круглов26,941

Новостная служба25,670

Ксения Кнорре Дмитриева23,536

Татьяна Любимова17,991

Сергей Худиев14,845

Протоиерей Димитрий Климов11,588

Архимандрит Савва (Мажуко)11,080

протоиерей Александр Абрамов10,551

Джон Кларк8,243

Наталия Константинова7,753

Первые шаги в храме Христос Троица Крещение Крещение ребенка Как выбрать крестных Именины Как выбрать имя ребенку Исповедь Причастие Венчание Соборование Отпевание Панихида Святая вода Библия Евангелие Толкование Евангелия Молитвы Отче наш. Молитва Господня Молитвослов Вопросы священнику
Святые и чтимые иконы Святитель Николай Святой апостол Петр Александр Невский Серафим Саровский Матрона Московская Спиридон Тримифунтский Ксения Петербуржская Георгий Победоносец Иоанн Кронштадтский Сергий Радонежский Андрей Рублев Петр и Феврония Муромские Святая Ольга Иоанн Креститель Иоанн Златоуст Новомученики Владимирская икона Казанская икона
Православные посты и праздники Рождество Богородицы Воздвижение Креста Покров Введение во храм Рождество Крещение Сретение Благовещение Вербное Воскресенье. Вход Господень в Иерусалим Пасха Троица Вознесение Татьянин день Великий пост Рождественский пост Успенский пост Петров пост Рецепты постных блюд Масленица Прощеное воскресенье
Темы Смысл жизни Смерть и жизнь после смерти Конец света Рай Ангелы Дьявол Православный взгляд на аборты Заговоры Самоубийство Депрессии Обиды Ревность Атеизм Крещение Руси День Победы Песни Победы День святого Валентина Новый год
Персоналии Патриарх Кирилл Патриарх Алексий Патриарх Павел протодиакон Андрей Кураев Николай Второй Лев Толстой Галилей Высоцкий
Семья Семья Создать семью Мужу, жене Воспитание детей Многодетные семьи Бесплодие, усыновление Рождение ребенка Развитие ребенка Пережить развод, измену
Проекты Матроны.ру Не инвалид.ру Pravmir.com Форум Библиотека Календарь Лекторий
Мы в соц.сетях
Vkontakte
RSS
YouTube
Instagram
Помочь Правмиру
Подписка на рассылку
О проекте
Реклама
Rambler's Top100 Яндекс цитирования  Рейтинг@Mail.ru Непридуманные рассказы о войне Храм Всемилостивого Спаса
Система Orphus Нашли ошибку в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
© 2003-2017 АНО «Православие и Мир»
Лицензия Минпечати Эл № ФС77-44847

Мнение авторов статей портала
может не совпадать с позицией редакции.
Перепечатка материалов сайта в печатных изданиях
(книгах, прессе) возможна только с письменного
разрешения Редакции.

Реклама
Сайт создан компанией Hamburg Church Studio
Дизайн сайта
Памяти основателя
Дорогие друзья!

Сегодня мы работаем благодаря вашей помощи – благодаря тем средствам, которые жертвуют наши дорогие читатели.

Помогите нам работать дальше!
Помочь Я уже помогаю Закрыть