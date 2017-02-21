Жители нижегородской деревни борются за храм, который чиновники сочли самостроем

21 февраля. ПРАВМИР. Чиновники постановили снести часовню, построенную в деревне Корниловка Нижегородской области.

Храм на святом источнике построил за свой счет местный житель. До революции на этом месте стояла церковь. Местные власти сочли объект самостроем, сообщает НТВ.

«Я в суде выступаю, я всем привожу один пример: давайте я построю где-то домушку, повешу американский флаг и обзову посольством Америки», – говорит Алексей Чернов, чиновник правового отдела администрации области.

«Часовня стоит в самом центре деревни. Корниловцы захотели, чтобы на святом источнике был храм. Его и построили, собрав подписи. Но после вмешательства администрации вдруг оказалось, что часовня в деревне ущемляет права неверующих», – сообщает телеканал.

Вдохновил на строительство соседей Дмитрий Орлов. Он заказал проект и получил благословение местного епископа. Механизм в районных администрациях давно отлажен: постройка признается бесхозной и автоматически как объект культа передается на баланс РПЦ, говорится в сюжете.

«Дмитрий потратил 200 тысяч рублей. Энтузиаст не ожидал, что его инициативы в коридорах местной власти встретят настолько ожесточенное сопротивление и его часовню чиновники действительно посчитают бесхозной постройкой», – сообщает телеканал.

Святой источник в Корниловке расположен на земле общего пользования. Суд определит, можно ли не сносить собственноручно построенную часовню. Местная епархия уже заявила права на нее и выступила в этом споре на стороне жителей.