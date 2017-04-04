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Журналы заседания Священного Синода Украинской Православной Церкви от 4 апреля 2017 года

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4 апреля в резиденции Предстоятеля УПЦ на территории Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры состоялось первое в 2017 году заседание Священного Синода Украинской Православной Церкви, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.
Журналы заседания Священного Синода Украинской Православной Церкви от 4 апреля 2017 года

ЖУРНАЛ № 01

В заседании Священного Синода Украинской Православной Церкви под председательством Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия —

СЛУШАЛИ:

Информацию Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия относительно деятельности в г. Киеве подворья Свято-Пантелеимоновского на Афоне монастыря.

Справка:

27 января 2017 года на имя Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия поступило письмо игумена Свято-Пантелеимоновского на Афоне монастыря архимандрита Евлогия относительно решения Собора Старцев обители о временном прекращении деятельности в г. Киеве подворья Свято-Пантелеимоновского на Афоне монастыря.

ПОСТАНОВИЛИ:

Информацию принять к сведению.

 

ЖУРНАЛ № 02

В заседании Священного Синода Украинской Православной Церкви под председательством Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия —

СЛУШАЛИ:

Информацию Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия об учреждении и утверждении эскиза ордена Украинской Православной Церкви в честь «Преподобного Иова, игумена Почаевского» в трех степенях.

ПОСТАНОВИЛИ:

Благословить:

1) учредить орден Украинской Православной Церкви в честь «Преподобного Иова, игумена Почаевского» в трех степенях.

2) утвердить эскиз ордена Украинской Православной Церкви в честь «Преподобного Иова, игумена Почаевского» в трех степенях.

 

ЖУРНАЛ № 03

В заседании Священного Синода Украинской Православной Церкви под председательством Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия —

СЛУШАЛИ:

Рапорт председателя Синодального отдела Украинской Православной Церкви по делам семьи Преосвященнейшего архиепископа Ровеньковского и Свердловского Пантелеимона о работе Украинской Православной Церкви с детьми-сиротами и детьми, лишенными родительской опеки.

Справка:

8 сентября 2016 года был принят Закон Украины №1504-VIII «Об обеспечении организационно-правовых условий социальной защиты детей-сирот и детей, лишенных родительского попечения” относительно наставничества». Закон вводит наставничество над детьми, которые проживают в учреждениях для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, других учреждениях для детей, с целью их индивидуальной поддержки и помощи в подготовке к самостоятельной жизни.

ПОСТАНОВИЛИ:

  1. Подчеркнуть важность и актуальность дальнейшей работы Украинской Православной Церкви с детьми-сиротами и детьми, лишенными родительской опеки.
  2. Поручить председателю Синодального отдела Украинской Православной Церкви по делам семьи предоставить на рассмотрение Блаженнейшему Митрополиту Киевскому и всея Украины концепцию о наставничестве в УПЦ над детьми-сиротами и детьми, лишенными родительской опеки.

 

ЖУРНАЛ № 04

В заседании Священного Синода Украинской Православной Церкви под председательством Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия —

СЛУШАЛИ:

Рапорт председателя Богословско-канонической комиссии при Священном Синоде Украинской Православной Церкви Преосвященного митрополита Белоцерковского и Богуславского Августина об утверждении обновленного состава Комиссии.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить обновленный состав Богословско-канонической комиссии при Священном Синоде Украинской Православной Церкви:

1) митрополит Белоцерковский и Богуславский Августин — председатель Комиссии;

2) митрополит Тульчинский и Брацлавский Ионафан;

3) архиепископ Сумский и Ахтырский Евлогий, ректор Курской духовной семинарии;

4) епископ Шуйский Серафим, викарий Тернопольской епархии, ректор Почаевской духовной семинарии;

5) епископ Волынский и Луцкий Нафанаил;

6) архимандрит Сильвестр (Стойчев), профессор КДА;

7) протоиерей Ростислав Снигирев, профессор КДА;

8) протоиерей Димитрий Предеин, преподаватель Одесской духовной семинарии;

9) протоиерей Анатолий Затовский, клирик Киевской епархии;

10) протоиерей Геннадий Батенко, клирик Киевской епархии;

11) протоиерей Владимир Долгих, преподаватель КДА;

12) иеромонах Алексей (Сологуб), клирик Белоцерковской епархии;

13) Бурега Владимир Викторович, профессор КДА;

14) Музольф Андрей Олегович, преподаватель КДА;

15) Надь Олег Оттович, преподаватель КДА.

 

ЖУРНАЛ № 05

В заседании Священного Синода Украинской Православной Церкви под председательством Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия —

СЛУШАЛИ:

Рапорт Преосвященного митрополита Овручского и Коростенского Виссариона о назначении монахини Евфалии (Охмак) на должность настоятельницы Свято-Васильевского женского монастыря Овручской епархии Украинской Православной Церкви (г. Овруч Житомирской области) с возведением ее в сан игуменьи и возложенням наперсного креста по должности.

ПОСТАНОВИЛИ:

Назначить монахиня Евфалия (Охмак) на должность настоятельницы Свято-Васильевского женского монастыря Овручской епархии Украинской Православной Церкви (г. Овруч Житомирской области) с возведением ее в сан игуменьи и возложенням наперсного креста по должности.

 

ЖУРНАЛ № 06

В заседании Священного Синода Украинской Православной Церкви под председательством Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия —

СЛУШАЛИ:

Рапорт Преосвященного архиепископа Нежинского и Прилукского Иринея об утверждении его в должности настоятеля (священноархимандрита) Свято-Благовещенского мужского монастыря Нежинской епархии Украинской Православной Церкви (г. Нежин Черниговской области).

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить Преосвященного архиепископа Нежинского и Прилукского Иринея в должности настоятеля (священноархимандрита) Свято-Благовещенского мужского монастыря Нежинской епархии Украинской Православной Церкви (г. Нежин Черниговской области).

 

ЖУРНАЛ № 07

В заседании Священного Синода Украинской Православной Церкви под председательством Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия —

СЛУШАЛИ:

Рапорт Преосвященного епископа Кременчугского и Лубенского Николая об изменении названия, внесении изменений и дополнений и регистрации в новой редакции Устава Потоцкого Антоние-Феодосиевского мужского монастыря Полтавской епархии Украинской Православной Церкви (с. Дмитровка Кременчугского района Полтавской области).

ПОСТАНОВИЛИ:

Благословить:

1) внести изменения и дополнения в Устав Потоцкого Антоние-Феодосієвського мужского монастыря Полтавской епархии Украинской Православной Церкви (с. Дмитровка Кременчугского района Полтавской области).

2) изменить название Потоцкий Антоние-Феодосиевский мужской монастырь Полтавской епархии Украинской Православной Церкви на религиозную организацию «Потоцкий Антоние-Феодосиевский мужской монастырь Кременчугской епархии Украинской Православной Церкви».

3) принять и зарегистрировать в новой редакции Устав Потоцкого Антоние-Феодосиевского мужского монастыря Кременчугской епархии Украинской Православной Церкви (с. Дмитровка Кременчугского района Полтавской области).

 

ЖУРНАЛ № 08

В заседании Священного Синода Украинской Православной Церкви под председательством Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия —

СЛУШАЛИ:

Рапорт председателя Синодального отдела Украинской Православной Церкви по делам молодежи Преосвященного епископа Обуховского Ионы о внесении изменений и дополнений и принятие в новой редакции Устава религиозной организации «Миссия Синодальный отдел Украинской Православной Церкви по делам молодежи».

ПОСТАНОВИЛИ:

Благословить:

1) внести изменения и дополнения в Устав религиозной организации «Миссия Синодальный отдел Украинской Православной Церкви по делам молодежи».

2) принять и зарегистрировать в новой редакции Устав религиозной организации «Миссия Синодальный отдел Украинской Православной Церкви по делам молодежи».

+ОНУФРИЙ, МИТРОПОЛИТ КИЕВСКИЙ И ВСЕЯ УКРАИНЫ

Члены Священного Синода:

+АГАФАНГЕЛ, МИТРОПОЛИТ ОДЕССКИЙ И ИЗМАИЛЬСКИЙ

+ЛАЗАРЬ, МИТРОПОЛИТ СИМФЕРОПОЛЬСКИЙ И КРЫМСКИЙ

+МАРК, МИТРОПОЛИТ ХУСТСКИЙ И ВИНОГРАДОВСКИЙ

+ИЛАРИОН, МИТРОПОЛИТ ДОНЕЦКИЙ И МАРИУПОЛЬСКИЙ

+ФЕОДОР, МИТРОПОЛИТ КАМЕНЕЦ-ПОДОЛЬСКИЙ И ГОРОДОКСКИЙ

+ПАВЕЛ, МИТРОПОЛИТ ВЫШГОРОДСКИЙ И ЧЕРНОБЫЛЬСКИЙ

+МИТРОФАН, МИТРОПОЛИТ ЛУГАНСКИЙ И АЛЧЕВСКИЙ

+ПИТИРИМ, МИТРОПОЛИТ НИКОЛАЕВСКИЙ И ОЧАКОВСКИЙ

+ПАНТЕЛЕИМОН, АРХИЕПИСКОП РОВЕНЬКОВСКИЙ И СВЕРДЛОВСКИЙ

+НИКОЛАЙ, ЕПИСКОП КРЕМЕНЧУГСКИЙ И ЛУБЕНСКИЙ

+АНТОНИЙ, МИТРОПОЛИТ БОРИСПОЛЬСКИЙ И БРОВАРСКОЙ,
УПРАВЛЯЮЩИЙ ДЕЛАМИ УПЦ

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