Детский омбудсмен потребовала проверить игру «Беги или умри»

7 февраля. ПРАВМИР. Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова направила в ГИБДД обращение с требованием проверить детскую игру «Беги или умри».

«В последнее время в социальных сетях среди несовершеннолетних активно распространяется игра “Беги или умри”, предлагающая ребенку пробежать как можно ближе перед движущимся автотранспортом», – говорится в обращении Кузнецовой.

«Считаю необходимым провести анализ имеющихся случаев ДТП с участием несовершеннолетних пешеходов, свидетельствующих о возможном участии ребенка в данной игре, и усилить меры, направленные на профилактику безопасного поведения на дороге среди несовершеннолетних», — пишет Кузнецова.

Игра заключается в том, чтобы перебежать дорогу как можно ближе перед движущимся транспортом. Уже зафиксированы случаи летальных исходов.