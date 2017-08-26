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Как живет православный реабилитационный центр в глуши (фото)

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Медведи, полная изоляция зимой, свой огород, мед и курятник – о жизни православного реабилитационного центра для бывших наркоманов в селе Георгиевское на берегу Горьковского водохранилища рассказывает блогер Михаил Шор.
Как живет православный реабилитационный центр в глуши (фото)

С середины 90-х годов прошлого века Русская Православная Церковь ведет работу по реабилитации и социальной адаптации наркозависимых. В Церкви считают, что, хотя наркомания является грехом, наркоман – это, прежде всего, больной человек, который может надеяться на милосердие Бога и встать на путь спасения. Если он действительно желает этого и готов добровольно пройти реабилитацию, духовенство и церковные специалисты оказывают ему поддержку на всех этапах борьбы с зависимостью.

Сегодня побываем с вами в одном из самых труднодоступных церковных реабилитационных центров для наркоманов. Сначала поезд, потом автобус, а далее на лодке через Волгу в село Георгиевское, которое расположено на одном из полуостровов Горьковского водохранилища. Во время ледохода и зимой, когда единственную дорогу заносит снегом, село оказывается в полной изоляции. Места тут дикие, можно встретить не только кабана, но и медведя.

Познакомимся и с первым настоятелем прихода – бывшим физиком, выпускником МФТИ, а сегодня – епископом Каменским и Алапаевским Мефодием, который сейчас отвечает за всю систему реабилитации наркозависимых Русской Православной Церкви (а это более 200 проектов помощи, включая более 70 реабилитационных центров).

О том, как именно устроена церковная реабилитационная система, через что прошли бывшие наркоманы и о чем мечтают, вы сможете прочитать уже сейчас…

Почти три часа на поезде и около часа на автомобиле, и вот я уже у переправы через Волгу. Еще немного, и смогу увидеть центр церковной реабилитации наркозависимых в селе Георгиевское. Природа тут практически нетронутая человеком, и ягод с грибами великое множество. Пока ждал лодку, объелся черники на год вперед.

А вот и матушка-Волга. Свято-Георгиевский храм ждет на другом берегу. Очень труднодоступная локация (благодаря чему даже в советские годы храм не был разрушен).

На причале меня ждали две странных фигуры. Принял их за рыбачащих отца и сына.

На самом деле это чучела. Немного жутковато.

А вот и наша лодка. Без нее сейчас ехать туда от Кинешмы пришлось бы через Кострому (крюк получился бы на 220 км). Когда дорогу размывает, а лед на Волге еще не окреп, добраться в село нельзя.

Немного отъехав от берега, столкнулись с сильными волнами. Если посмотреть на мое лицо, можно примерно представить все ощущения…

Сегодня в нашей стране действуют более 4000 церковных социальных учреждений и проектов. Среди них более 200 церковных центров помощи наркозависимым, в том числе более 70 реабилитационных центров для наркозависимых (в один из них мы с вами сейчас и едем), 12 центров ресоциализации, 9 амбулаторных центров, 40 консультационных пунктов, 7 мотивационных центров и 62 группы самопомощи.

Ежегодно в России открываются не менее 10 новых церковных структур помощи наркозависимым.

В настоящее время создана интерактивная база данных, значительно облегчающая подбор центра помощи для каждого обратившегося, также действует единый телефон, по которому все желающие могут получить консультацию: +7 (968) 712-30-30.

На другом берегу нас ждет двухсотлетний храм, 5 монахов и 8 бывших наркоманов, которые проходят реабилитацию.

Официальным годом строительства храма считается 1816-й, но упоминания о существующей тут церкви появлялись задолго до этой даты. Еще на карте 1792 года в этом селе стоял знак церкви.

Трудности с переправой сразу забываются, как только вы ступаете на эту землю. Тишина и спокойствие мгновенно окружают. Очень странное чувство. Если бы я умел рисовать, то это село и приход стали бы моим вдохновением для многих картин…

По преданию, сто лет назад, в 1919 году, село и храм посещал епископ Василий Кинешемский, который вплоть до своего ареста вел активную церковную деятельность в Кинешемской епархии.

На подходах к храму все поля чем-то засеяны. Фасоль, капуста, картошка и многие другие овощи произрастают тут.

У всех домов цветы.

А вот и сам храм. В мае 1913 года его посещал император Николай II во время празднования 300-летия дома Романовых.

Император на пароходе «Межень» следовал из Нижнего Новгорода, и ему очень приглянулась красота здешних мест. Он должен был заехать в Кинешму, но в итоге сошел на берег у храма. Незапланированная остановка изменила планы государя. В память о своем посещении храма он подарил священническое и диаконское облачение и икону Божией Матери «Всех скорбящих Радость» (с грошиками).

В честь этого посещения впоследствии на главном куполе на кресте появился царский вензель.

На территории прихода тоже произрастает очень много овощей и фруктов. К великому сожалению, в этом году яблоки совсем не уродились, и, возможно, сами яблони придется обновлять.

В 1940 году церковь была закрыта. С колокольни сбросили колокола. До 1945 года служба не совершалась. В 1944 году члены церковного приходского совета обратились к Патриарху Алексию I с прошением о предоставлении приходу священника. И уже 21 августа на приход был вновь назначен священник Николай Павлович Бундырев, прошедший лагеря и отсидевший за религиозные убеждения пять лет…

Храм не был разрушен и осквернен!

Единственное – из-за краж храм лишился некоторых предметов утвари и ценных икон, среди которых та самая икона Божией Матери «Всех скорбящих Радость», которую подарил Николай II. Где она сейчас, неизвестно.

А это Орион, главный защитник монахов и их подопечных от диких зверей. Медведи ближе чем на километр к обители не подходят.

Но давайте поднимемся на колокольню и увидим тот самый вензель Николая II.

Можете увидеть небольшую императорскую корону на кресте, в те времена ее удостаивались только те храмы, где побывал государь.

А вот и игумен Силуан, талантливый гитарист-блюзмен, который пишет и исполняет духовную музыку.

А вот так выглядит центр церковной реабилитации наркозависимых в селе Георгиевское.

В советские годы колокола сбросили, но сейчас они вновь заняли свое место. И один из реабилитантов сейчас трудится на звоннице. На самом деле этот приход открывает в людях новые таланты. Кто-то научился готовить, другой смог печи выкладывать и так далее. Необычайное место, открывающее в людях скрытые таланты.

А вот вновь игумен Силуан. Он уже много лет занимается реабилитацией наркозависимых. Сегодня отец Силуан – настоятель Свято-Георгиевского прихода и руководитель реабилитационного центра.

В 1988 году настоятелем храма был назначен иеромонах Мефодий (сейчас епископ Каменский и Алапаевский Мефодий, с 2010 года – с самого его основания – возглавляет Координационный центр по противодействию наркомании Синодального отдела по благотворительности). До того, как посвятить себя служению Церкви, он окончил факультет молекулярной и химической физики МФТИ, а потом преподавал физику в Башкирском медицинском институте. Вскоре после назначения настоятелем он организовал на приходе реабилитацию наркозависимой молодежи и, по сути, стал одним из первопроходцев в сфере церковной помощи наркозависимым.

Владыка – фантастический человек. Лично в моем понимании так и должен выглядеть человек Церкви. Я не самый воцерковленный человек, но епископ Мефодий до глубины души поразил меня своим поведением, внутренней силой и, даже трудно выразить словами, – своей духовностью.

После небольшой беседы отправились в сам храм.

В девяностые годы он неоднократно разграблялся ворами-«клюквенниками».

Сейчас храму необходима реставрация, но средств на нее нет. Все финансы уходят на питание и прочее для реабилитантов (сами наркозависимые ничего не платят за свое пребывание).

Приход очень небогатый – близлежащие деревни еще в 1998 году стали разъезжаться.

Несмотря на финансовые трудности, в храме очень красиво и царит особая светлая атмосфера.

А вот такими печами он когда-то отапливался. Две из них «выгорели» уже давно, а одна осталась скорее как напоминание о прошлом.

От иконы, подаренной императором, остался только один оклад, хочется верить, что когда-нибудь сама икона будет возвращена церкви.

Но давайте уже посмотрим, как живут монахи и бывшие наркоманы, которые проходят реабилитацию.

Вот такой ежедневный график:

Живут в комнатах по два человека.

Есть собственная АТС.

Несколько домов построены на деньги благотворителей, но для проживания используются и старые здания.

При центре есть большая библиотека.

Литература в основном церковная, но очень много и художественной. Интернета нет, сотовая связь работает плохо. Чтение открывает перед многими прекрасный новый мир.

Все комнаты/кельи очень спартанские – ничего лишнего.

Все очень продумано. Дрова заготовлены с запасом.

Есть куры и коровы.

Пчелы дарят свой мед. К сожалению, в этом году меда очень мало.

Вот они, красавицы-кормилицы.

В огороде есть все, от облепихи до яблок.

А вот и помидоры.

Есть и свой молочный цех. Тут делают вкуснейший сыр.

Впервые попробовал «монастырский» сыр. Вкуснота! И главное – все натуральное.

Сейчас пост, молочку не употребляют, а всю перерабатывают в сыр.

На кухне все просто, но чисто и опрятно.

На улице сушат чеснок.

И лук. Все попробовал – вкусно!

После был небольшой обед. Все продукты постные. Еда простая, но натуральная и полезная.

А вот так выглядит склад. Тут хранятся и не портятся многие продукты.

Но вернемся к реабилитации.

Во многих епархиях РПЦ при поддержке Синодального отдела по благотворительности созданы консультационные кабинеты. Специалист общается с наркозависимым лично или по телефону доверия, определяет, какая именно помощь ему требуется, и дает соответствующие рекомендации. При необходимости обратившегося человека направляют в медицинское учреждение для прохождения детоксикации, после чего он переходит на амбулаторную программу реабилитации, либо его сразу направляют в церковный или светский реабилитационный центр.

Подбирают центр по принципу территориальной близости, наличию места и соответствию программы реабилитации, то есть в основе работы – индивидуальный подход к каждому реабилитанту.

Церковная программа реабилитации основана на том, что положительный результат возможен только при обращении человека к Богу. Ведущая роль в процессе реабилитации возлагается на священнослужителя, который заботится о духовном развитии подопечных. При этом Церковь признает важность привлечения к реабилитации профильных специалистов, соблюдает правила и рекомендации Министерства здравоохранения, а также законы, регулирующие данную сферу деятельности.

Весь церковный реабилитационный процесс состоит из трех этапов. Реабилитация в центре, который может находиться при монастыре или церковном приходе, длится 1-2 года. За это время наркозависимый проходит первые два этапа: «Прийти в себя» – изучение природы зависимости, преодоление влечения к наркотику, и «Прийти к Богу» – погружение в церковную жизнь. После реабилитации начинается процесс ресоциализации – «Вернуться к людям», он проходит в так называемых «домах на полпути» или адаптационных квартирах. На этом этапе участники программы постепенно возвращаются в общество, восстанавливают утраченные социальные контакты, находят работу и ведут обычную жизнь, получая при этом поддержку специалистов.

Через полгода-год ресоциализации человек обычно возвращается в семью и начинает вести самостоятельную жизнь. Однако при необходимости он всегда может обратиться за помощью к специалистам, войти в терапевтическое сообщество или в группу поддержки.

Именно в Георгиевском центре разрабатывалась и продолжает совершенствоваться методология церковной реабилитации наркозависимых, на базе этого ресурсного центра церковных соцработников учат помогать людям с химической зависимостью. На сегодняшний день это один из самых эффективных церковных реабилитационных центров в России. Реабилитацией наркозависимых здесь занимаются с 1998 года: за это время здесь прошли реабилитацию более 150 человек, больше половины из них находятся в устойчивой ремиссии.

Истории у бывших наркоманов очень разные. Некоторые просили себя не фотографировать, другие дали на это согласие.

Один из реабилитантов стал бороться со своей наркозависимостью из-за любви. Девушка очень понравилась, ради нее он отказался от наркотиков. Но ее отец настоял на полной и долгой реабилитации. Вот так он и попал в село Георгиевское. Через полгода узнал, что девушка «растеряла» чувства. Но наш реабилитант не сорвался, а продолжает и дальше оставаться тут и вести трезвый образ жизни…

Мечты у всех простые – не сорваться, начать новую жизнь. Дай Бог, у них все получится.

После беседы и вопросов отец Силуан исполнил духовную музыку, в том числе собственного сочинения.

Но пора нам покидать это замечательное место, спасающее не только жизни людей, но и их души.

Я очень благодарен Синодальному отделу по благотворительности Русской Православной Церкви и лично епископу Каменскому и Алапаевскому Мефодию за возможность побывать там и увидеть все своими глазами.

Друзья, если кто-то из ваших близких или знакомых страдает от наркотиков, еще раз повторю единый телефон, по которому все желающие могут получить консультацию: +7 (968) 712-30-30.

Источник: блог Михаила Шора

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