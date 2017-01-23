– Алло, это Иисус

Однажды вечером мама и папа отправились поужинать вдвоем, оставив старшую дочь присматривать за тремя младшими детьми – двумя братьями и сестрой. Это были глубоко верующие люди, которые старались жить добродетельно и воспитывать своих детей в христианской вере.
Когда родители ушли, раздался телефонный звонок. Звонил друг отца, которого звали Иисус (по-испански Хесус – распространенное имя в Испании).
Один из младших сыновей взял трубку.
– Алло, привет, твой папа дома?
– Нет, они с мамой ушли.
– А кто это?
– Я Тони. А кто говорит?
– Это Иисус.
– О! Привет, Иисус! Я давно хотел тебе столько всего рассказать!
И маленький мальчик начал совершенно откровенно и с доверием разговаривать с другом отца, думая, что говорит с Сыном Божиим.
Друг отца просто онемел от удивления и не знал как реагировать, с удивлением слушая мальчика.
Потом мальчик сказал:
– Эй, подожди минутку, мой брат тоже хочет кое-что сказать тебе.
И Тони передал трубку своему брату Альфонсо со словами: «Держи! Это Иисус!». И вновь повторился примерно тот же откровенный разговор.
На следующий день Иисус еще раз позвонил своему другу и рассказал эту историю.
Он также сказал ему, что был глубоко тронут верой мальчиков и решил изменить свою жизнь. Впервые за многие годы, он решил пойти на исповедь, вновь начал молиться и обещал прийти в храм на воскресную Мессу.
Перевод с английского Марии Строгановой специально для «Православие и мир».