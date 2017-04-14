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Вышел фильм Екатерины Гордеевой о приемных родителях (видео)

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14 апреля. ПРАВМИР. Первый фильм из серии о приемном родительстве, созданный журналистом Екатериной Гордеевой для фонда «Измени одну жизнь», появился в Сети.
Вышел фильм Екатерины Гордеевой о приемных родителях (видео)

«Пришло, наверное, время рассказать, хотя я страшно волнуюсь. Год назад мы придумали, потом долго не решались начать, потом, начав, снимали медленно и аккуратно, чтобы все разглядеть, чтобы не запутаться. В общем, вышел (пока) маленький сериал о том, что бывает, когда одна жизнь соединяется с другой», – написала Гордеева в Facebook.

Фонд «Измени одну жизнь» занимается проблемами усыновления детей.

«Свою роль в изменении ситуации с сиротством в нашей стране Фонд видит в том, чтобы содействовать кардинальному уменьшению количества детей, лишенных попечения родителей и находящихся в детских учреждениях», – говорится в сообщении на сайте Фонда.

Среди членов попечительского совета Фонда – актриса Виктория Исакова, журналист и блогер Антон Носик, телеведущая Юлия Высоцкая и другие известные персоны.

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