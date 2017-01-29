Закон плохо защищает российские семьи, считают участники Рождественских чтений

Законодательная защита семьи и прав родителей, воспитывающих детей, остается крайне несовершенной, считают участники XXV Международных Рождественских образовательных чтений, прошедших в Москве.

“Существующие законодательные нормы позволяют широкое, почти произвольное вторжение в самое сердце семейной жизни — отношения между родителями и их детьми”, – говорится в резолюции, принятой по итогам работы направления «Христианская семья — домашняя церковь».



В документе отмечается, что сегодня без всяких законных оснований собирается и используется информация о семейной жизни людей, отношениях родителей и детей.

“Полученная информация затем используется для расширения такого вмешательства, ведущего к разрушению нормальных условий существования семьи, уважения к ее достоинству и правам, а иногда и к серьезным трагедиям”, – считают авторы резолюции.

Участники секции отмечают случаи насильственного разлучения детей с родными и приемными родителями на основании неподтвержденных обвинений, в связи с бедностью и житейскими трудностями.

“Остается реальной проблемой возможность уголовного или административного преследования добросовестных и любящих родителей за использование в воспитании не причиняющих вреда ребенку физических наказаний, даже незначительных”, – говорится в документе.

По мнению авторов резолюции, не прекращается “ложная и опасная пропаганда, пытающаяся представить семью как источник угрозы для детей и женщин, насилия и дискриминации”, котороая распространяется СМИ и “псевдообщественными организациями, опирающимися на радикальный феминизм и иные опасные антисемейные идеологии”.

Участники Рождественских чтений выразили сожаление, что влияние этой пропаганды заметно в работе некоторых органов государственной власти, а иногда даже в церковной жизни.

Все это происходит на фоне недостаточно реальной и действенной поддержки семьи со стороны общества и государства, считают авторы документа.

“Последствия различных законодательных и политических решений для семейной жизни нередко не учитываются. Потребности и сложности российских семей не принимаются во внимание при разработке антикризисных экономических мер, планов социально-экономического развития”, – говорится в нем.

Международные Рождественские образовательные чтения прошли 25-27 января 2017 года в Москве. Тема этого года была обозначена как «1917-2017: уроки столетия».

Крупнейший церковно-общественный форум, отмечающий в этом году свой юбилей, объединил архипастырей, представителей государственной власти, священнослужителей, монашествующих, педагогов, деятелей образования, науки и культуры, представителей разных общественных групп и молодежных организаций.