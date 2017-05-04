О портале
Страницы
Проекты «Правмира»
Февраль 2014
Перейти в календарь →
Правмир
Vkontakte
RSS
YouTube
Instagram
Помочь Правмиру Подписаться на рассылку
Книги
Правмира
Счастья много не бывает. Многодетная жизнь
Оксана Головко
Навигация
Важные темы:

Число подростковых самоубийств в России выросло почти в два раза – СК

|
4 мая. ПРАВМИР. Рост числа детских суицидов связан с активизацией «групп смерти» и «перекодировкой сознания» подростков, говорится в аналитических материалах СКР.
Число подростковых самоубийств в России выросло почти в два раза – СК

«В последние два года в России резко растет число подростковых самоубийств, и это связано с деятельностью «групп смерти» в интернете», – сообщил РБК со ссылкой на выводы, которые содержатся в анализе следственной практики, подготовленные Следственным комитетом России по запросу научно-консультативного совета при ведомстве.

«Начиная с 2015 года более чем в 32 субъектах Российской Федерации существенно увеличилось количество несовершеннолетних, погибших в результате самоубийства», — утверждают в СКР.

Если в 2014 году покончили жизнь самоубийство «чуть более 400 детей», то в 2016 году таковых стало уже 720 человек. По числу детских самоубийств Россия уступает только Казахстану и Суринаму, а в Европе и США их меньше в три раза.

«Резкий рост количества детских суицидов в первую очередь обусловлен активизацией так называемых «групп смерти» — сообществ в социальных сетях, которые в прямой или косвенной форме пропагандируют самоповреждение или самоубийства», — отмечается в докладе.

Ранее замначальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД России Вадим Гайдов сообщил, что лишь 1% подростковых суицидов в России связан с «группами смерти» в социальных сетях. По его словам основными причинами детского суицида являются неразделенная любовь и проблемы в семьях.

По данным уполномоченного по правам ребенка в России Анны Кузнецовой, число детских самоубийств в 2016 году выросло почти на 60%. Она также связала это с группами смерти.

Теги:
, ,
Помоги Правмиру
Сегодня мы работаем благодаря вашей помощи – благодаря тем средствам, которые жертвуют наши дорогие читатели.

Помогите нам работать дальше!
Помочь
Пожертвования осуществляются через платёжный сервис CloudPayments.

Похожие статьи
Челябинская епархия предупредила о подготовке массового суицида
Челябинская епархия предупредила о подготовке массового суицида
Новостная служба "Православие и мир"

Миссионерский отдел Челябинской епархии призывает расследовать деятельность «Союза Мирового Братства»

Правительство поддержало законопроект об ответственности за склонение к суициду
Правительство поддержало законопроект об ответственности за склонение к суициду
Новостная служба "Православие и мир"

Соответствующий отзыв правительства опубликован на сайте кабинета министров

Склонение к суициду может быть признано уголовным преступлением
Склонение к суициду может быть признано уголовным преступлением
Новостная служба "Православие и мир"

Совокупное наказание по нормам, предусмотренным законопроектом, может составить до 12 лет лишения свободы

Благотворительный фонд
Помогите Филиппу самостоятельно дышать
Помогите Филиппу самостоятельно дышать
3% собрано / 4613199 руб. осталось
Помогите Алексею победить острый поперечный миелит
Помогите Алексею победить острый поперечный миелит
57% собрано / 41800 руб. осталось
Другие статьи автора
"
Прокуратура изучит видео с акробатическими трюками в храме
Новостная служба "Православие и мир"

Детские творческие коллективы выступили в храме Рождества Пресвятой Богородицы в Калужской области

"
Похоронен настоятель храма, устроивший ДТП в Ульяновской области (видео)
Новостная служба "Православие и мир"

В ДТП также попал родной брат игумена

"
Опубликовано расписание пребывания мощей Елизаветы Федоровны в Петербурге
Новостная служба "Православие и мир"

Торжественная встреча ковчега состоится 5 мая в Александро-Невской лавре

Все статьи автора
Статьи Дня
Я не из тех, кого радуют парад и салют
Татьяна Краснова

Думаю, что очень люблю свою Родину, потому что так стыдно бывает только…

Ульяна Меньшикова: «В День Победы начинаем петь ровно в 11»
Оксана Головко

"Смуглянка" у Большого театра - 9 мая стать частью победного хора может…

Нам трудно дается любовь даже к близким
Игумен Нектарий (Морозов)

А вы говорите, что нужно любить злодеев. Сами-то пробовали?

самое читаемое

Я пообещала Богу: если выживу, возьму детей из детского дома25,619

Три улыбки21,180

Наступит момент, когда поздно будет присоединяться к Царству13,368

С первого класса они всего лишь статисты11,444

Как отвоевать личное пространство в многодетной семье8,692

10 ответов для тех, у кого только что обнаружили рак6,514

Досадная четверка из-за коньяка5,746

Я превратился в беспомощного мальчика5,702

Челябинская епархия предупредила о подготовке массового суицида4,220

Детские лагеря 2017: стоит ли рисковать ребенком3,423

лучшие авторы

Новостная служба45,656

Анна Маленко10,758

Валерия Михайлова9,661

Юрий Арабов8,638

Митрополит Иларион (Алфеев)6,233

Людмила Горская5,621

Редакция портала "Православие и мир"5,572

Михаил Дмитриев4,280

Марина Солотова3,250

Татьяна Краснова3,026

Первые шаги в храме Христос Троица Крещение Крещение ребенка Как выбрать крестных Именины Как выбрать имя ребенку Исповедь Причастие Венчание Соборование Отпевание Панихида Святая вода Библия Евангелие Толкование Евангелия Молитвы Отче наш. Молитва Господня Молитвослов Вопросы священнику
Святые и чтимые иконы Святитель Николай Святой апостол Петр Александр Невский Серафим Саровский Матрона Московская Спиридон Тримифунтский Ксения Петербуржская Георгий Победоносец Иоанн Кронштадтский Сергий Радонежский Андрей Рублев Петр и Феврония Муромские Святая Ольга Иоанн Креститель Иоанн Златоуст Новомученики Владимирская икона Казанская икона
Православные посты и праздники Рождество Богородицы Воздвижение Креста Покров Введение во храм Рождество Крещение Сретение Благовещение Вербное Воскресенье. Вход Господень в Иерусалим Пасха Троица Вознесение Татьянин день Великий пост Рождественский пост Успенский пост Петров пост Рецепты постных блюд Масленица Прощеное воскресенье
Темы Смысл жизни Смерть и жизнь после смерти Конец света Рай Ангелы Дьявол Православный взгляд на аборты Заговоры Самоубийство Депрессии Обиды Ревность Атеизм Крещение Руси День Победы Песни Победы День святого Валентина Новый год
Персоналии Патриарх Кирилл Патриарх Алексий Патриарх Павел протодиакон Андрей Кураев Николай Второй Лев Толстой Галилей Высоцкий
Семья Семья Создать семью Мужу, жене Воспитание детей Многодетные семьи Бесплодие, усыновление Рождение ребенка Развитие ребенка Пережить развод, измену
Проекты Матроны.ру Не инвалид.ру Pravmir.com Форум Библиотека Календарь Лекторий
Мы в соц.сетях
Vkontakte
RSS
YouTube
Instagram
Помочь Правмиру
Подписка на рассылку
О проекте
Реклама
Rambler's Top100 Яндекс цитирования  Рейтинг@Mail.ru Непридуманные рассказы о войне Храм Всемилостивого Спаса
Система Orphus Нашли ошибку в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
© 2003-2017 АНО «Православие и Мир»
Лицензия Минпечати Эл № ФС77-44847

Мнение авторов статей портала
может не совпадать с позицией редакции.
Републикация материалов сайта в печатных изданиях
(книгах, прессе) возможна только с письменного
разрешения Редакции.

Реклама
Сайт создан компанией Hamburg Church Studio
Дизайн сайта
Памяти основателя
Дорогие друзья!

Сегодня мы работаем благодаря вашей помощи – благодаря тем средствам, которые жертвуют наши дорогие читатели.

Помогите нам работать дальше!
Помочь Я уже помогаю Закрыть