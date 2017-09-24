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Счастья много не бывает. Многодетная жизнь
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Архимандрит Андрей (Конанос): Господь задает нам ритм, при котором всё происходит вовремя

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“И Господу ничего не оставалось, кроме как приводить всем нам в пример птиц и лилии. Почему? Потому что Он не видел спокойных людей.” Избавиться от тревоги и страхов можно, постоянно ощущая присутствие Бога - размышляет архмандрит Андрей (Конанос).
Архимандрит Андрей (Конанос): Господь задает нам ритм, при котором всё происходит вовремя

 

Господь задает нам ритм, при котором всё происходит вовремя

Хорошо жить так, как жил старец Паисий! Делать всё по силам, жить спокойно – так, как можешь. Нет, я вовсе не имею в виду, что теперь можно перестать ходить на работу или всюду опаздывать. Конечно, в жизни должны быть определенные правила, но главное – чтобы душа при этом не смущалась. Потому что если человек постоянно беспокоится, то чем бы он ни занимался, что бы ни делал, – чувство тревоги не оставит его.

Как тот монах: и в храме ему было беспокойно, и на выходе из храма, во время приготовления кофе… Потому что тревога никуда не девается, если попытаться избавиться от нее, убежав при этом от Бога. Некоторые люди специально уходят из храма, чтобы успеть доделать какие-то дела. А кто-то вообще перестает ходить в церковь, надеясь преуспеть на стороне. Но ведь именно церковная жизнь способствует успеху. Именно Господь задает нам тот ритм жизни, при котором всё происходит вовремя. И всё у нас получится, но при этом мы будем спокойны, потому что благословение Божие – наивысшая ценность в этой жизни.

Опять же вспомним того монаха с кофе. Даже если бы у него всё получилось, даже если бы он приготовил кофе раньше всех и этот кофе вышел просто идеальным, – всё равно на душе у него было бы неспокойно. Ведь, покидая литургию, он не успел получить благословения от Бога. Вот почему тревога и смущение в любом случае не покинули бы его душу. А главная задача – не успеть сварить вкусный кофе, а сохранить внутреннее спокойствие.

Фото: Татарстанская митрополия

Тревожное состояние может довести до болезни

Пусть наша жизнь будет счастливой. Проживем отпущенные Богом годы полноценно, а не в болезнях от стресса и преждевременной старости. Ведь часто, приходя к врачу и жалуясь на какие-то недомогания, мы слышим:

– Наверное, вам недавно пришлось пережить какой-то стресс… Были поводы для беспокойства? Вы ощущали напряжение?

– Да, доктор, у меня постоянный дискомфорт, я всё время беспокоюсь…

Как-то я спросил одного человека:

– Как ты борешься со своей тревожностью?

Он ответил:

– Никак. Я думаю, что это неизбежно. Все тревожатся.

– Нет, – сказал я ему. – Тревожность неизбежна только в тех случаях, когда речь идет о наследственности.

Есть люди, которым по природе свойственно думать, что они во всём виноваты. И им действительно трудно воспринимать всё спокойно – они начинают тревожиться по малейшему поводу. Это наследственное. Таких людей охватывает паника постоянно, причем вопреки их воле. Но даже если это врожденная проблема, то ее все равно можно контролировать в разумных пределах, – чтобы не мучиться самому и не мучить других.

К сожалению, в наше время подобные болезненные проявления воспринимаются как нормальное состояние. Но одно дело, когда ты волнуешься перед приемом каких-то важных гостей и стараешься всё подготовить наилучшим образом, чтобы все были довольны, и в таком случае чувствуешь в себе массу сил, внимание сконцентрировано, нет расслабленности и лени, а душа получает положительный энергетический заряд. А другое дело, когда беспокойство охватывает тебя словно гангрена, разъедающая изнутри. Такое тревожное состояние может довести до болезни.

Апостолы были спокойны настолько, что пели в темнице!

Уравновешенный человек всё делает спокойно. Он живет естественной, хоть и сосредоточенной жизнью, без паники, без каждодневных переживаний. Живет так, как заповедал нам Господь. Помните, как святые апостолы Павел и Сила ночью в темнице, перед судом, воспевали хвалу Богу? Они были спокойны настолько, что пели! А теперь подумай, смог бы ты петь накануне судебного заседания, где будет слушаться твое дело?

Иисус Христос Собственным примером показывает нам, что значит жить без тревоги – не только на словах, но и на деле. Свт. Иоанн Златоуст говорит, что Господь во время Своего пребывания на земле не нашел человека, который бы ни о чем не беспокоился. Иначе Он непременно показал бы его нам, говоря: «Вот, будьте как он!» Нет, такого человека Ему найти не удалось. И в те времена люди беспокоились, и тогда не были уверены в завтрашнем дне, страшась будущего. И Господу ничего не оставалось, кроме как приводить всем нам в пример птиц и лилии.

Почему? Потому что Он не видел спокойных людей. Простых и смиренных в качестве примера Иисус нашел – это были маленькие дети. Но ребенок вырастет, и уже не сможет быть примером, он тоже начнет бояться и тревожиться, поэтому, говорит свт. Иоанн, Христос и обращается к природе, животному царству: «Посмотрите на птиц небесных: они не сеют, и не жнут, и не собирают в житницы, и Отец ваш Небесный питает их» (Мф. 6:26).

Господь не забывает о нас никогда

Бог Сам печется о тебе, Своем творении, возлюбленном создании. Неужели ты думаешь, что Он не позаботиться о тебе? А мы все живем так, словно Его нет. Словно у нас нет Бога, нет Отца, словно Господь никогда нам ничего не обещал, расписавшись Своею Кровью за тебя, за меня… Он расписался кровью за тебя – понимаешь ли ты это?

Даже мать в какой-то момент может позабыть о своих детях, но Господь не забывает о нас никогда, никогда не предает и не оставляет – ни в больнице, ни в инвалидной коляске, ни в безысходных, невыносимых ситуациях, когда нас окружают самые разные проблемы, бедность и нищета. «Я всегда буду рядом, обещаю», – сказал Он перед тем, как взойти на Крест. И под этим обещанием поставил подпись – Своею кровью, говоря: «Нет большей любви, чем моя любовь к вам».

Твоя жизнь не случайна, ты не брошен на произвол судьбы, Бог наблюдает за тобой, Он защищает тебя, говоря: «Я дал тебе самое важное – жизнь. Неужели Я не дам тебе всё, что для этой жизни нужно? Неужели Я оставлю тебя? Я дал тебе тело – думаешь, теперь я не позабочусь о том, что необходимо для него? Не позабочусь о твоей еде, питье, одежде, доме? Для чего тогда Я дал тебе тело? И душу? Для чего выпустил тебя в этот мир – неужели чтобы мучить? Конечно, нет! Взгляни на Крест, посмотри на Мое Лицо, посмотри Мне в глаза – и увидишь, что Я люблю тебя! Твоя неуверенность, твои страхи совершенно неоправданны. Ведь Я дал тебе столько доказательств! Это ужасно – так всего бояться, когда Я пообещал тебе Свою помощь…»

Живите сейчас, сейчас почувствуйте любовь Христову

Человек – очень неуверенное существо. По сути, все мы представляем собой огромную кровоточащую рану на Теле Бога, которая наносится нашими поступками, неверием и страхом. Постоянно беспокоясь, мы словно говорим Ему: «Нет, я не верю Тебе! Не верю, что Ты есть! Не верю, что поможешь мне». И не говорите мне сейчас, что раз вы слушаете православные радиопередачи и ходите в церковь, то не можете быть неверующими. Да, мы веруем – веруем теоретически, интеллектом, наших энциклопедических знаний хватает на то, чтобы признать существование Бога.

Мы знаем достаточно много всего и даже делимся своими знаниями, но у нас нет доверия к Богу. Потому что доверие означает отпустить ситуацию. Когда в детстве родители учили нас плавать, они говорили: «Расслабься, расслабь тело, успокойся. Если будешь бояться, будешь в напряжении – утонешь». То же говорит нам и Господь: «Расслабьтесь, успокойтесь, доверьтесь Мне». И только когда мы научимся отпускать ситуацию, мы поймем, что такое настоящая вера в Бога – не теоретическая, а опытная. Вкусите и видите, яко благ Господь (Пс. 33:9). Почувствуйте, ощутите Его любовь и доброту в своей жизни.

«Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, – говорит Господь. – Ибо завтрашний день сам будет заботиться о своем. Довольно для каждого дня своей заботы» (Мф. 6:34). Что здесь имеется в виду? На сегодня и так хватает проблем и неприятностей. Нет нужды нагружать себя новыми, теми, которых еще нет.

Живите сейчас, сейчас почувствуйте любовь Христову, поймите, что Господь любит нас – сейчас… Не верите? Тогда просто приложите руку к своему сердцу. Чувствуете, как оно бьется? Что это значит? Это значит, что в данный момент, когда мы с вами разговариваем, Кто-то заставляет его стучать. Господь хочет, чтобы мы жили, и мы живем. Биение сердца, дыхание, зрение, слух, все чувства, благодаря которым мы взаимодействуем с окружающим миром, – это огромное доказательство Божественной любви.

Давайте так и жить – ощущая присутствие Бога. Это успокоит нас, и тревога постепенно исчезнет – насколько возможно, насколько захочет Господь. Почувствовав Божественную любовь, мы увидим, что проблем стало гораздо меньше, и успокоимся. Душа освободится от напряжения и тех проблем, которые мы сами надумали, надеясь исключительно на свои силы, ум, способности и деньги. Скажем: «Господи, мы так далеки от Тебя сейчас! Возьми нашу жизнь в Свои руки и делай, что хочешь. Нам достаточно знать, что Ты руководишь нами, защищаешь и любишь нас, что Ты – рядом. Больше ничего и не надо».

Как можно волноваться? У тебя Отец – Бог!

Один мой знакомый студент из Африки, к тому времени еще не вполне хорошо знавший греческий язык, пришел как-то к другому моему знакомому, который страдал рассеянным склерозом. Его звали Павел, это был человек святой жизни (он уже скончался). Я присутствовал при их разговоре. Студент сказал ему:

– Господин Павел, я волнуюсь.

– Почему?

– Потому что я не вполне понимаю, о чем говорится на лекциях. Я пока недостаточно выучил греческий и сильно отстаю от однокурсников. Скажите, что мне делать, я больше не могу!

Я подумал, что Павел сейчас даст этому студенту какой-нибудь практический совет – взять дополнительные уроки греческого, или купить побольше книг… Но вместо этого он, лежа без движения на постели, сказал ему:

– У тебя ведь есть Отец! Твой Отец – Бог! Неужели ты этого не понимаешь? Как можно волноваться? У тебя Отец – Бог!

Тут я не удержался и вмешался в разговор:

– Но, господин Павел, молодой человек спрашивает вас о другом! Он хочет знать, как ему догнать товарищей, не отставать от них… Что ему с того, что Бог – его Отец?

– Ну вот, – ответил мне Павел – и ты туда же! А еще богослов… Если и ты, и он поймете что Бог – наш Отец, всё изменится. И проблема этого молодого человека не в том, что он не знает греческого, или не понимает по-гречески как следует. Причина тревоги не здесь, это лишь симптом. А причина – в том, что он пока так и не понял: у него есть Бог, Который любит его. Пойми, Господь любит тебя! И тогда ты успокоишься и успешно выучишь греческий. Я и не говорю тебе, чтобы ты его не учил, просто начни с другого. Почувствуй любовь Христову, и благодаря ей тревога покинет тебя, а вместе с ней – и все проблемы.

 

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