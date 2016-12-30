Банки спишут долги и кредиты погибших в авиакатастрофе Ту-154

30 декабря. ПРАВМИР. Задолженность по кредитам, которые получали в Сбербанке журналисты, военные и артисты, погибшие 25 декабря в авиакатастрофе близ Сочи, будет списана.

«Сбербанк принял решение о списании долгов и кредитов погибших», — цитирует РБК министра транспорта РФ, председателя комиссии по расследованию авиакатастрофы Максима Соколова.

По его словам, для списания задолженности близким родственникам погибших необходимо подать соответствующие заявления, которые будут приниматься как в самом Сбербанке, так и в специальных штабах Минобороны и Минтруда.

В пресс-службе Сбербанка слова главы Минтранса о списании кредитов жертв катастрофы Ту-154 сказали: «Правление Сбербанка приняло решение о списании кредитов и процентов по ним всех погибших в авиакатастрофе самолета ТУ-154. Родственникам погибших необходимо обратиться по телефону горячей линии 8-800-100-11-66».

Министр сообщил, что проведет с другими российскими банками переговоры о возможном списании долгов погибших пассажиров Ту-154. Некоторые банки уже заявили о намерении оказать помощь родственникам погибших. В частности, ВТБ24 принял целый комплекс мер по поддержке родственников и близких погибших, включая выплату дополнительных компенсаций, прощение задолженности и т.д. Представитель пресс-службы Альфа-банка сообщил, что в том случае, если среди погибших пассажиров Ту-154, окажутся клиенты банка, все долги по кредитам им спишут.

Соколов также заявил, что выплата компенсаций родственникам погибших будет производиться в Москве даже во время новогодних каникул.

Ранее страховая компания СОГАЗ объявила о начале выплат семьям погибших. По данным компании, размер выплат семье каждого погибшего военнослужащего составит в общей сложности более 5,8 млн руб., из которых 2,337 млн руб. — страховая выплата и 3,506 млн руб. — единовременное пособие.