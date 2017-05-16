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6 стихов Игоря Северянина (видео)

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Сегодня исполняется 130 лет со дня рождения поэта Игоря Северянина. Послушайте, как читает его стихи Константин Хабенский в проекте «Антология русской поэзии. Круг лета Господня», снятом центром культурных инициатив «Сретение» совместно с кафедральным соборным Храмом Христа Спасителя.
6 стихов Игоря Северянина (видео)

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