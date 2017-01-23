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– Алло, это Иисус

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Священник из Мадрида Хавьер Кремадес рассказал на своей странице в Фейсбук «настоящую рождественскую историю», которая недавно произошла в семье его друга.
– Алло, это Иисус

Однажды вечером мама и папа отправились поужинать вдвоем, оставив старшую дочь присматривать за тремя младшими детьми – двумя братьями и сестрой. Это были глубоко верующие люди, которые старались жить добродетельно и воспитывать своих детей в христианской вере.

Когда родители ушли, раздался телефонный звонок. Звонил друг отца, которого звали Иисус (по-испански Хесус – распространенное имя в Испании).

Один из младших сыновей взял трубку.

– Алло, привет, твой папа дома?

– Нет, они с мамой ушли.

– А кто это?

– Я Тони. А кто говорит?

– Это Иисус.

– О! Привет, Иисус! Я давно хотел тебе столько всего рассказать!

И маленький мальчик начал совершенно откровенно и с доверием разговаривать с другом отца, думая, что говорит с Сыном Божиим.

Друг отца просто онемел от удивления и не знал как реагировать, с удивлением слушая мальчика.

Потом мальчик сказал:

– Эй, подожди минутку, мой брат тоже хочет кое-что сказать тебе.

И Тони передал трубку своему брату Альфонсо со словами: «Держи! Это Иисус!». И вновь повторился примерно тот же откровенный разговор.

На следующий день Иисус еще раз позвонил своему другу и рассказал эту историю.

Он также сказал ему, что был глубоко тронут верой мальчиков и решил изменить свою жизнь. Впервые за многие годы, он решил пойти на исповедь, вновь начал молиться и обещал прийти в храм на воскресную Мессу.

Перевод с английского Марии Строгановой специально для «Православие и мир».

 

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