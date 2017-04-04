Журналы заседания Священного Синода Украинской Православной Церкви от 4 апреля 2017 года

ЖУРНАЛ № 01
В заседании Священного Синода Украинской Православной Церкви под председательством Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия —
СЛУШАЛИ:
Информацию Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия относительно деятельности в г. Киеве подворья Свято-Пантелеимоновского на Афоне монастыря.
Справка:
27 января 2017 года на имя Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия поступило письмо игумена Свято-Пантелеимоновского на Афоне монастыря архимандрита Евлогия относительно решения Собора Старцев обители о временном прекращении деятельности в г. Киеве подворья Свято-Пантелеимоновского на Афоне монастыря.
ПОСТАНОВИЛИ:
Информацию принять к сведению.
ЖУРНАЛ № 02
В заседании Священного Синода Украинской Православной Церкви под председательством Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия —
СЛУШАЛИ:
Информацию Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия об учреждении и утверждении эскиза ордена Украинской Православной Церкви в честь «Преподобного Иова, игумена Почаевского» в трех степенях.
ПОСТАНОВИЛИ:
Благословить:
1) учредить орден Украинской Православной Церкви в честь «Преподобного Иова, игумена Почаевского» в трех степенях.
2) утвердить эскиз ордена Украинской Православной Церкви в честь «Преподобного Иова, игумена Почаевского» в трех степенях.
ЖУРНАЛ № 03
В заседании Священного Синода Украинской Православной Церкви под председательством Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия —
СЛУШАЛИ:
Рапорт председателя Синодального отдела Украинской Православной Церкви по делам семьи Преосвященнейшего архиепископа Ровеньковского и Свердловского Пантелеимона о работе Украинской Православной Церкви с детьми-сиротами и детьми, лишенными родительской опеки.
Справка:
8 сентября 2016 года был принят Закон Украины №1504-VIII «Об обеспечении организационно-правовых условий социальной защиты детей-сирот и детей, лишенных родительского попечения” относительно наставничества». Закон вводит наставничество над детьми, которые проживают в учреждениях для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, других учреждениях для детей, с целью их индивидуальной поддержки и помощи в подготовке к самостоятельной жизни.
ПОСТАНОВИЛИ:
- Подчеркнуть важность и актуальность дальнейшей работы Украинской Православной Церкви с детьми-сиротами и детьми, лишенными родительской опеки.
- Поручить председателю Синодального отдела Украинской Православной Церкви по делам семьи предоставить на рассмотрение Блаженнейшему Митрополиту Киевскому и всея Украины концепцию о наставничестве в УПЦ над детьми-сиротами и детьми, лишенными родительской опеки.
ЖУРНАЛ № 04
В заседании Священного Синода Украинской Православной Церкви под председательством Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия —
СЛУШАЛИ:
Рапорт председателя Богословско-канонической комиссии при Священном Синоде Украинской Православной Церкви Преосвященного митрополита Белоцерковского и Богуславского Августина об утверждении обновленного состава Комиссии.
ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить обновленный состав Богословско-канонической комиссии при Священном Синоде Украинской Православной Церкви:
1) митрополит Белоцерковский и Богуславский Августин — председатель Комиссии;
2) митрополит Тульчинский и Брацлавский Ионафан;
3) архиепископ Сумский и Ахтырский Евлогий, ректор Курской духовной семинарии;
4) епископ Шуйский Серафим, викарий Тернопольской епархии, ректор Почаевской духовной семинарии;
5) епископ Волынский и Луцкий Нафанаил;
6) архимандрит Сильвестр (Стойчев), профессор КДА;
7) протоиерей Ростислав Снигирев, профессор КДА;
8) протоиерей Димитрий Предеин, преподаватель Одесской духовной семинарии;
9) протоиерей Анатолий Затовский, клирик Киевской епархии;
10) протоиерей Геннадий Батенко, клирик Киевской епархии;
11) протоиерей Владимир Долгих, преподаватель КДА;
12) иеромонах Алексей (Сологуб), клирик Белоцерковской епархии;
13) Бурега Владимир Викторович, профессор КДА;
14) Музольф Андрей Олегович, преподаватель КДА;
15) Надь Олег Оттович, преподаватель КДА.
ЖУРНАЛ № 05
В заседании Священного Синода Украинской Православной Церкви под председательством Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия —
СЛУШАЛИ:
Рапорт Преосвященного митрополита Овручского и Коростенского Виссариона о назначении монахини Евфалии (Охмак) на должность настоятельницы Свято-Васильевского женского монастыря Овручской епархии Украинской Православной Церкви (г. Овруч Житомирской области) с возведением ее в сан игуменьи и возложенням наперсного креста по должности.
ПОСТАНОВИЛИ:
Назначить монахиня Евфалия (Охмак) на должность настоятельницы Свято-Васильевского женского монастыря Овручской епархии Украинской Православной Церкви (г. Овруч Житомирской области) с возведением ее в сан игуменьи и возложенням наперсного креста по должности.
ЖУРНАЛ № 06
В заседании Священного Синода Украинской Православной Церкви под председательством Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия —
СЛУШАЛИ:
Рапорт Преосвященного архиепископа Нежинского и Прилукского Иринея об утверждении его в должности настоятеля (священноархимандрита) Свято-Благовещенского мужского монастыря Нежинской епархии Украинской Православной Церкви (г. Нежин Черниговской области).
ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить Преосвященного архиепископа Нежинского и Прилукского Иринея в должности настоятеля (священноархимандрита) Свято-Благовещенского мужского монастыря Нежинской епархии Украинской Православной Церкви (г. Нежин Черниговской области).
ЖУРНАЛ № 07
В заседании Священного Синода Украинской Православной Церкви под председательством Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия —
СЛУШАЛИ:
Рапорт Преосвященного епископа Кременчугского и Лубенского Николая об изменении названия, внесении изменений и дополнений и регистрации в новой редакции Устава Потоцкого Антоние-Феодосиевского мужского монастыря Полтавской епархии Украинской Православной Церкви (с. Дмитровка Кременчугского района Полтавской области).
ПОСТАНОВИЛИ:
Благословить:
1) внести изменения и дополнения в Устав Потоцкого Антоние-Феодосієвського мужского монастыря Полтавской епархии Украинской Православной Церкви (с. Дмитровка Кременчугского района Полтавской области).
2) изменить название Потоцкий Антоние-Феодосиевский мужской монастырь Полтавской епархии Украинской Православной Церкви на религиозную организацию «Потоцкий Антоние-Феодосиевский мужской монастырь Кременчугской епархии Украинской Православной Церкви».
3) принять и зарегистрировать в новой редакции Устав Потоцкого Антоние-Феодосиевского мужского монастыря Кременчугской епархии Украинской Православной Церкви (с. Дмитровка Кременчугского района Полтавской области).
ЖУРНАЛ № 08
В заседании Священного Синода Украинской Православной Церкви под председательством Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия —
СЛУШАЛИ:
Рапорт председателя Синодального отдела Украинской Православной Церкви по делам молодежи Преосвященного епископа Обуховского Ионы о внесении изменений и дополнений и принятие в новой редакции Устава религиозной организации «Миссия Синодальный отдел Украинской Православной Церкви по делам молодежи».
ПОСТАНОВИЛИ:
Благословить:
1) внести изменения и дополнения в Устав религиозной организации «Миссия Синодальный отдел Украинской Православной Церкви по делам молодежи».
2) принять и зарегистрировать в новой редакции Устав религиозной организации «Миссия Синодальный отдел Украинской Православной Церкви по делам молодежи».
+ОНУФРИЙ, МИТРОПОЛИТ КИЕВСКИЙ И ВСЕЯ УКРАИНЫ
Члены Священного Синода:
+АГАФАНГЕЛ, МИТРОПОЛИТ ОДЕССКИЙ И ИЗМАИЛЬСКИЙ
+ЛАЗАРЬ, МИТРОПОЛИТ СИМФЕРОПОЛЬСКИЙ И КРЫМСКИЙ
+МАРК, МИТРОПОЛИТ ХУСТСКИЙ И ВИНОГРАДОВСКИЙ
+ИЛАРИОН, МИТРОПОЛИТ ДОНЕЦКИЙ И МАРИУПОЛЬСКИЙ
+ФЕОДОР, МИТРОПОЛИТ КАМЕНЕЦ-ПОДОЛЬСКИЙ И ГОРОДОКСКИЙ
+ПАВЕЛ, МИТРОПОЛИТ ВЫШГОРОДСКИЙ И ЧЕРНОБЫЛЬСКИЙ
+МИТРОФАН, МИТРОПОЛИТ ЛУГАНСКИЙ И АЛЧЕВСКИЙ
+ПИТИРИМ, МИТРОПОЛИТ НИКОЛАЕВСКИЙ И ОЧАКОВСКИЙ
+ПАНТЕЛЕИМОН, АРХИЕПИСКОП РОВЕНЬКОВСКИЙ И СВЕРДЛОВСКИЙ
+НИКОЛАЙ, ЕПИСКОП КРЕМЕНЧУГСКИЙ И ЛУБЕНСКИЙ
+АНТОНИЙ, МИТРОПОЛИТ БОРИСПОЛЬСКИЙ И БРОВАРСКОЙ,
УПРАВЛЯЮЩИЙ ДЕЛАМИ УПЦ