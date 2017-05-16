6 стихов Игоря Северянина (видео)
Помогите нам работать дальше!
За что можно благодарить классику
Прихожане не хотели отпускать поэта
“Ваня, погляди, каких я куколок наделала!”
За что можно благодарить классику
Прихожане не хотели отпускать поэта
“Ваня, погляди, каких я куколок наделала!”
Открытое письмо Руслану Соколовскому28,907
Скоро не у кого будет спрашивать: “Неужели все ваши?”11,057
Архимандрит Савва (Мажуко): Просто радуйтесь тому, что вы живы (видео)8,034
Как дрессировать престарелых родителей7,402
Не сидите у воды, как мертвые5,371
Как не надо учить с ребенком стихи наизусть3,925
Кто такие христиане, и где их зона комфорта3,892
Митрополит Феофан: Не дело священнику гонять на мотоциклах3,851
Я уже взрослая, и мне не нужна семья!2,235