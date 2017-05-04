Число подростковых самоубийств в России выросло почти в два раза – СК

4 мая. ПРАВМИР. Рост числа детских суицидов связан с активизацией «групп смерти» и «перекодировкой сознания» подростков, говорится в аналитических материалах СКР.

«В последние два года в России резко растет число подростковых самоубийств, и это связано с деятельностью «групп смерти» в интернете», – сообщил РБК со ссылкой на выводы, которые содержатся в анализе следственной практики, подготовленные Следственным комитетом России по запросу научно-консультативного совета при ведомстве.

«Начиная с 2015 года более чем в 32 субъектах Российской Федерации существенно увеличилось количество несовершеннолетних, погибших в результате самоубийства», — утверждают в СКР.

Если в 2014 году покончили жизнь самоубийство «чуть более 400 детей», то в 2016 году таковых стало уже 720 человек. По числу детских самоубийств Россия уступает только Казахстану и Суринаму, а в Европе и США их меньше в три раза.

«Резкий рост количества детских суицидов в первую очередь обусловлен активизацией так называемых «групп смерти» — сообществ в социальных сетях, которые в прямой или косвенной форме пропагандируют самоповреждение или самоубийства», — отмечается в докладе.

Ранее замначальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД России Вадим Гайдов сообщил, что лишь 1% подростковых суицидов в России связан с «группами смерти» в социальных сетях. По его словам основными причинами детского суицида являются неразделенная любовь и проблемы в семьях.

По данным уполномоченного по правам ребенка в России Анны Кузнецовой, число детских самоубийств в 2016 году выросло почти на 60%. Она также связала это с группами смерти.