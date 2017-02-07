Детский омбудсмен потребовала проверить игру «Беги или умри»

«В последнее время в социальных сетях среди несовершеннолетних активно распространяется игра “Беги или умри”, предлагающая ребенку пробежать как можно ближе перед движущимся автотранспортом», – говорится в обращении Кузнецовой.
«Считаю необходимым провести анализ имеющихся случаев ДТП с участием несовершеннолетних пешеходов, свидетельствующих о возможном участии ребенка в данной игре, и усилить меры, направленные на профилактику безопасного поведения на дороге среди несовершеннолетних», — пишет Кузнецова.
Игра заключается в том, чтобы перебежать дорогу как можно ближе перед движущимся транспортом. Уже зафиксированы случаи летальных исходов.