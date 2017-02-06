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Иностранная медтехника и инструменты остались в России без документов

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6 февраля. ПРАВМИР. Некоторые виды медицинских изделий остались без допуска на российский рынок из-за отсутствия госрегистрации. С 1 января часть из них запрещена к ввозу и обороту на территории России.
Иностранная медтехника и инструменты остались в России без документов

Согласно постановлению правительства 2012 года, производители, которые получали удостоверения до этого момента, должны были заменить их новыми в Росздравнадзоре до 31 декабря 2016 года.

В 2016 году Росздравнадзор выдал только 800 новых регистрационных удостоверений, еще около 14 тысяч удостоверений, подлежащих замене, находятся на рассмотрении ведомства, пишет газета «Коммерсант», со ссылкой на союз «Медресурс».

Проволочки с оформлением регистрационных удостоверений могут означать в перспективе перебои с поставками изделий для государственных клиник и больниц.

В Минздраве готовы пойти навстречу производителям медизделий. Ведомство подготовило проект документа, продлевающего сроки перерегистрации. Однако на данный момент проект постановления находится на рассмотрении в профильном департаменте правительства и еще не утвержден.

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