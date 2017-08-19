10 праздничных рецептов из яблок

Яблочное домашнее мороженое
- 4 крупных антоновки
- 30 г сахарной пудры
- горсть малины
- формочки для мороженого
Яблоки разрежьте на половинки, удалите семечки и уложите срезом вниз на тарелку. Запекайте в духовке около 5 минут. Выберите мякоть яблок, переложите в миску и измельчите блендером.
Добавьте в массу сахарную пудру и остудите, сначала в комнате, потом в холодильнике. Когда пюре полностью остынет, его необходимо взбить миксером на максимальной мощности.
В пюре добавьте малину, перемешайте, положите по формочкам и заморозьте.
Салат из свежих яблок
- 3 яблока
- 3 ч. л. лимонного сока
- 2 шт. сельдерея
- 0,5 чашки грецких орехов
- 0,25 чашки изюма
- 3 ч. л. меда
- ¾ стакана нежирной сметаны
- ½ стакана йогурта
Яблоки нарежьте тонкими брусками и залейте лимонным соком. Добавьте мелко нарезанный сельдерей, грецкие орехи, изюм. Заправьте салат медом, сметаной и йогуртом.
Белевская пастила
- 500 г пюре из печеной антоновки
- 2/3 стакана сахара
- 1 белок
- сахарная пудра
Запеките яблоки в духовке до мягкости, затем выньте ложкой мякоть и сделайте из нее пюре блендером. Добавьте в теплое пюре сахар, размешайте. Отложите немного пюре, оно пригодится для промазывания.
Остудите пюре, добавьте белок и взбейте миксером. Пюре должно увеличиться в 2-3 раза и превратиться в белую пушистую массу.
Выложите полученную массу на застеленный пергаментом противень слоем примерно 3 см. Затем сушите 5-8 часов при температуре 70°С.
Получившийся корж разрежьте на несколько полосок, обмажьте оставшимся пюре, сложите друг на друга и обмажьте пюре снаружи.
Подсушите еще пару часов в духовке, посыпьте сахарной пудрой.
Яблочный суп с карри
- 8 ароматных яблок
- 2 большие белые луковицы
- 1 большой лимон
- 1 л овощного бульона или воды
- 2 ст. л. оливкового масла «экстра вирджин»
- 1 ч. л. порошка карри
- соль, свежемолотый черный перец
В большой кастрюле разогрейте масло, на медленном огне обжаривайте нарезанный кубиками лук 10 минут. Добавьте очищенные и порезанные яблоки, карри и соль и готовьте, пока яблоки не станут мягкими.
Влейте теплый бульон, доведите до кипения и готовьте на небольшом огне 30 мин.
Снимите суп с огня и остудите. Добавьте половину измельченной цедры и лимонного сока, а затем измельчите суп в блендере. Поставьте в холодильник минимум на 2 часа.
Йогурт смешайте с мелко нарезанной мятой, оставшейся цедрой и соком, добавьте перец и соль. Подавайте суп с ложкой мятно-лимонного йогурта.
Шашлычки из семги с яблоками
- 1 кг филе семги
- 2 средних кисло-сладких яблока
- 2 ст. л. растительного масла
- 4 ст. л. темного соевого соуса
- 1 ст. л. жидкого меда
- сок половины лимона
- 0,5 ч. л. молотого кориандра
- соль, свежемолотый черный перец
- бамбуковые шпажки
Бамбуковые шпажки замочите в воде на 30 минут.
Для маринада нагрейте немного меда, смешайте с лимонным соком и соевым соусом, добавьте растительное масло. Яблоки разрежьте на 8-12 частей.
Семгу нарежьте кусочками длиной примерно 3,5 и шириной 2 см, осушите бумажными полотенцами и положите в маринад вместе с яблоками. Оставьте на 15 минут.
Нанижите яблоки и кусочки рыбы на шпажки как можно плотнее. Жарьте над хорошо прогоревшими углями, часто поворачивая, не больше 5-7 минут.
Капуста тушеная с яблоками
- сок 1 лимона
- 3 ст. л. сахара
- ¼ ч. л. молотой корицы
- 1 некрупная свекла
- ¼ молотой гвоздики
- 2 луковицы
- 4 ст. л. сливочного масла
- 0,5 кг яблок
- 1 кг белокочанной капусты
- соль
Тонко нашинкуйте капусту и перетрите с небольшим количеством соли. Лук нарежьте полукольцами, яблоки – ломтиками, свеклу натрите на терке.
Смешайте капусту с яблоками, луком, свеклой, корицей, гвоздикой, сахаром и соком лимона.
Выложите полученную смесь в большую кастрюлю с толстым дном. Сверху положите небольшими кусочками масло. Готовить капусту в духовке 2 часа при температуре 160 градусов.
Салат из кольраби и яблок
- 2 кочана кольраби
- 1 большое яблоко
- 0,5 стакана жирных сливок
- 1 ст. л. крупнозернистой горчицы
- 1 ст. л. лимонного сока
- 3 веточки петрушки
- 0,5 ч. л. сахара
- соль, перец
Кольраби и яблоки нарежьте тонкой соломкой. Сливки взбейте до «мягких пиков», добавьте горчицу, лимонный сок, петрушку и сахар. Заправьте салат.
Оладьи с яблочным колечком
- 2 куриных яйца
- 300 г пшеничной муки
- 50 г сахара
- 3 яблока
- 400 мл кефира
- 1/2 ч. л. соли
- 2 г пищевой соды
- 30 мл растительного масла
Яйца слегка взбейте и соедините с кефиром. Всыпьте муку и соду, добавьте соль и сахар. Тщательно размешайте, чтобы не было комков, и дайте тесту отдохнуть 20 минут.
У яблок удалите серединку и нарежьте их колечками толщиной 3-5 мм. На сковороде разогрейте масло. Наливайте на сковороду немного тесто, а сверху выкладывайте яблочное кольцо. Жарьте с 2 сторон до готовности.
Приправа из яблок с шалфеем
- 6 средних зеленых яблок
- 2 ст. л. сахара
- 1 ч. л. соли
- 1 лимон
- 100 г сливочного масла
- 10 листочков шалфея
Очистите яблоки и нарежьте мякоть кубиками со стороной 6-8 мм, посыпьте сахаром и солью, полейте лимонным соком. Перемешайте и оставьте на 20 минут.
Поставьте яблоки на небольшой огонь и варите 15 мин.
Отдельно в небольшой сковороде растопите 100 г сливочного масла, добавьте к нему листочки шалфея. Смешайте с яблоками и прогрейте 1 минуту. Подавайте приправу теплой к мясным блюдам.
Салат из чечевицы с карри и фруктами
- 3 кисло-сладких яблока
- 2 шт. красного лука
- 300 г винограда
- 200 г чечевицы
- 15 шт. лесных орехов
- 5 ст. л. оливкового масла
- 1 ч. л. карри
- соль, перец
Отварите чечевицу и оставьте остывать.
Нарежьте лук тонкими полукольцами. Одну луковицу обжарьте в сотейнике, присыпав карри, до золотистого цвета. Всыпьте чечевицу к луку и перемешайте.
Яблоки нарежьте тонкими ломтиками, порубите орехи, разрежьте каждую ягоду винограда на две половинки.
Перемешайте чечевицу с фруктами и луком, добавьте соль и перец по вкусу. Сбрызните оставшимся маслом и посыпьте рублеными орехами.