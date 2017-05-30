10 способов испортить ребенку лето

1. Ну, уж теперь-то я за тебя возьмусь!

Как бы вы отнеслись в начале отпуска к предложению начальника пройти курсы повышения квалификации? Отпуск же – времени свободного куча!

Так почему отдых ребенка начинается с этой фразы, оброненной пусть даже и в шутку? Только что закончилась школа с повседневными обязанностями, требования отступили, отпраздновали окончание, впереди лето. И тут самый близкий человек выступает не как спутник отдыха, а как его похититель. Кроме того, радость омрачается неизвестностью – за что же именно возьмутся, что же опять плохо?

Если вы и в самом деле намерены летом подкорректировать что-то в образе жизни ребенка – конкретизируйте это. «За лето надо будет прочитать пять книг и повторить таблицу умножения», или «Мы с тобой постараемся не есть на ночь сладкого и ужинать овощами».

Если же вы этого не планируете, а наслушались рекомендаций учителя и уязвлены единственной четверкой в году – лучше пока просто помолчите, через пару недель все нормализуется.

2. Режим дня на холодильнике

Распорядок дня, который придумали за ребенка, очень его тяготит. Но сам же он не составит себе режим! Спорим, и вы себе на лето каждый день не распланировали. Если вдруг есть реальная необходимость в особом режиме сна, питания или занятий – не надо вводить все сразу. Начните с одного наиболее важного – например, каждый день обедать в одно время.

Часто выясняется, что родители и сами не могут соответствовать такому графику – нечестно требовать этого от ребенка. Вывешивать режим на обозрение тем более не следует, большинство графиков провальны по различным причинам – как правило, они просто всем неудобны. Так у ребенка вскоре возникнет убежденность: то, что написано, выполнять не обязательно, и у родителей нет способов на этом настоять.

Здоровым детям не требуется летом расписание – откажитесь от него вовсе, особенно, если сами вы любите засидеться за полночь за шашлычками, а ваше любимое летнее чтение – сканворды.

3. Пробежка каждый день – и никакой кока-колы

Лето – неудачное время вводить жесткие спортивные тренировки и строгую диету, если только это не постоянный образ жизни семьи. Как вы разумно это ни выглядело, стоит отказаться от идеи провести лето с ежедневными пробежками в любую погоду и без мороженого. Конечно, все располагает к активности, много фруктов и ягод – и нужно немного привести в порядок питание, вдоволь набегаться и накупаться.

Но это должно происходить максимально естественно: совершать пешие прогулки, завести велосипед, ролики и самокат, не лениться ходить к водоему – часто ребенок полдня вынужден ныть, чтобы его, наконец, сводили искупаться. Без личного примера едва ли удастся приучить ребенка к ежедневной зарядке. А мороженое летом – вообще святое дело.

4. Догоним и перегоним школьную программу

«Как бы он все не забыл», – тревожно думаем мы – и в конце мая тратим пару-тройку тысяч рублей на пособия типа «100 задач на лето», разрабатываем свою «программу занятий», заводим чистые тетрадки – как перед 1 сентября.

В лучшем случае пособия остаются нетронутыми или со следами нескольких поверхностных упражнений. В худшем – все лето ребенка из-под палки загоняют «заниматься», причем неизменно в то время, когда он как раз хотел заняться чем-то другим. Эффект от таких занятий невелик, зато велико обоюдное недовольство детей и родителей.

Если есть необходимость что-то повторить летом – во-первых, поставьте конкретную и выполнимую задачу, ведь все охватить невозможно. Во-вторых, спрашивайте ребенка: «Когда тебе удобно будет сегодня позаниматься?». Используйте учебные фильмы и передачи – самое время ненавязчиво подгружать популярными знаниями отдохнувший мозг, ведь в учебном году на это часто просто нет времени.

5. Ты видел список по чтению на лето?

А вы – видели? Это и в самом деле реально прочитать за три месяца отдыха? Как правило, список рекомендован, значит, нужно выбрать из него посильный объем. Три книги, пять, или больше – но не нужно все лето трясти у ребенка перед носом списком из 50-100 наименований. Такой объем даже не пугает, а вызывает равнодушие: «Все равно невозможно столько прочитать – ну и не буду вообще».

Выбирать должен ребенок, хороший план – научить искать в интернете аннотации к книгам и выбирать по ним. Не стоит стесняться отступать от плановой литературы – лучше он будет читать то, что нравится, чем не читать вообще.

6. Никаких дурацких развлечений!

Почему-то именно летом некоторых родителей начинает заботить проблема: как отучить ребенка от игр на планшете, попсовых мультфильмов, дурацких сериалов, лежания на диване – и заменить все это полезным времяпрепровождением.

Навязанное, как правило, не кажется ребенку привлекательным – в результате вроде бы хорошее начинание превращается в понукания. Фраза «Лучше бы ты вместо этого книжку почитал» категорически не работает, зато отлично работает чувство протеста. Вывод: если и предлагать чем-то заняться, то безотносительно того, что, по-вашему, «хуже». А время, свободное от гаджетов, полезно соблюдать всей семьей.

7. Наконец-то приучишься помогать по дому

Лето – хорошее время потрудиться и начать исполнять домашние обязанности, думают некоторые родители. Они абсолютно правы – когда-то нужно приучать к этому детей, а летом есть время, и душа не болит, что, восстав от учения, наш истощенный отрок отправится мыть посуду.

Неправильно начинать это с претензий: «Весь год ты ничего не делал по дому, можно хотя бы летом помочь?!». Лучше выбрать несколько дел, за которые хотелось бы передать ответственность ребенку, и спрашивать для начала только за них.

Это не значит, что если ребенок заправляет свою постель, его уже и попросить ни о чем нельзя. Но нужно условно разделять обязанность и другую помощь по вашей просьбе. На выполнении обязанности можно настоять. На просьбу можно получить отказ, особенно, если основные обязанности выполнены.

Четкость требований в целом облегчает задачу и не создает у ребенка ощущения, что он везде всем за все должен, а у вас – что он, как всегда, ничего не делает.

8. Ты отлично присмотришь за младшим братом

Хороший и полезный опыт, но не обязанность старшего ребенка – следить за младшими братьями и сестрами. Особенно, если разница в возрасте или уже сложившиеся отношения между ними не позволяют общаться с удовольствием.

Тот самый случай, когда поручение должно иметь тон просьбы и сопровождаться поощрением. За ту же самую работу – присмотреть за детьми и просто поиграть с ними несколько часов – вы бы заплатили няне внушительную сумму.

Не обязательно давать ребенку это явно понять, но благодарить и символически «оплачивать» труд нужно. Например, расширять кредит доверия: разрешать самостоятельно или дольше гулять, покупать себе отдельные вещи, иметь свое пространство и время для отдыха, иногда ограждать от навязчивого внимания младших. Конечно, поручение должно как-то учитывать и личные планы ребенка.

9. Я выбрала для тебя лучший лагерь!

О лагерном лете мечтают многие дети, но, если одноклассник в восторге от километров под рюкзаком и ночных песен у костра, это еще не значит, что такой лагерь идеально подойдет вашей мечтательной принцессе (хотя, чаще всего, походный опыт хорошо сказывается на большинстве детей). Кроме того, не все дети любят массовое скопление сверстников, как бы мы ни стремились их социализировать, научить общаться и вести себя в коллективе.

Помимо тематики лагеря важно и то, что вхождение в эту своеобразную культуру начинается с детства. В старших отрядах лагеря обычно есть сплоченная группа детей, которые ездят из года в год именно в этот лагерь и не без оснований считают себя там хозяевами. Вписаться в такое сообщество новичку-подростку довольно трудно.

Лето в лагере может оказаться сложным опытом, поэтому нужно многое оценить, и, в первую очередь – желание самого ребенка.

10. У нас есть время – надо не потратить его зря

В любом долгосрочном деле есть две крайности – недостаток планирования и избыток планирования. Конечно, не стоит пускать каникулы на самотек – у современных родителей это и не получается. Однако стремление «взять от лета все» и «провести каникулы как можно лучше» может привести к сильным разочарованиям – как вашим, так и ребенка.

Во-первых, у вас с ребенком могут быть разные представления об идеальном отдыхе. Все пожелания может и не получится удовлетворить, но лучше на берегу выяснить, что очень желательно, а что неприемлемо в плане отдыха.

Во-вторых, срыв тщательно проработанного плана гораздо сложнее принять, чем отдых, не сложившийся по банальному раздолбайству. В результате обесцениваются и другие возможности для отдыха, и все последующие варианты исправить положение кажутся неподходящими.

Так что, планируя отдых, оставляйте место для обычных прогулок, общения, простых семейных радостей. Вполне возможно, что один день на диване перед телевизором с мороженым всей семьей останется самым теплым и содержательным воспоминанием о прошедшем отдыхе.