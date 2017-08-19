10 праздничных рецептов из яблок

Просто и вкусно – десять праздничных рецептов в подборке «Правмира».

Яблочное домашнее мороженое

4 крупных антоновки

30 г сахарной пудры

горсть малины

формочки для мороженого

Яблоки разрежьте на половинки, удалите семечки и уложите срезом вниз на тарелку. Запекайте в духовке около 5 минут. Выберите мякоть яблок, переложите в миску и измельчите блендером.

Добавьте в массу сахарную пудру и остудите, сначала в комнате, потом в холодильнике. Когда пюре полностью остынет, его необходимо взбить миксером на максимальной мощности.

В пюре добавьте малину, перемешайте, положите по формочкам и заморозьте.

Салат из свежих яблок

3 яблока

3 ч. л. лимонного сока

2 шт. сельдерея

0,5 чашки грецких орехов

0,25 чашки изюма

3 ч. л. меда

¾ стакана нежирной сметаны

½ стакана йогурта

Яблоки нарежьте тонкими брусками и залейте лимонным соком. Добавьте мелко нарезанный сельдерей, грецкие орехи, изюм. Заправьте салат медом, сметаной и йогуртом.

Белевская пастила

500 г пюре из печеной антоновки

2/3 стакана сахара

1 белок

сахарная пудра

Запеките яблоки в духовке до мягкости, затем выньте ложкой мякоть и сделайте из нее пюре блендером. Добавьте в теплое пюре сахар, размешайте. Отложите немного пюре, оно пригодится для промазывания.

Остудите пюре, добавьте белок и взбейте миксером. Пюре должно увеличиться в 2-3 раза и превратиться в белую пушистую массу.

Выложите полученную массу на застеленный пергаментом противень слоем примерно 3 см. Затем сушите 5-8 часов при температуре 70°С.

Получившийся корж разрежьте на несколько полосок, обмажьте оставшимся пюре, сложите друг на друга и обмажьте пюре снаружи.

Подсушите еще пару часов в духовке, посыпьте сахарной пудрой.

Яблочный суп с карри

8 ароматных яблок

2 большие белые луковицы

1 большой лимон

1 л овощного бульона или воды

2 ст. л. оливкового масла «экстра вирджин»

1 ч. л. порошка карри

соль, свежемолотый черный перец

В большой кастрюле разогрейте масло, на медленном огне обжаривайте нарезанный кубиками лук 10 минут. Добавьте очищенные и порезанные яблоки, карри и соль и готовьте, пока яблоки не станут мягкими.

Влейте теплый бульон, доведите до кипения и готовьте на небольшом огне 30 мин.

Снимите суп с огня и остудите. Добавьте половину измельченной цедры и лимонного сока, а затем измельчите суп в блендере. Поставьте в холодильник минимум на 2 часа.

Йогурт смешайте с мелко нарезанной мятой, оставшейся цедрой и соком, добавьте перец и соль. Подавайте суп с ложкой мятно-лимонного йогурта.

Шашлычки из семги с яблоками

1 кг филе семги

2 средних кисло-сладких яблока

2 ст. л. растительного масла

4 ст. л. темного соевого соуса

1 ст. л. жидкого меда

сок половины лимона

0,5 ч. л. молотого кориандра

соль, свежемолотый черный перец

бамбуковые шпажки

Бамбуковые шпажки замочите в воде на 30 минут.

Для маринада нагрейте немного меда, смешайте с лимонным соком и соевым соусом, добавьте растительное масло. Яблоки разрежьте на 8-12 частей.

Семгу нарежьте кусочками длиной примерно 3,5 и шириной 2 см, осушите бумажными полотенцами и положите в маринад вместе с яблоками. Оставьте на 15 минут.

Нанижите яблоки и кусочки рыбы на шпажки как можно плотнее. Жарьте над хорошо прогоревшими углями, часто поворачивая, не больше 5-7 минут.

Капуста тушеная с яблоками

сок 1 лимона

3 ст. л. сахара

¼ ч. л. молотой корицы

1 некрупная свекла

¼ молотой гвоздики

2 луковицы

4 ст. л. сливочного масла

0,5 кг яблок

1 кг белокочанной капусты

соль

Тонко нашинкуйте капусту и перетрите с небольшим количеством соли. Лук нарежьте полукольцами, яблоки – ломтиками, свеклу натрите на терке.

Смешайте капусту с яблоками, луком, свеклой, корицей, гвоздикой, сахаром и соком лимона.

Выложите полученную смесь в большую кастрюлю с толстым дном. Сверху положите небольшими кусочками масло. Готовить капусту в духовке 2 часа при температуре 160 градусов.

Салат из кольраби и яблок

2 кочана кольраби

1 большое яблоко

0,5 стакана жирных сливок

1 ст. л. крупнозернистой горчицы

1 ст. л. лимонного сока

3 веточки петрушки

0,5 ч. л. сахара

соль, перец

Кольраби и яблоки нарежьте тонкой соломкой. Сливки взбейте до «мягких пиков», добавьте горчицу, лимонный сок, петрушку и сахар. Заправьте салат.

Оладьи с яблочным колечком

2 куриных яйца

300 г пшеничной муки

50 г сахара

3 яблока

400 мл кефира

1/2 ч. л. соли

2 г пищевой соды

30 мл растительного масла

Яйца слегка взбейте и соедините с кефиром. Всыпьте муку и соду, добавьте соль и сахар. Тщательно размешайте, чтобы не было комков, и дайте тесту отдохнуть 20 минут.

У яблок удалите серединку и нарежьте их колечками толщиной 3-5 мм. На сковороде разогрейте масло. Наливайте на сковороду немного тесто, а сверху выкладывайте яблочное кольцо. Жарьте с 2 сторон до готовности.

Приправа из яблок с шалфеем

6 средних зеленых яблок

2 ст. л. сахара

1 ч. л. соли

1 лимон

100 г сливочного масла

10 листочков шалфея

Очистите яблоки и нарежьте мякоть кубиками со стороной 6-8 мм, посыпьте сахаром и солью, полейте лимонным соком. Перемешайте и оставьте на 20 минут.

Поставьте яблоки на небольшой огонь и варите 15 мин.

Отдельно в небольшой сковороде растопите 100 г сливочного масла, добавьте к нему листочки шалфея. Смешайте с яблоками и прогрейте 1 минуту. Подавайте приправу теплой к мясным блюдам.

Салат из чечевицы с карри и фруктами

3 кисло-сладких яблока

2 шт. красного лука

300 г винограда

200 г чечевицы

15 шт. лесных орехов

5 ст. л. оливкового масла

1 ч. л. карри

соль, перец

Отварите чечевицу и оставьте остывать.

Нарежьте лук тонкими полукольцами. Одну луковицу обжарьте в сотейнике, присыпав карри, до золотистого цвета. Всыпьте чечевицу к луку и перемешайте.

Яблоки нарежьте тонкими ломтиками, порубите орехи, разрежьте каждую ягоду винограда на две половинки.

Перемешайте чечевицу с фруктами и луком, добавьте соль и перец по вкусу. Сбрызните оставшимся маслом и посыпьте рублеными орехами.