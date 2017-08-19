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10 праздничных рецептов из яблок

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Просто и вкусно – десять праздничных рецептов в подборке «Правмира».
10 праздничных рецептов из яблок

Яблочное домашнее мороженое

  • 4 крупных антоновки
  • 30 г сахарной пудры
  • горсть малины
  • формочки для мороженого

Яблоки разрежьте на половинки, удалите семечки и уложите срезом вниз на тарелку. Запекайте в духовке около 5 минут. Выберите мякоть яблок, переложите в миску и измельчите блендером.

Добавьте в массу сахарную пудру и остудите, сначала в комнате, потом в холодильнике. Когда пюре полностью остынет, его необходимо взбить миксером на максимальной мощности.

В пюре добавьте малину, перемешайте, положите по формочкам и заморозьте.

Фото: chadeyka.livejournal.com

Салат из свежих яблок

  • 3 яблока
  • 3 ч. л. лимонного сока
  • 2 шт. сельдерея
  • 0,5 чашки грецких орехов
  • 0,25 чашки изюма
  • 3 ч. л. меда
  • ¾ стакана нежирной сметаны
  • ½ стакана йогурта

Яблоки нарежьте тонкими брусками и залейте лимонным соком. Добавьте мелко нарезанный сельдерей, грецкие орехи, изюм. Заправьте салат медом, сметаной и йогуртом.

Фото: povar.ru

Белевская пастила

  • 500 г пюре из печеной антоновки
  • 2/3 стакана сахара
  • 1 белок
  • сахарная пудра

Запеките яблоки в духовке до мягкости, затем выньте ложкой мякоть и сделайте из нее пюре блендером. Добавьте в теплое пюре сахар, размешайте. Отложите немного пюре, оно пригодится для промазывания.

Остудите пюре, добавьте белок и взбейте миксером. Пюре должно увеличиться в 2-3 раза и превратиться в белую пушистую массу.

Выложите полученную массу на застеленный пергаментом противень слоем примерно 3 см. Затем сушите 5-8 часов при температуре 70°С.

Получившийся корж разрежьте на несколько полосок, обмажьте оставшимся пюре, сложите друг на друга и обмажьте пюре снаружи.

Подсушите еще пару часов в духовке, посыпьте сахарной пудрой.

Фото с сайта teleprogramma.pro

Яблочный суп с карри

  • 8 ароматных яблок
  • 2 большие белые луковицы
  • 1 большой лимон
  • 1 л овощного бульона или воды
  • 2 ст. л. оливкового масла «экстра вирджин»
  • 1 ч. л. порошка карри
  • соль, свежемолотый черный перец

В большой кастрюле разогрейте масло, на медленном огне обжаривайте нарезанный кубиками лук 10 минут. Добавьте очищенные и порезанные яблоки, карри и соль и готовьте, пока яблоки не станут мягкими.

Влейте теплый бульон, доведите до кипения и готовьте на небольшом огне 30 мин.

Снимите суп с огня и остудите. Добавьте половину измельченной цедры и лимонного сока, а затем измельчите суп в блендере. Поставьте в холодильник минимум на 2 часа.

Йогурт смешайте с мелко нарезанной мятой, оставшейся цедрой и соком, добавьте перец и соль. Подавайте суп с ложкой мятно-лимонного йогурта.

Фото: mamacook.ru

Шашлычки из семги с яблоками

  • 1 кг филе семги
  • 2 средних кисло-сладких яблока
  • 2 ст. л. растительного масла
  • 4 ст. л. темного соевого соуса
  • 1 ст. л. жидкого меда
  • сок половины лимона
  • 0,5 ч. л. молотого кориандра
  • соль, свежемолотый черный перец
  • бамбуковые шпажки

Бамбуковые шпажки замочите в воде на 30 минут.

Для маринада нагрейте немного меда, смешайте с лимонным соком и соевым соусом, добавьте растительное масло. Яблоки разрежьте на 8-12 частей.

Семгу нарежьте кусочками длиной примерно 3,5 и шириной 2 см, осушите бумажными полотенцами и положите в маринад вместе с яблоками. Оставьте на 15 минут.

Нанижите яблоки и кусочки рыбы на шпажки как можно плотнее. Жарьте над хорошо прогоревшими углями, часто поворачивая, не больше 5-7 минут.

Фото: foodfeast.ru

Капуста тушеная с яблоками

  • сок 1 лимона
  • 3 ст. л. сахара
  • ¼ ч. л. молотой корицы
  • 1 некрупная свекла
  • ¼ молотой гвоздики
  • 2 луковицы
  • 4 ст. л. сливочного масла
  • 0,5 кг яблок
  • 1 кг белокочанной капусты
  • соль

Тонко нашинкуйте капусту и перетрите с небольшим количеством соли. Лук нарежьте полукольцами, яблоки – ломтиками, свеклу натрите на терке.

Смешайте капусту с яблоками, луком, свеклой, корицей, гвоздикой, сахаром и соком лимона.

Выложите полученную смесь в большую кастрюлю с толстым дном. Сверху положите небольшими кусочками масло. Готовить капусту в духовке 2 часа при температуре 160 градусов.

Фото: YouTube

Салат из кольраби и яблок

  • 2 кочана кольраби
  • 1 большое яблоко
  • 0,5 стакана жирных сливок
  • 1 ст. л. крупнозернистой горчицы
  • 1 ст. л. лимонного сока
  • 3 веточки петрушки
  • 0,5 ч. л. сахара
  • соль, перец

Кольраби и яблоки нарежьте тонкой соломкой. Сливки взбейте до «мягких пиков», добавьте горчицу, лимонный сок, петрушку и сахар. Заправьте салат.

Фото: edimdoma.ru

Оладьи с яблочным колечком

  • 2 куриных яйца
  • 300 г пшеничной муки
  • 50 г сахара
  • 3 яблока
  • 400 мл кефира
  • 1/2 ч. л. соли
  • 2 г пищевой соды
  • 30 мл растительного масла

Яйца слегка взбейте и соедините с кефиром. Всыпьте муку и соду, добавьте соль и сахар. Тщательно размешайте, чтобы не было комков, и дайте тесту отдохнуть 20 минут.

У яблок удалите серединку и нарежьте их колечками толщиной 3-5 мм. На сковороде разогрейте масло. Наливайте на сковороду немного тесто, а сверху выкладывайте яблочное кольцо. Жарьте с 2 сторон до готовности.

Фото: foodclub.ru

Приправа из яблок с шалфеем

  • 6 средних зеленых яблок
  • 2 ст. л. сахара
  • 1 ч. л. соли
  • 1 лимон
  • 100 г сливочного масла
  • 10 листочков шалфея

Очистите яблоки и нарежьте мякоть кубиками со стороной 6-8 мм, посыпьте сахаром и солью, полейте лимонным соком. Перемешайте и оставьте на 20 минут.

Поставьте яблоки на небольшой огонь и варите 15 мин.

Отдельно в небольшой сковороде растопите 100 г сливочного масла, добавьте к нему листочки шалфея. Смешайте с яблоками и прогрейте 1 минуту. Подавайте приправу теплой к мясным блюдам.

Фото: gastronom.ru

Салат из чечевицы с карри и фруктами

  • 3 кисло-сладких яблока
  • 2 шт. красного лука
  • 300 г винограда
  • 200 г чечевицы
  • 15 шт. лесных орехов
  • 5 ст. л. оливкового масла
  • 1 ч. л. карри
  • соль, перец

Отварите чечевицу и оставьте остывать.

Нарежьте лук тонкими полукольцами. Одну луковицу обжарьте в сотейнике, присыпав карри, до золотистого цвета. Всыпьте чечевицу к луку и перемешайте.

Яблоки нарежьте тонкими ломтиками, порубите орехи, разрежьте каждую ягоду винограда на две половинки.

Перемешайте чечевицу с фруктами и луком, добавьте соль и перец по вкусу. Сбрызните оставшимся маслом и посыпьте рублеными орехами.

Фото: gastronom.ru

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