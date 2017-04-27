Ксения Симонова сделала ролик о жертвах и ликвидаторах Чернобыля (видео)

27 апреля. ПРАВМИР. Художник по песку из Евпатории Ксения Симонова в память о жертвах и ликвидаторах Чернобыля рассказала историю семьи, мамы и дочери.

Этот собирательный образ призван напомнить нам о тысячах людей, пострадавших от последствий взрыва, говорится в сообщении на сайте автора.

«Мой родной город Евпатория всегда был тесно связан с памятью Чернобыля, в нашу детскую здравницу приезжали на оздоровление дети, пострадавшие от аварии на ЧАЭС. Несколько лет назад у нас открылся музей “Звезда Полынь”. Мое поколение хорошо знает, о чем идет речь, это не нужно объяснять. Я хотела бы, чтобы наши дети знали и помнили. Чтобы они выросли с мыслью о том, что мир должен избегать таких страшных катастроф, чтобы берегли планету», – говорит Ксения Симонова.

Разрушение четвертого энергоблока Чернобыльской атомной электростанции, расположенной на территории Украинской ССР, произошло 26 апреля 1986 года.

Разрушение носило взрывной характер, реактор был полностью разрушен, и в окружающую среду было выброшено большое количество радиоактивных веществ. Авария расценивается как крупнейшая в своем роде за всю историю атомной энергетики.

Непосредственно во время взрыва погиб только один человек, еще один скончался утром от полученных травм. Впоследствии у 134 сотрудников ЧАЭС и членов спасательных команд, находившихся на станции во время взрыва, развилась лучевая болезнь, 28 из них умерли в течение следующих нескольких месяцев.

Общее количество ликвидаторов (включая последующие годы) составило около 600 тысяч.