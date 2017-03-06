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Аэропорт Чебоксар извинился перед паралимпийцем

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6 марта. ПРАВМИР. Руководство аэропорта Чебоксар принесло извинения чемпиону России по легкой атлетике, инвалиду-колясочнику из Сургута Замиру Шкахову.
Аэропорт Чебоксар извинился перед паралимпийцем

О том, что аэропорт извинился перед паралимпийцем, сообщает URA.RU со ссылкой на сенатора Совета Федерации, создателя Центра адаптивного спорта ХМАО-Югры Эдуарда Исакова.

«Они не ожидали, что люди с инвалидностью хотят и будут отстаивать свои права. Вместо того, чтобы сделать то, чего от них требовали, работники аэропорта решили идти на конфликт», – сказал сенатор.

По его словам, он вместе с депутатом Государственной Думы Михаилом Терентьевым пригласили директора аэропорта для обсуждения вопроса.

Ранее стало известный, что Следственный комитет начал проверку причин инцидента в аэропорту Челябинска, когда спортсмену пришлось спускаться из самолета на руках из-за отсутствия инвалидного лифта.

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