День переустройства Вселенной

"Если бы в нашей галактике появилась новая планетная система, то это было бы меньшим событием для Вселенной" - говорит священник Константин Камышанов в проповеди в честь сегодняшнего праздника.

Что лучше: Рождество или Пасха? Преображение или Сретение? Троица или Рождество?

По идее, все одинаково. Как папа не лучше мамы и наоборот. Но реально, если судить по торжественности службы и отзвуку в народе, Пасха – праздников праздник. Рождество не так значительно, как Пасха. Троица больше Преображения, но меньше Рождества. Крещение главнее Сретения.

А как у Бога? У Бога все праздники абсолютно равны, как дети для отца. Все на своем месте. Все – часть одной логической цепи ведущей к… нет, не к Пасхе и даже не к Пятидесятнице. Господь пришел на Землю не ради того, чтобы родиться в хлеву, не ради того, чтобы обрезаться, креститься или взойти на крест и сойти в ад. Не ради того, чтобы вознестись на глазах у изумленных апостолов. Все эти, без сомнения, необходимые этапы жизни Христа были только промежуточными остановками на пути к одной цели, окончившей земную историю Иисуса.

В нашем теле есть глава, руки, сердце, глаза, уши. Все эти органы важны, но не имеют смысла по отдельности. Они нужны только в общем сборе и соподчинении целому организму. И хороший врач лечит не сердце или глаза, а лечит человека.

Так и с праздниками. Все они логично и необходимо расположились в соответствии с этапами жизни Христа, ведущего человечество к созданию Церкви.

Господь воплотился на земле, учил, творил чудеса, страдал, умер и воскрес только ради одной цели – создания Церкви.

Сначала Сын Божий прошел стадии, демонстрирующие очищение человеческого естества и посвящения его Богу: Рождество, Обрезание, Сретение, Крещение. Затем последовали события, имеющие отношение к духовной составляющей человека: Преображение, Воскресение, Пасха и Вознесение.

Бог сотворил этот мир не ради нашей праздничной службы, тропарей, кондаков и икосов. Не ради канона на цветах. А для того, чтобы нас собрать всех вместе, разделить с нами агапу и соединиться нами с Собой в одно целое мистическое тело – Церковь.

Его проект «Воплощение Бога на Земле» устремлен не в праздники, а в жизнь. Все имеет только одну цель – восстановление Рая и святости человека. Остальное – это стадии лечения Земли от греха. Для сотворения нового человека и создания условий для его жизни на Земле была создана Церковь.

Она как посольство Рая на земле.

Она как батискаф, позволяющий дышать на дне морском.

Она как оранжерея для взращивания особой породы людей – святых.

Ничего подобного не было на земле до Пятидесятницы. Дух Святой почивал на праведниках в качестве исключения. Они заслуживали эту честь великими трудами праведности.

И до христианства была жизнь народов с Богом. Бог никого не оставлял нигде и никогда. Но в какой мере? Кто-то принимал от Бога знание. Кто-то – колесо и маис. Кто-то – Закон. Но никто не принимал Бога в себе лично. Не было ни одного народа, в котором Бог решил сотворить Себе дом, прямо в сердце народа, в сердце каждого человека.

Такая история планировалась, но не удалась. Однажды, осматривая весь мир, Господь увидел одного такого человека, сердце которого оказалось на тот момент самым лучшим сердцем мира. Это был Авраам.

Другие религии выбирали себе отцами веры богатырей, колдунов, мыслителей, молитвенников, а Бог выбрал себе человека с чистым и добрым сердцем. И решил посадить в нем зерно будущей Церкви святых. Господь заключил договор с Авраамом и его потомками о том, что мужи этого народа будут праведны и великодушны, как Авраам. А женщины будут чисты и молитвенны, как Сара. И тогда Бог даст им царство и власть на Земле. Хотя, если бы они стали такими, как Божия Матерь, власть этому народу не нужно было бы давать. Люди сами бы охотно приняли над собой власть святых.

Но история пошла не так, как хотел Бог. Люди почему-то решили, что Бог им даст Землю только потому, что они имеют кровь Авраама, а их праведность вместится в расписание запретов и разрешений мелочного закона быта. Они думали, что небо отворяется генетикой и пин-кодом. Нет. Не отворяется.

Один философ написал, что нравственность лежит в природе вещей. Нет, не лежит. Ни нравственность, ни святость не передается ни по наследству, ни природой вещей. Праведность и нравственность имеют не материальную, а духовную природу.

История Бога и человека – не есть сценарий, жестко расписанный Богом, в котором все давно уже прописано и каждому из нас определены роли. История Бога и человека – это история непрерывных предложений Бога человеку и реакция свободного человека на них. Часто драматическая и ошибочная.

Бог только предположил гибель Ниневии. Через пророка Иону Он сообщил о Своем решении горожанам. Они правильно среагировали, и город был спасен. И сценарий Бога был Им самим откорректирован. Вот пример исторического взаимодействия Бога и человека.

Так продолжалось до тех пор, пока человечество в лице самого лучшего народа окончательно утратило память о том, зачем их создал Бог. Они решили, что Бог создал мир не ради людей, а людей ради мира или какого-то там земного царства, зачем-то нужного Богу. Богу не нужно тленное царство. Земное отечество или земное царство – только лишь рабочий цех или университет, в котором Бог готовит людей к небесной жизни.

Ошибка древних состояла том, что они поставили и царство и закон выше души человека. Им ошибочно показалось, что исполнение закона, обряда и служба какому-то избранному царству дает святость и право быть с Богом.

Но разве не ясно, что из гнилых бревен и трухлявых кирпичей нельзя ничего построить, даже если их расположить по самому лучшему чертежу? Царство Небесное на земле нельзя устроить из негодяев. Нельзя его также построить из коммерсантов, которые заключают сделки с Богом. Богу не нужны слуги. У него полно слуг и без человека. Ангелы, Архангелы, Престолы, Силы и несть числа архангельскому воинству. Бог создал человека, как существо, подобное Себе, не для коммерции, не для юридического торга и не ради того, чтобы быть гарантом какого-то там царства какого-то народа.

Бог создал себе свободное существо, главное достоинство которого заключается в способности любить и творить дела любви. Для этого Господь даровал Адаму не столько Закон, сколько божественную свободу. Свобода – атрибут Бога.

И мы чувствуем, что дар любви и свободы – главнейшая наша драгоценность. Мы всю жизнь ищем эту свободу. Но часто не там, где живет эта свобода. Часто мы обманываемся в этих поисках, и ищем не божественной свободы, а свободы быть без Бога. Человек торгуется с Богом, и так появляется Закон. Так Закон становится богом.

Апостол Павел точно подметил отношение между людьми любви, людьми Закона, и свободой:

– На таковых нет закона ( для людей живущих в Духе-Любви).

Человечество тысячи лет искало свободу. Искало ее в законе, данном от Бога. А Бог пришел и вместо закона принес свободу и любовь. Наибольшая степень свободы состоит в подобии Богу. Для большего подобия и большей свободы Бог дал человеку причастие Духа Святого и освободил человека от уз тяжкой материи.

Материя менее всего влиятельна тогда, когда жизнь всего существа духовна. А максимум духовности – в любви.

Это так просто! Это просто и логично. Для того, чтобы быть подобным Богу и быть свободным от мира, нужно любить. Любовь менее всего связана с материей и более всего приближает к Богу. Никакой закон не может идти в сравнение с любовью. Никакое Царство Божие не может быть построено на расчете. Только на любви. А любовь – это дар Божий.

А так, как любовь отмирна, то Царство Божие отмирно и никогда не может быть создано на Земле в принципе. Человечество вновь запуталось. Поэтому Богу пришлось обновить завет с человечеством, заключенный с Авраамом, через Марию. Господь нашел новую ниву для укоренения лозы Царства Небесного – сердце непорочной Девы. Он выбрал самое лучшее сердце на Земле и сотворил нечто новое и удивительное – послал Своего Сына на Землю, в эту чистую плоть, для того, чтобы из нее, как из плодородной земли проросло зерно вечной жизни. И оно успешно взошло. Бог сроднился с человеком. В Христе сочетались два совершенных естества – божественное и человеческое. Эта новая модель соединения Бога и человека была предложена людям, и апостолы первые примерили ее на себя.

В Пятидесятницу в конструкцию человека было внесено серьезное усовершенствование. Человеку была добавлена божественная часть – дары Святого Духа. Человек стал подобен Христу Богу по благодати. Отныне “Человек—не только темное хотение, но и светлый образ; не только стихийный напор, но и просвечивающий в реальности его лик, явно выступающий у святых, художественно показываемый на иконе Человек — не только бытие, но и п ρ а в д а, не только жизнь, но и и с т и н а, не только мощь, но и ум не только плоть, но и дух” (о. Павел Флоренский).

Человек стал как поплавок рыбака – верхняя часть его существа пребывает в небе, нижняя – на земле.

Человек после Пятидесятницы приблизился к Богу на максимально допустимое расстояние, приобщившись и приняв в себя Святого Духа. Ближе уже нельзя в силу инертности природы.

Но отдельный, наполовину обожествленный человек не стал целью Бога. Богу угодно было собрать образ Адама, разрозненный в человечестве, в единое целое. В образе нового Адама – Христа. Новые люди Небесного Царя, собравшись вместе, образовали новую природную и обожженную сущность – Церковь.

Сегодня – День Рождения нового человека, нового творения Божия. А также, в этот день Бог создал и новый дом нового человека и новую сущность – Церковь. Она есть Тело Христово, в котором собраны все верующие в Бога.

Апостолы, приняв в себя Духа Святого, были посланы набирать в это новое царство новых граждан. Они не разносили новое учение, как разносят его приверженцы идей и религиозных толков. Они понесли народам мира не идеи, а образ жизни с Богом в любви. Но теперь небесное гражданство стало выдаваться не по тесту хромосом или не по знанию предписаний запретов и разрешений на еду, труд, молитву и на всякую мелочь, а по расположенности человека к святости, по чистоте сердца и способности любить – быть похожим на Бога. Апостолы разнесли по миру Грин-карту Царства Небесного. Получив ее и доказав свою способность стать гражданином неба, теперь любой человек может стать жителем Рая.

Если бы в нашей галактике появилась новая планетная система, то это было бы меньшим событием для Вселенной. Если бы среди галактик появилась бы еще тысяча новых галактик или тысяча черных дыр, то и это событие не могло бы сравниться с созданием нового божественного образования – Церкви, ставшей мостом между пространством мира и пространством Бога. Вселенная была потрясена не столько схождением Христа в Ад. Потрясение земли в третий час Голгофы было не таким значительным, как сошествие Святого Духа на апостолов и созидание Вселенской Церкви.

В день Троицы мы одновременно празднуем день переустройства Вселенной и день создания нового человека. Опять, как в день творения Адама, Бог дал человеку аванс свободы, силы и любви.

Это не значит, что мы святы или призваны на царство автоматически, как это однажды подумали потомки Авраама. Нет. Сошествие Святого Духа – только потенциальная возможность стать святым и вечно жить рядом с Богом. Это как закваска. Но, какая радость: действие этой закваски приносит нам свет, силу и радость. Душе не трудно идти в Рай. Бог ободряет ее Своими благодатными дарами и дарует силу пройти путь от земли к небу.

Отсвет Божественной славы веселит нашу душу. Тепло божественной любви греет нам сердце. Мы через причастие Святого Духа становимся свободными от уз земли, поднимаемся душой в небо и уже сейчас можем испытывать радость свободы в Боге. Она приносит нам покой в Боге, счастье в жизни и смелость перед смертью. А что еще надо? И есть ли на земле что-то больше сих даров?

Человечество рвется в космос. Оно, вращая электронным оком телескопов, ищет себе новую Землю, потому что знает, что эту Землю оно скоро убьет, сожжет и взорвет. Человек предчувствует гибель Земли. Он уже боится и ищет спасения в небе. Но в каком небе нас ожидает спасение? Даже если мы откроем и заселим миллион новых планет, это не избавит человечество от жадности, глупости и зла. Бесам не нужны паспорта. Они с легкостью поедут с нами хоть в Америку, хоть на Альфа Центавру. Новые миры космоса только умножат наше зло на число новых планет.

Бог распахнул врата Вселенной в неожиданном месте – в глубине нашей души. Мы уходим в иное пространство, перпендикулярное видимой Вселенной, в тот мир, где нет зла, где нет бесов, где нет войн, где нет смерти. Спасение приходит не от звезд. Оно приходит от Бога через дары Святого Духа.

Конечно, Пасха нам праздников праздник еще и потому, что в ней видим наибольший драматизм и наибольшую жертву Христа. Нам проще видится то, что земное: Крест, кровь, копие, смерть на кресте, разодранная завеса и положение во гроб. Но ведь это не значит то, что жертва Христа в духовном мире была меньше. Мы не знаем, но можем догадываться, что та жертва, которая приносится Богу-Отцу Богом-Сыном еще более грандиозна, величественна и полна.

И жертва Бога совсем не окончена с Голгофой. Чего стоит сошествие Бога-Духа в наши мутные и грешные души?! Там все намного хуже Иисусова вертепа. А Бог терпит и, ни смотря ни на что, сходит. Эта Его не прекращаемая жертва длится вот уже две тысячи лет.

А что терпят наши ангелы, предстоя рядом с нами и взирая на наши безобразия?

Император Константин Великий умер точно в день Пятидесятницы. Он умер арианином, крестившись только перед самой смертью. Он позволил римским язычникам устроить в свою честь храм. Он… Да что там, все что ни на есть – против Твоего милосердия! И, не смотря ни на что, Ты дал знак Церкви, что он принят в Царство Небесное. Имея в виду такую милость Господню, помолимся Богу и о себе:

“Боже, ты спас царя Константина и тысячи немощных людей только за одну любовь к Тебе. Ты не возгнушался их слабостью, а принял во внимание их малую жертву правды. Ты как драгоценность принял от них не только их дела, но и намерение не утаилось от Тебя, ни слеза. Даже часть слезы была принята тобой как драгоценное подношение людей, любящих Тебя. Мы, видя такое Твое милосердие к нам – Твоим детям, и сами дерзаем просить Тебя о нашем собственном спасении, приводя Тебе пример Твоей милости. Увиждь, Господи и сердца нашего воздыхание о Тебе, и жертву, творимую по силам нашим. И прими покаянное сокрушение, как жертву, приносимую Тебе в мыслях о том, что нам нечем ответить на Твою любовь, и мы должники Твоей любви. Хотя, в любви долга быть не может.

Любим Тебя, но немощны. Помоги нам и не отнимай от нас благодать пресвятого Твоего Духа, изливаемого на нас. Не отними от нас Благодать, но обнови нас, любящих Тебя. Да, узнав всесокрушающее действие благодати Святого Духа, изливаемого на нас, воспрянем душой, разрывающей цепи греха, и вслед за апостолами потрудимся на всяком месте жизни нашей, просвещая ближних любовью и жертвой Христа ради. Благослови нас действием Духа Утешителя, елеем сострадания, делая нас, на удивление ангелам, Твоими друзьями и собеседниками”.