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Фурсенко: сомневаюсь, что Фортов будет переизбираться главой РАН

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28 марта. ПРАВМИР. Помощник президента РФ Андрей Фурсенко считает, что экс-глава Российской академии наук Владимир Фортов вряд ли будет переизбираться главой РАН.
Фурсенко: сомневаюсь, что Фортов будет переизбираться главой РАН
Фото: РИА Новости

«Сомневаюсь. После первого президиума будет какая-то информация», — цитирует Фурсенко РИА Новости.

Ранее исполняющий обязанности президента РАН Валерий Козлов также заявил, что не планирует баллотироваться в президенты академии на выборах, предварительно назначенных на 27 сентября.

По словам академика, ему лишь предстоит организовать проведение выборов нового главы академии.

22 марта общее собрание Российской академии наук приняло решение перенести выборы президента РАН и ее президиума на осень. Все три кандидата на пост президента РАН сняли свои кандидатуры из-за вопросов к процедуре выборов в уставе РАН.

На пост президента претендовали действующий глава Академии Владимир Фортов, председатель совета Российского фонда фундаментальных исследований Владислав Панченко и директор Института молекулярной биологии имени Энгельгардта Александр Макаров. По данным СМИ, инициатором переноса выборов был Владислав Панченко.

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