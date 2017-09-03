Беслан. 10 героев спецназа

В Балашихинском районе на территории Николо-архангельского кладбища есть отдельная, очень особенная аллея. На всех надгробных плитах здесь обязательно есть буква «А» или «В». Скорбным строем стоят 10 могил, появившихся в одно и тоже время. Здесь нашли вечный покой отважные мужчины, отдавшие жизни за детей Беслана. Третьего сентября, в День борьбы с терроризмом, Константин Лазарев рассказывает о каждом.

Инопланетяне в камуфляже



1 сентября 2004 года. Этот день должен был стать одним из самых светлых в жизни сотен бесланских детей. Но вместо школьного праздника их ждал жуткий кошмар: несколько дней без еды и воды на территории абсолютного зла. Школьников, педагогов и родителей взяли в заложники и продержали в плену, как зверей в клетке, почти трое суток. За считанные часы школа превратилась в крепость, оборудованную по всем законам фортификационного искусства. Пулеметные точки, классы с вырытыми в них окопами, окна школы с приваренными решетками и забарикадированные партами. Именно так место выглядело в глазах спецназа.

Положение тогда казалось безнадежным. Сотрудники двух элитных спецподразделений Управлений «А» и «В» Центра специального назначения ФСБ России сделали все возможное, чтобы спасти заложников. Спецназовцы тогда сражались так яростно, что даже сейчас многие эксперты до сих пор не могут понять, как такая операция вообще могла завершиться чем-либо, кроме массового побоища и смерти всех, кто был в школе? Как люди могут сделать такое? Какие резервы организма должны включиться, чтобы человек смог совершить невозможное? Сотни заложников, десятки боевиков, вооруженных до зубов! Вся школа, как одно минное поле – взрывчатка была повсюду. Если бы сработали все заряды – здание просто перестало бы существовать.

Площадка перед школой была открытым стрельбищем. Казалось, дети обречены. Прежде чем вступить в схватку с террористами, спецназовцам предстояло попасть внутрь, а для этого нужно было как-то подойти к школе, вырвать решетки из окон и разобрать завалы на окнах. Они шли спасать людей под свинцовым дождем. В здании находились сотни заложников, которые не понимали, что происходит и подчас сами попадали под пули. Спецназу пришлось нелегко: бойцы эвакуировали людей и одновременно вели бой!

Ранены тогда были все. Не было никого, кто не получил бы пулю или осколок. При этом никто не оставил поле боя. Обычный, среднестатистический человек с развитым инстинктом самосохранения в состоянии опасности волнуется, прежде всего, за себя, близких, родных ему людей. Но только не эти «инопланетяне»! Во время операции спецназовцы прежде всего, спасают заложников, потом прикрывают товарищей по оружию и уж только затем, если остается время, в самую последнюю очередь успевают подумать и о своей жизни. А она порою бывает очень короткой…

Все понимали, что штурм практически неизбежен, к нему готовились. Офицеры Управлений «А» и «В» были у школы уже через два часа после того, как стало известно, что здание захвачено. Несколько групп вылетело из Москвы, часть сотрудников уже находилась на Кавказе в плановой командировке и была оперативно переброшена на место теракта. С первых же часов захвата началась разработка операции. Штурм готовили на здании-двойнике – одной из бесланских школ, построенной по такому же типовому проекту советских времен.

Когда 3 сентября прозвучал первый взрыв, большинство сотрудников спецназа ФСБ находились именно там – за 13 километров. Все боевые группы, быстро, насколько могли, выдвинулись на место и «с колес» ринулись в бой. На многих не было бронешлемов, кто-то остался без пластины в бронежилете, но это никого не остановило. Некоторые сотрудники сознательно «облегчали» снаряжение, чтобы быть мобильнее и иметь возможность нести на себе больший вес – заложников. Просидевшие почти 3 дня на полу без еды и воды, в нечеловеческих условиях, в страшной духоте, женщины и маленькие дети, скорее всего не будут способны собраться и сделать рывок…Людей придется выносить на себе – в этом никто не сомневался.

ГЕРОИ

Накрыл телом гранату

Андрей Туркин. Управление «В» ЦСН ФСБ России. Позывной «Черкес».



Андрей Туркин видел почти все уголки нашей бескрайней России. Потому, наверное, и выбрал такую профессию – защищать рубежи страны во время срочной службы в погранвойсках.

Андрей родился на Урале, юность его прошла в противоположных географических широтах – учился в школе в Краснодарском Крае. А служить выпало в Забайкалье и Средней Азии. Везде, где бы он не жил, учился и служил, у него было очень много друзей.

Окружающие признавали – у Туркина был талант сходиться с людьми. Ему было настолько просто общаться с новым человеком, что проговорив с ним пару минут, он становился тому другом на всю жизнь. Андрей был веселым, светлым человеком – сложно найти фото, где бы на его лице не было доброй улыбки.

Как, практически все, кто приходит в спецназ гозбезопасности, Андрей Туркин был не просто «человеком в погонах», а уже обстрелянным офицером. Ему выпало отстаивать рубежи страны на Таджико-афганской границе. В Управление «В» пришел сразу после армии, в 97-м году: случайно встреченный старый товарищ так рассказал про службу, что Туркин проникся и тоже решил стать элитой спецназа.

В подразделении у него была репутация в высшей степени надежного человека. Все, кто знал его, говорили, что его можно было попросить о чем угодно, и он бы в лепешку расшибся, но помог товарищу. Когда один из коллег во время боевой операции подорвался на мине, именно Андрей вытащил его, хотя понимал – местность заминирована, и где можно найти следующий “сюрприз”– одному Богу известно. А еще он был очень хозяйственным, таким домовитым хозяином, что в спецназе всегда ценилось, ведь быт на войне приходится организовывать с нуля.

3 сентября боевая группа, в которую входил Андрей Туркин, работала в спортзале – именно здесь они смогли пробиться внутрь, миновав шквальный огонь боевиков, которые расстреливали все живое перед школой, как мишени в тире. Все его товарищи уже ранены. Самому Андрею шальная пуля прилетела под бронежилет. Обезумевшие от ужаса заложники мечутся из стороны в сторону, перекрывая спецназовцам секторы обстрела, а под ногами лужи крови и мертвые тела. Спецназовцы сделали попытку вывести людей из зала, когда на них выскочил один из террористов. Короткий огневой контакт, и террорист скрылся за укрытием. Когда он появился в следующий раз, в руках у него была граната, которую бандит уже метил в людскую толпу. Туркин был ближе всех и понимал – даже если его сейчас застрелить – чеки, скорее всего, уже нет, упав на землю она сработает, и тогда жертв в такой плотной толпе не избежать.

Сотрудников антитеррористических подразделений учат тому, как нужно закрывать собой гранату. Бронежилет 5 класса вполне может выдержать взрывную волну и осколок. Если грамотно распределить площадь тела – есть шанс остаться в живых. Но это на тренировках, где есть время подумать и где самым страшным наказанием станет выговор от инструктора. А здесь счет шел на мгновения, и цена промедления была слишком высока.

Туркин поднялся из-за укрытия, бросился вперед и повалил террориста на землю, закрыв собой гранату, которую тот держал в руке. Прогремевшего взрыва никто не услышал – так грамотно сработал офицер.

Посмертно лейтенант Андрей Туркин удостоен звания Героя Российской Федерации.

Вызвал огонь на себя

Подполковник Дмитрий Разумовский, Управление «В» ЦСН ФСБ России. Позывной «Майор»

Друзья называли его «Разум» за фамилию и за недюжинный интеллект, в подразделении его иногда звали «Мертвый лев» за фантастическое спокойствие в сочетании с огромной силой, а официальный его позывной был «Майор», он остался даже когда Разумовскому уже дали подполковника. Он был одним из тех, кого при жизни считают легендой. Он знал о войне не просто все. Он видел ее во всех проявлениях и практически жил ею, всего себя отдавая службе. Человек-война, говорят про таких.

В детстве Дмитрия Разумовского как и многих советских мальчишек «наповал сразил» фильм «Государственная граница» – после этого, мечтать о чем-либо, кроме зеленой фуражки, парень уже не мог. В Московское пограничное училище Дмитрий поступил со второго раза. В ВУЗе он был на хорошем счету – физически одаренный, чемпион училища по боксу. Обостренное чувство справедливости не давало Разумовскому оставаться в стороне, он был правдорубом до мозга костей. Шел за правду до последнего.

Еще с ранних лейтенантских погон за ним закрепилась репутация человека, для которого звания не значили ничего – будучи уверенным в своей правоте, он мог спорить с кем угодно, будь перед ним кто-то «на пару звездочек больше» или генерал, командующий целым подразделением. Скорее всего, именно поэтому он и дослужился только до подполковника. Из училища попал прямо на границу – в самое пекло. В 1990 году разрозненные республики уже начинали пылать страшным костром междоусобных войн.

И Разумовский здесь оказался на своем месте – когда грянул Таджикистан, молодой офицер был заместителем командира заставы. О нем уже тогда слагали легенды. Его подразделение работало там, где, казалось, нельзя было выжить, а Разумовский был неуязвим – за 4 года боев только одна контузия и ни одной потери в рядах личного состава. Боевики спали и видели, как заполучить голову непокорного русского спецназовца, которого ни подкупить, ни убить не получается. Дошло до того, что за его голову назначили огромную денежную награду. Дмитрий удивлял всех своей беспримерной честностью и неуступчивостью. Его не сбивали с пути ни чемоданы с долларами, ни караваны с тоннами героина – он громил бандитов, не жалея, а кого удавалось взять в плен – честно доставлял в штаб.

Когда он лег в госпиталь с контузией, случилось страшное – 12-ю погранзаставу практически уничтожили, чудом выжили в том страшном бою единицы. Подвиг пограничников прогремел тогда на всю страну. Несколько десятков российских бойцов несколько часов сдерживали две с лишним сотни боевиков. А помощь все не шла, приказ так никто и не отдавал. И Разумовский не выдержал. Он больше не мог видеть предательства высших чинов, смертей офицеров, которых бросали в мясорубку той страшной войны, в угоду чьей-то финансовой выгоды. И написал огромное развернутое письмо в одну из центральных газет, в подробностях, без прикрас, рассказав обо всем, что творится на границе. Это был его крик души, попытка хоть что-то изменить, покарать тех, кто предавал простых солдат. Это письмо всколыхнуло страну. А строптивого офицера за этот поступок уволили.

Правда, это увольнение скорее помогло ему. Профессионал такого уровня никогда не останутся без дела – знакомые, узнав, что Дмитрий внезапно «стал гражданским», предложили ему попробовать свои силы на службе в спецподразделении ФСБ – Управлении «В», которое набирало силу. Придя в «горный» отдел, Разумовский вскоре возглавил его. И здесь он снова был на своем месте. Он был настоящим виртуозом спецназа. Молниеносность и жесткость действий сочетались в нем со скрупулезным планированием и хладнокровным расчетом. Потрясающий сплав дал свои плоды – за все время службы Разумовский не потерял ни одного подчиненного. И это при том, что он по-прежнему был на переднем крае работы, а два раза его группа и вовсе попадала в жесточайшие засады и, несмотря на безвыходность ситуации, выходила из столкновения без потерь. За время службы в Управлении «В» не было, пожалуй, ни одной знаковой операции, в которой он бы не участвовал. Имел множество правительственных наград, хотя относился к ним всегда более чем спокойно, считая, что сами поступки намного важнее.

Профессионалы войны, которые смотрят смерти в глаза каждый день выходя на задачу, наверное, наделены каким-то особым чувством – ощущают, буквально на уровне обоняния, запах смерти. И своей тоже. В ночь перед штурмом Разумовский очень плохо спал, а наутро встал хмурый и сказал сослуживцам, что чувствует – сегодня его убьют. Коллеги, как могли, попытались поддержать товарища, но мрачное чувство не прошло.

3 сентября группа Разумовского осуществляла огневую поддержку штурма. Будучи командиром подразделения он корректировал огня, выявляя огневые точки противника и указывая на них. Позиция, выбранная Дмитрием, была идеальна для наблюдения – с нее он видел все. Проблема была только в том, что и его отлично видели все засевшие в школе террористы. Он фактически вызывал огонь на себя. На его группу обрушился шквальный огонь пулеметчиков и снайперов врага. И одна из пуль его «достала». Свинец пролетел в каких-то миллиметрах над пластиной бронежилета и поразил офицера. Он только и успел сказать «Меня зацепило, выносите». Разумовский тогда еще не знал, что ранение окажется смертельным.

Посмертно подполковник Дмитрий Разумовский удостоен звания Героя Российской Федерации.

Встал в полный рост и закрыл телом детей

Подполковник Олег Ильин. Управление «В» ЦСН ФСБ России. Позывной «Маячок»

Олег Ильин горел своей работой. Энергии у него было столько, что ему даже дали ласковое прозвище «Маячок». Один из ветеранов подразделения, он успел пройти, наверное, самые страшные войны современности. Сослуживцы вспоминают, как сильно Ильин переживал, придя в 95-м году на службу в Управление «В». Тогда, как раз, «грянул» Буденовск. Сложная и кровопролитная операция. Его, только что пришедшего в подразделение сотрудника, не включили в списки участников. Он был обижен, растерян, не понимал, почему так, ведь он к тому времени уже был уже опытным десантником. Но боевого опыта не было, необстрелянного «новобранца» берегли. Ветераны подразделения тогда подбадривали его, говоря, что на его век войн еще хватит.

И не обманули – Первомайское, Ботлих, Норд-Ост, и еще десятки спецопераций – его война от него никуда не делась. Первым боевым крещением стало Первомайское, здесь, еще на подходах к селу, его чуть не подстрелил снайпер, но Ильин тогда только подумал, что ему еще рановато умирать и, как всегда, в первых рядах ринулся в бой. Он вообще всегда и во всем был первым, торопился жить, и если что-то делать, то лучше всех. После поступления в Управление «В» в совершенстве освоил горное дело, восходил на такие вершины, куда профессиональные альпинисты не решались соваться. Суровым испытанием стало для всех жителей общежития ФСБ обучение полетам на параплане. Учебные полеты проходили прямо над территорией, и Ильин, старавшийся поскорее освоить новое направление, взлетал ни свет не заря, не давая спать всему личному составу.

Старавшийся успеть все и сразу, Олег, тем не менее, не разменивался на мелочи. Он был настолько увлечен работой, что у него не было времени ни на что другое. Перед самым Бесланом у офицера было дурное предчувствие. Всегда веселый и заводной, шумный и громкий, он собирался в эту командировку неожиданно притихший и очень сокрушался о каких-то бытовых мелочах, на которые в другой раз бы и внимание не обратил. Вызов в Беслан застал Ильина, когда он уже почти уехал в отпуск…

3 сентября группе Олега Ильина была поставлена задача провести доразведку ситуации. С несколькими своими сотрудниками он находился буквально в паре шагов от школы, когда прозвучал взрыв и из здания начали выбегать дети. Спецназовцы просто не могли спасти ребятишек по-другому – они встали в полный рост под огнем боевиков, закрывая их своими телами и фактически вызывая огонь на себя. Заходя в здание школы, группа Ильина двинулась на второй этаж. К этому моменту все уже были ранены – Олег получил пулю в руку и осколочное ранение головы. Командование уже предлагало раненым офицерам возвращаться назад, но из боя никто сам не вышел.

Группа боевиков предприняла попытку прорыва через боевые порядки спецназа, и Ильин стал той преградой, на которую напоролись негодяи. Он столкнулся с несколькими бандитами в ближнем бою и двоих оставил навсегда лежать на бесланской земле. Но силы уже покидали его, раненая рука отказывалась слушаться – террорист успел выстрелить в офицера, перед тем как тот нажал на спуск. Пуля оборвала жизнь спецназовца.

Посмертно подполковник Олег Ильин удостоен звания Героя Российской Федерации.

Сам попросил отправить его в Беслан

Майор Роман Катасонов, Управление «В» ЦСН ФСБ России

Роман – потомственный военный. С раннего детства он решил, как и отец, посвятить свою жизнь служению Отечеству. Опасности службы и тяготы военного быта не отпугнули. Отца несколько раз переводили из одной части в другую, и мальчик привык к переездам и связанными с ними трудностям. Еще до распада Союза семья осела в Беларуси. Там Катасонов поступил в Минское Суворовское училище. И сразу после – начался путь спецназовца.

Роман Катасонов – один из тех, кого называют «кадровыми военными». После Суворовского он закончил рязанское высшее военно-воздушное командное училище. Выпускников этого учебного заведения (вместе с еще двумя-тремя) в первую очередь рассматривают в качестве кандидатов для службы в спецподразделении ФСБ. Так что, можно сказать, путь в Управление «В» начался у Романа уже тогда.

Окончив ВУЗ, он получил распределение на свою первую должность – командир разведгруппы. В 24 года Катасонов прошел все сложнейшие тесты и был зачислен на службу в Управление «В» ЦСН ФСБ России. Принимал участие в контртеррористической операции на Северном Кавказе, а в 2002 году, всего через два года после поступления на службу в подразделение, уже спасал заложников на Дубровке. Катасонов не переставал учиться: освоил два языка – английский и китайский и даже получил квалификацию референта-переводчика. Прекрасный парашютист, в спецназе ФСБ Роман основательно разобрался и минно-взрывном деле. 1 сентября 2004 года у него начинался учебный отпуск и занятия в Академии ФСБ. Формально, в этот день он не находился на боевом дежурстве, однако сам попросил отправить его в командировку. Начальство пошло навстречу.

3 сентября Роман Катасонов в составе одной из штурмовых групп зашел в школу. В одном из классов его группа обнаружила девочек-заложниц и попыталась их вывести через коридор. В этот момент по ним начал работать пулемет. Кинжальный огонь застал спецназовцев врасплох – оказаться в узком пространстве, без укрытия, под огнем ручного пулемета это, наверное, одна из худших ситуаций, в которую можно попасть в бою. Пытаясь подавить пулеметную точку, Роман выстрелил в сторону противника и двинулся в сторону спасительной двери класса, которая находилась менее чем в трех метрах от него – ему не хватило каких-то полшага – пуля сразила его, когда он уже почти ворвался в помещение.

Посмертно майор Роман Катасонов награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени с изображением мечей.

Не вышел из боя даже раненый

Прапорщик Денис Пудовкин. Управление «В» ЦСН ФСБ России. Позывной «Гусар»

У прапорщика Пудовкина в подразделении был позывной – Гусар. Очень уж он напоминал этих статных красавцев-воинов. Веселые, с душой нараспашку и лихие и непоколебимые в бою. Про таких как Денис говорят – торопился жить. Для каждого своего друга, которых у него было невероятное количество, готов был отдать последнюю рубашку. Если ему звонили глухой ночью и просили приехать, помочь, он, не сомневаясь ни секунды, срывался и мчался на выручку.

А еще он был потрясающе работоспособен и просто фанатично предан своему делу. Когда Денис пришел в Управление «В» он работал не просто до седьмого пота. Любой элемент, любой новый навык он оттачивал так, чтобы все получалось на уровне автоматизма. И когда уже получалось, как надо, то повторял еще раз десять.

Однажды вместе с друзьями из военно-патриотического клуба “Россия” Денис выступал на празднике в родном Ногинске. Кульминация номера – прыжок через горящую палку, которую держал Пудовкин. Напарник, который должен был прыгать, уже взял разбег для прыжка, и тут вдруг ветер поменялся, и языки пламени с «барьера» перекинулись на руки Дениса. Однако он не подал вида, что ему больно, и номер завершился удачно. Уже потом, когда к нему подбежал тренер и начал осматривать обгоревшие до волдырей руки Дениса, тот объяснил ему, что, бросив палку, подвел бы остальных.

В Управлении «В» Пудовкин прослужил около двух лет. Срочную службу проходил в ВДВ, потом устроился работать оперуполномоченным в Ногинское УВД. Но все это было не для него, и Денис принял решение идти в милицейский спецназ – прошел тестирование и поступил на службу в подмосковный СОБР «Булат». Здесь стал снайпером, принимал участие во многих спецоперациях, ездил в командировки на Кавказ. Но главное призвание всей жизни ждало его впереди.

Руководитель военно-патриотического клуба, в котором занимался Денис, работал инструктором по рукопашному бою в Управлении «В» ЦСН ФСБ России. И во время занятий со своими подопечными неоднократно приводил офицеров этого элитного подразделения в пример. Дениса “зацепили” эти рассказы. Тренер написал ему характеристику, а когда один из инструкторов Центра спросил, что за человек, Денис, не задумываясь, ответил: “Наш парень!”

Все экзамены в Спецназ ФСБ Денис сдал с первого раза, при этом проходя службу в СОБР и даже уезжая в командировки. Служба отнимала все свободное время. Но, несмотря на это, Денис успел заложить фундамент будушего дома, где на еще не застывшем бетоне вывел имя любимой жены.

3 сентября группа Дениса ближе всего находилась к школе. Вместе с товарищами ему определили участок работы на втором этаже. Он уже был ранен, в руку и в голову, но из боя не вышел – если спецназовец уходит, его задачи распределяются между оставшимися, и каждому становится немного тяжелее, а подводить товарищей Денис не привык. При выходе на точку его группа столкнулась с превосходящими силами противника, завязался скоротечный бой. Пудовкин в последний раз в жизни нажал на спуск автомата и уничтожил бандита, но тут же сам получил смертельное ранение.

Посмертно прапорщик Денис Пудовкин награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени с изображением мечей.

Успел вынести из бесланского ада 20 детей

Майор Михаил Кузнецов. Управление «В» ЦСН ФСБ России. Позывной «Домовой»

Настоящий богатырь, под два метра ростом. Один из самых взрослых мужчин в той операции, опытных и обстрелянных. Служил в Афганистане простым солдатом-срочником и получил медаль «За Отвагу». После той войны за Михаилом закрепился позывной «Домовой»: Кузнецову удивительно легко и просто удавалось наладить походный быт и буквально «на коленке» сделать так, чтобы даже в окопе было «как дома».

В 1991 году в СССР настали непростые времена – страна распалась на множество государств, не всегда дружественных друг другу. Для военных тот период стал особенно сложным. Ведь присягу все давали Советскому Союзу, а потом внезапно оказались солдатами новых стран и новых армий… Михаил Кузнецов в это время служил в Витебской дивизии ВДВ. Хотя с Белоруссией у России всегда были нормальные отношения, но Кузнецов не представлял себе, что будет служить в какой-то армии кроме российской и уехал. В 1997 году поступил на службу в Управление «В» и успел принять участие во многих резонансных операциях. Много раз выезжал в командировки на территорию Северного Кавказа. В 1999 бился за Грозный во время ожесточенного штурма, а спустя три года принимал участие в освобождении заложников на Дубровке.

3 сентября, когда грянул взрыв, Михаил Кузнецов, как и все спецназовцы, ринулся к школе. Хотя его должность – сапер-взрывотехник – не подразумевала прямого участия в штурмовых операциях. Он должен был войти в здание только после того, как штурмовые группы уже отработали. Однако в тот момент было уже не до должностных обязанностей – нужно было спасти всех, кого успеешь. Михаил успел вынести из бесланского ада как минимум двадцать детей, пока пуля террориста не оборвала его жизнь.

Когда начался спонтанный штурм, заложники стали выпрыгивать из окон. Окна спортзала в школах советской постройки расположены довольно высоко. Кузнецов словно из-под земли достал школьные парты и стулья и подставил под стены, не зря его прозвали «Домовым». Помогая выбираться детям, спецназовец продолжал вести бой, подавляя огневые точки боевиков. Перед смертью он успел уничтожить вражеского пулеметчика, но и сам получил тяжелое ранение. Пуля перебила артерию, спецназовец жил еще несколько часов и скончался в госпитале Владикавказа.

А три года спустя 4 сентября, на следующий день после того как в Раменском районе открыли памятник Михаилу, трагически погибла его дочь Оксана. Неизвестный убийца нанес ей удар ножом, и девушка скончалась от кровопотери. Среди версий следствия есть и «кавказский след», попытка отомстить семье за то, чем занимался отец.

Вынес на себе двух девочек

Прапорщик Олег Лоськов, Управление «А» ЦСН ФСБ России

В Беслане он получил несколько ранений, и его так и не смогли спасти. Перед смертью Олег Лоськов успел лично вынести двух маленьких девочек на руках из школы. В этом списке погибших он самый молодой – спецназовцу исполнилось только 23 года на момент операции. Он и в Управлении «А» был одним из самых юных, пришел всего лишь пару лет назад. Но ни возраст, ни звания ничего не значат в таком элитном спецподразделении, ведь «простые» сюда не попадают. До того как пройти труднейшие тесты в Спецназ ФСБ, уже сдал один из самых сложных экзаменов на право носить краповый берет.

Когда друзья узнавали, что Олег погиб, удивлялись: «Как такое могло случиться – он же был просто суперпрофессионалом». С раннего детства он часами пропадал в школьном спортзале, слыл лучшим спортсменом школы. Казалось, он хотел успеть все на свете – занимался борьбой, рукопашным боем, легкой атлетикой, гирями, волейболом, баскетболом. Словно с детства знал, что ему уготован подвиг, для которого понадобятся все силы.

Хотя все могло сложиться совсем по-другому. Семья его рано распалась, отец с матерью расстались, и Олег с младшей сестренкой не видели много внимания. Он начал заботиться о сестре и делал это лучше любого родителя. Понятно, что такой парень не мог не встать на защиту бесланских детей – у него, наверное, и мыслей не было, что можно поступить по другому.

Свой путь в силовые структуры Олег выбрал сознательно – отслужил срочную службу в легендарном отряде специального назначения «Витязь», где и сдал на краповый берет. Всеми своими победами и радостями всегда делился с близкими. Когда возвращался в родное село, первым делом забежал к «классной маме» – в родную школу, рассказал, что сдал на берет – та только ахнула. Однако о том, что он поступил на службу в ЦСН ФСБ знали только его родные, всем остальным говорил, что работает охранником. Поэтому, когда после штурма стали известны имена погибших, все удивились узнав, что простой деревенский паренек, оказывается, был сотрудником элитного спецподразделения.

10 августа сотрудников Управления срочно перебросили в Чечню на время президентских выборов, а оттуда 1 сентября – в Беслан. Эта командировка стала для него первой и последней.

Уничтожил огневую точку и накрыл собой людей

Майор Александр Перов. Управление «А» ЦСН ФСБ России. Позывной «Пух»

Этот богатырь под два метра ростом просто не умел проигрывать, вот и в «Альфу» его привело желание во всем и всегда быть первым. Как отец и старший брат закончил уважаемое в военных кругах Московское высшее командное училище. Уже были планы на службу, и дальнейшая судьба виделась молодому лейтенанту предельно ясно. Но тут вмешался случай – встреча с близким другом, который незадолго до этого поступил на службу в Управление «А». Тот восторженно рассказывал об элитном подразделении и его опасных и ответственных задачах государственной важности.

Александра «зацепило». Вечное соперничество двух друзей вышло на новый виток – не мог Перов допустить, чтобы его товарищ, с которым они всегда соревновались кто «выше, быстрее, сильнее», поступил в суперподразделение спецназа, а он, с раннего детства грезивший карьерой военного, нес бы службу в Москве, в Кремле, что тоже ответственно, но все же не «поле боя».

Перов поступил в элитное спецподразделение и сразу, один за одним, выиграл несколько соревнований по разным видам спорта. А нужно понимать, что в спецназе ФСБ уровень подготовки такой, что наверное позавидовала бы Олимпийская сборная и быть лучшим среди этих атлетов – очень дорогого стоит. От соратников по оружию получил позывной – Пух. Может быть, как производное от фамилии Перов, а может, за видимую легкость с которой ему все давалось. Хотя, конечно, за всеми его победами всегда стояла просто титаническая работа.

Настоящий русский офицер, Перов всегда стремился быть образцом и примером для всех. Это выражалось даже во внешнем виде – всегда чист, опрятен, гладко выбрит. Многие удивлялись, как ему в командировках удавалось выглядеть так, как будто он только что вернулся с парада.

На службе в Александр показал себя великолепным командиром. За своих подчиненных всегда стоял горой, берег каждого. И его эта черта была для многих спецназовцев, как защитный оберег – мол, если Перов командует, значит ничего не может случиться.

Командировка в Беслан была, по сути, плановой, сотрудники Управления «А» отправились туда незадолго до теракта, для выполнения совсем других задач. Перов готовился после нее поступать в Академию ФСБ. Увы, она оказалась последней.

3 сентября офицер вошел в захваченную школу и, как все его товарищи, отчаянно дрался за жизнь детей. Прикрывая действия групп, Перов точными выстрелами поражал противника. Как минимум одну огневую точку он уничтожил. Когда одна из групп заложников двинулась на выход, на пол в нескольких метрах от людей глухо брякнулся металлический корпус гранаты. Размышлять в таких ситуациях времени нет, и офицер антитеррора принял единственное верное решение – спасать заложников. Кинувшись к группе людей, он накрыл своим могучим телом троих человек. Страшный взрыв посек его осколками, однако даже после этого мужественный майор не прекращал руководить эвакуацией. Истекая кровью, он выполнил свой долг офицера до конца. От полученных ранений Александр Перов скончался.

Посмертно майор Александр Перов удостоен звания Героя Российской Федерации.

Отвел от заложников огонь террористов

Майор Вячеслав Маляров. Управление «А» ЦСН ФСБ России

Опытный офицер и ветеран спецназа всегда хотел посвятить жизнь военной службе. По воспоминаниям всех, кто его знал, Вячеслав был очень честным человеком. Однажды получил в школе пятерку за диктант, но, решив, что оценка завышена, сам указал учительнице на два исправления в тексте. Жизнь будущего героя не назвать легкой, он рос без отца. С ранних лет занимался спортом, увлекался легкой атлетикой, метал молот.

Поддерживал сестру, которая тоже была спортсменкой. После болезни она в сердцах решила бросить спорт, но брат отговорил ее, подбодрил и она даже поступила потом в спортивный ВУЗ. Когда они были детьми, проверял у сестры уроки, чтобы мама могла отдохнуть после работы. Всегда увлеченный спортом, Маляров закончил парашютные курсы. Когда показывал маме свою книжку парашютиста, та даже расстроилась – оценки были уж слишком хороши, она боялась, что сына заберут в боевую часть и пошлют в Афганистан, который уже тогда «пылал». А он успокаивал ее, говорил, будет учиться. Хотя в кармане уже лежала повестка – именно в элитную часть и именно в Афган – его распределили в разведку ВДВ.

Оттуда он писал домой «мирные» письма, что служит в Монголии. «За речкой» Маляров честно отвоевал два года, получив медаль «За отвагу». После службы окончил Смоленский институт физической культуры, но вернулся в армию и стал контрактником в спецназе ВДВ. В 1996, сдав все тесты, стал сотрудником Управления «А».

В работе продумывал все мелочей, не желая оставлять жизни сотрудников на откуп случаю. И даже разработал собственную памятку по действиям в ходе проведения спецоперации – этот документ потом спас не одну жизнь. За год до Беслана Маляров штурмовал «Норд-Ост». В конце 2004 ему должно было прийти очередное звание – подполковник.

В Беслан Вячеслав ехал в твердой уверенности, что это его последняя командировка – по возвращении домой собирался увольняться в запас и возвращаться в родной город. 3 сентября утром он еще звонил домой родным и планировал, как вернется, отпраздновать семейное торжество.

Когда 3 сентября спецназ вошел в школу, Маляров, действуя внутри здания, смог отвести огонь боевиков от помещения, где находилось несколько десятков заложников. Получил ранение (как окажется позже – смертельное), но из боя не вышел. В ходе штурма вытащил из под огня раненого товарища, а потом оказывал огневую поддержку другой группе – здесь то его и сразила вражеская пуля. В том бою он был без брони (как, кстати, и многие другие спецназовцы). У Малярова на этот счет была своя философия – он считал, что «его пуля его найдет» даже если он будет в бронежилете, а если не ему она «предназначалась», то и броня не нужна…

Посмертно майор Вячеслав Маляров награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени с изображением мечей.

Прикрывал товарищей до конца

Майор Андрей Велько, Управление «В» ЦСН ФСБ России

Ему навсегда будет 30. Он ушел в самом расцвете сил, ничуть не сомневаясь в принятом решении. Весь жизненный путь Адрея Велько был связан с военной службой. После школы он поступил в «кузницу кадров спецназа» – Рязанское высшее воздушно-десантное училище, откуда вышел командиром разведвзвода.

Один из военнослужащих его части вспоминает, что Велько всегда был хорошим командиром и настоящим офицером. Если мог, всегда помогал простым солдатам. Во время ремонтных работ в части надевал солдатские «кирзачи» и работал вместе с бойцами.

По воспоминаниям сослуживцев, Андрей никогда не был очень мощного телосложения, но обладал неимоверной силой. Из ВДВ он перевелся в Управление «В» – никто не знал точно, куда он уходит, но все знали что «куда-то в спецназ». Уже потом прежние сослуживцы с удивлением и скорбью будут смотреть на лицо знакомого старшего лейтенанта, который погиб в числе сотрудников элитного спецподразделения.

3 сентября майору Велько и его группе предстояло штурмовать помещение столовой, где находились более 200 заложников. Андрей первым вошел в помещение, лицом к лицу столкнувшись с первым террористом. Моментально среагировав, спецназовец открыл огонь. Стреляя, офицер, как мог сдерживал бандитов, давая возможность членам своей боевой группы войти в помещение, занять необходимые точки и начать эвакуацию заложников. Офицер продолжал вести бой, уничтожив нескольких террористов. Прикрывая действия товарищей, Андрей Велько получил множественные ранения, «не совместимые с жизнью».

Посмертно майор Андрей Витальевич награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени с изображением мечей. В его родной школе в Киргизии, где он родился и вырос, недавно была установлена мемориальная доска памяти Героя.

Главный вопрос

Высшая честь для российского офицера – отдать жизнь за товарища по оружию. Нет, они не рвутся в Валхалу, и не лезут под пули. Но ни один не будет ни секунды сомневаться, если придется закончить свой жизненный путь на поле брани. Профессионалы, мастера боя – их долго и качественно учат искусству войны.

В литературе и кино спецназовец – это угрюмый, злобный, молчаливый громила, недалекого ума, с непреходящей душевной раной, которую он никак не может пережить и в попытке избавиться от нее выкашивает толпы врагов беглым огнем из пулемета. А эти парни, имена которых становятся известны только после гибели – совсем другие. Это умные и образованные люди. Практически всегда с отличным чувством юмора. Открытые и общительные, способные в считанные минуты разговорить кого угодно.

А еще очень добрые. Злыми бывают слабые и неуверенные в себе люди, которые не умеют справляться со своими проблемами. По-настоящему сильный человек всегда добр, он сам отвечает за свою жизнь. и ему не на кого злиться.

Физическая сила – крайне важное качество. Чтобы пройти отбор в спецподразделение ФСБ, нужно иметь как минимум звание кандидата в мастера спорта по какому-либо военно-прикладному виду спорта или единоборству. А уж работая там, нужно и вовсе быть почти сверхчеловеком. И о самом важном. На собеседовании в спецназ ФСБ всегда звучит главный вопрос: “Готовы ли вы отдать жизнь за другого человека?”

10 героев, которые отдали жизни за бесланских детей, на этот вопрос ответили.

P.S.

Многие, наверное, обратили внимание, что в этом материале очень мало сказано о семьях погибших спецназовцев, женах, детях. Делаем мы это сознательно чтобы защитить тех, кто остался, не подставить под удар. У офицеров спецподразделений много друзей, но еще больше кровных врагов, которых они приобретают в течение службы. К сожалению, есть примеры, когда уже даже после смерти сотрудников их близкие погибали по непонятным причинам.

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