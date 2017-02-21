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Жители нижегородской деревни борются за храм, который чиновники сочли самостроем

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21 февраля. ПРАВМИР. Чиновники постановили снести часовню, построенную в деревне Корниловка Нижегородской области.
Жители нижегородской деревни борются за храм, который чиновники сочли самостроем

Храм на святом источнике построил за свой счет местный житель. До революции на этом месте стояла церковь. Местные власти сочли объект самостроем, сообщает НТВ.

«Я в суде выступаю, я всем привожу один пример: давайте я построю где-то домушку, повешу американский флаг и обзову посольством Америки», – говорит Алексей Чернов, чиновник правового отдела администрации области.

«Часовня стоит в самом центре деревни. Корниловцы захотели, чтобы на святом источнике был храм. Его и построили, собрав подписи. Но после вмешательства администрации вдруг оказалось, что часовня в деревне ущемляет права неверующих», – сообщает телеканал.

Вдохновил на строительство соседей Дмитрий Орлов. Он заказал проект и получил благословение местного епископа. Механизм в районных администрациях давно отлажен: постройка признается бесхозной и автоматически как объект культа передается на баланс РПЦ, говорится в сюжете.

«Дмитрий потратил 200 тысяч рублей. Энтузиаст не ожидал, что его инициативы в коридорах местной власти встретят настолько ожесточенное сопротивление и его часовню чиновники действительно посчитают бесхозной постройкой», – сообщает телеканал.

Святой источник в Корниловке расположен на земле общего пользования. Суд определит, можно ли не сносить собственноручно построенную часовню. Местная епархия уже заявила права на нее и выступила в этом споре на стороне жителей.

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