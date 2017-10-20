Жители Черноголовки привезут камни с мест захоронений новомучеников для поклонного креста-реликвария

20 октября. ПРАВМИР. Жители подмосковной Черноголовки привезут камни с мест массовых захоронений новомучеников для поклонного креста, который планируют установить в городе.

Поклонный крест на месте будущего храма в честь Новомучеников и Исповедников Российских установят 11 ноября 2017 года в Черноголовке.

«Это будет крест-реликварий или крест-мощевик, по образу известного Кийского креста патриарха Никона, сооруженного в XVII веке. Кийский Крест, находящийся сейчас в московском храме Преподобного Сергия Радонежского в Крапивниках, заключает в себе мощи святых и частицы от камней и древ Святой Земли», – рассказал художник-монументалист Артемий Родионов, автор художественной идеи и куратор проекта.

Как сообщается, в металлической конструкции поклонного креста сделаны ниши для камней, привезенных с расстрельных полигонов и мест захоронения репрессированных со всей страны. Он наполнится камнями из Соловецкого монастыря, с Бутовского полигона в Москве и Левашово под Санкт- Петербургом, а также из многих других трагических мест, где в годы страшного террора приняли мученическую смерть тысячи людей.

Чтобы доставить камни в Черноголовку, планируется организовать экспедиции в места массовых захоронений. Многие жители города уже выразили желание участвовать в этой интересной и важной миссии.

«Возведение Поклонного Креста, таким образом, станет не просто формальностью, а живым, личным переживанием истории своей страны, своего народа, что

представляется особенно важным сейчас, когда происходит безнравственное переписывание истории, замалчивание и искажение фактов, немыслимое для образованного человека» – отметил протоирей Вячеслав Перевезенцев.