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К доске! Тест от Мариванны по русскому языку

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Представьте себя на уроке русского языка, который ведет учительница Мария Ивановна. Постарайтесь ответить на все ее каверзные вопросы.
К доске! Тест от Мариванны по русскому языку
Художник С.Григорьев

1. – Итак, дети, открываем тетради и пишем: «Изложение». Точка!

В чем неправа Мариванна?

 
 
 

Вопрос 1 из 10

2. – А теперь, мальчики и девочки, вспоминаем падежи! Ну, кто готов? Лес рук…

Какую последовательность падежей хочет услышать Мариванна?

 
 
 

Вопрос 2 из 10

3. – Раз никто не хочет отвечать, я открываю журнал! Петров, какого склонения слово «овощ»?

Подскажите Петрову.

 
 
 

Вопрос 3 из 10

4. – Разговорчики на задней парте! Вы, я вижу, все знаете про спряжения? Сейчас проверим! Глагол «клеить» в форме третьего лица множественного числа. Ну, я жду.

 
 
 

Вопрос 4 из 10

5. – Что за коллективное творчество? Не подсказывать! Глагол «надеяться» – третье лицо, множественное число. Не сомневаюсь, что шутник с задней парты знает ответ.

 
 
 

Вопрос 5 из 10

6. – Почему доска грязная? Сидоров, раз ты дежурный, бери тряпку и стирай, а потом напиши мне пример страдательного причастия прошедшего времени.

Не оставьте в беде Сидорова, подскажите.

 
 
 

Вопрос 6 из 10

7. – Еще одно слово – и будет диктант! Внимание, в какой части речи встречается суффикс вши-? Что за смех? Может, вы урок за меня проведете, а я сяду и буду хихикать?

Ответьте Мариванне серьезно.

 
 
 

Вопрос 7 из 10

8. – Я все время слышу какие-то междометия с задней парты! Ну и дисциплина… А теперь вопрос: нужна ли в этом предложении запятая после «ну». Ну?

 
 
 

Вопрос 8 из 10

9. – Приступим к словообразовательному разбору. Иванов, недоразумение мое, пока не найдешь суффикс в слове «недоразумение», на перемену не пойдешь.

Подскажите Иванову.

 
 
 

Вопрос 9 из 10

10. – Урок не окончен! Звонок звенит для учителя! Кстати, какого вида глагол «звенит»?

 
 
 

Вопрос 10 из 10


 

 

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