Блогера Соколовского осудили условно

11 мая. ПРАВМИР. Блогер Руслан Соколовский, ловивший покемонов в Храме-на-Крови в Екатеринбурге, осужден условно на срок три года и шесть месяцев.

Также Соколовскому назначено 160 часов обязательных работ.

«Обязать осужденного Соколовского в течение первого месяца после вступления приговора в законную силу удалить со своих страниц в социальных сетях информацию, содержащуюся в девяти видеороликов, название которых указано в приговоре», – сообщила судья Екатерина Шопоняк в Верх-Исетском суде Екатеринбурга.

Гособвинитель ранее попросил суд приговорить Соколовского к реальному сроку заключения в 3,5 года.

Блогер в своем последнем слове принес извинения всем, кого могли обидеть его слова, а также заявил, что в шоке от обвинений в свой адрес.

Видеоблогер Руслан Соколовский выпустил несколько роликов, в которых высмеивал религиозные традиции. В августе 2016 года он разместил на своем канале в YouTube видео, где играет в приложение Pokemon GO во время службы в Храме-на-Крови в Екатеринбурге. Ролик сопровождался нецензурной лексикой. Соколовский объяснил в видеоролике, что хочет проверить, действительно ли за ловлю покемонов в храме могут посадить в тюрьму.

Уголовное дело было возбуждено по семи эпизодам оскорбления чувств верующих, а также по статье о возбуждении ненависти либо вражды и незаконном обороте приборов для скрытой съемки.