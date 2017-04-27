О портале
Страницы
Проекты «Правмира»
Февраль 2014
Перейти в календарь →
Правмир
Vkontakte
RSS
YouTube
Instagram
Помочь Правмиру Подписаться на рассылку
О лектории
Правмира
Ждём Вас!
28
апреля
в 19:00
Постные письма. Послесловие – встреча с архимандритом Саввой (Мажуко)
Навигация
Важные темы:

Ксения Симонова сделала ролик о жертвах и ликвидаторах Чернобыля (видео)

|
27 апреля. ПРАВМИР. Художник по песку из Евпатории Ксения Симонова в память о жертвах и ликвидаторах Чернобыля рассказала историю семьи, мамы и дочери.
Ксения Симонова сделала ролик о жертвах и ликвидаторах Чернобыля (видео)

Этот собирательный образ призван напомнить нам о тысячах людей, пострадавших от последствий взрыва, говорится в сообщении на сайте автора.

«Мой родной город Евпатория всегда был тесно связан с памятью Чернобыля, в нашу детскую здравницу приезжали на оздоровление дети, пострадавшие от аварии на ЧАЭС. Несколько лет назад у нас открылся музей “Звезда Полынь”. Мое поколение хорошо знает, о чем идет речь, это не нужно объяснять. Я хотела бы, чтобы наши дети знали и помнили. Чтобы они выросли с мыслью о том, что мир должен избегать таких страшных катастроф, чтобы берегли планету», – говорит Ксения Симонова.

Разрушение четвертого энергоблока Чернобыльской атомной электростанции, расположенной на территории Украинской ССР, произошло 26 апреля 1986 года.

Разрушение носило взрывной характер, реактор был полностью разрушен, и в окружающую среду было выброшено большое количество радиоактивных веществ. Авария расценивается как крупнейшая в своем роде за всю историю атомной энергетики.

Непосредственно во время взрыва погиб только один человек, еще один скончался утром от полученных травм. Впоследствии у 134 сотрудников ЧАЭС и членов спасательных команд, находившихся на станции во время взрыва, развилась лучевая болезнь, 28 из них умерли в течение следующих нескольких месяцев.

Общее количество ликвидаторов (включая последующие годы) составило около 600 тысяч.

Теги:
,
Помоги Правмиру
Сегодня мы работаем благодаря вашей помощи – благодаря тем средствам, которые жертвуют наши дорогие читатели.

Помогите нам работать дальше!
Помочь
Пожертвования осуществляются через платёжный сервис CloudPayments.

Похожие статьи
Художница по песку Ксения Симонова создала ролик к Пасхе (видео)
Художница по песку Ксения Симонова создала ролик к Пасхе (видео)
Новостная служба "Православие и мир"

Ролик рассказывает «о последних земных часах Христа, о голгофской жертве и бесконечной радости Воскресения»

Ксения Симонова опубликовала «снежное» рождественское поздравление (+видео)
Ксения Симонова опубликовала «снежное» рождественское поздравление (+видео)
Новостная служба "Православие и мир"

Фильм «Рождество» – это комбинация рисования снегом и реальных съемок на заснеженном берегу моря

Ксения Симонова выпустила песочный фильм «Живи, Сербия!» (+видео)
Ксения Симонова выпустила песочный фильм «Живи, Сербия!» (+видео)
Новостная служба "Православие и мир"

В фильме звучит песня «Юрьев день» - о любви, которую не может сломить плен, концлагерь и…

Благотворительный фонд
Помогите Эмилии не чувствовать боль
Помогите Эмилии не чувствовать боль
62% собрано / 468310 руб. осталось
Возможность слышать для Ясмины
Возможность слышать для Ясмины
66% собрано / 92600 руб. осталось
Другие статьи автора
"
Православный календарь: 27 апреля
Новостная служба "Православие и мир"

Какие праздники отмечает Русская Православная Церковь 27 апреля

"
«Мама, я дежурный по апрелю…»
Новостная служба "Православие и мир"

"
Степашин: я отговорил Ельцина сносить мавзолей
Новостная служба "Православие и мир"

Экс-премьер рассказал о желании бывшего президента России захоронить Ленина

Все статьи автора
Статьи Дня
Протоиерей Алексий Уминский: Зачем современному человеку Церковь
Редакция портала "Православие и мир"

И кто наполняет ее – Бог Живой или полуживые люди

Одна девочка очень мешала своей маме
Марина Солотова

Чего никак не хотят понять 99% родителей

Святой Иосиф сомневался, что ребенок не его?
Ксения Алешина

Невероятные вопросы, которые читатели задают библиотекарям

самое читаемое

Я пообещала Богу: если выживу, возьму детей из детского дома25,619

Три улыбки21,180

Наступит момент, когда поздно будет присоединяться к Царству13,368

С первого класса они всего лишь статисты11,444

Как отвоевать личное пространство в многодетной семье8,692

10 ответов для тех, у кого только что обнаружили рак6,514

Досадная четверка из-за коньяка5,746

Я превратился в беспомощного мальчика5,702

Челябинская епархия предупредила о подготовке массового суицида4,220

Детские лагеря 2017: стоит ли рисковать ребенком3,423

лучшие авторы

Валерия Михайлова54,889

Новостная служба25,660

Ксения Волянская16,519

Элиса Бьелетич13,483

Редакция портала "Православие и мир"9,431

Елена Кучеренко8,901

Сергей Худиев8,732

Дарья Рощеня6,918

Нюта Федермессер6,201

Анна Бессарабова3,027

Первые шаги в храме Христос Троица Крещение Крещение ребенка Как выбрать крестных Именины Как выбрать имя ребенку Исповедь Причастие Венчание Соборование Отпевание Панихида Святая вода Библия Евангелие Толкование Евангелия Молитвы Отче наш. Молитва Господня Молитвослов Вопросы священнику
Святые и чтимые иконы Святитель Николай Святой апостол Петр Александр Невский Серафим Саровский Матрона Московская Спиридон Тримифунтский Ксения Петербуржская Георгий Победоносец Иоанн Кронштадтский Сергий Радонежский Андрей Рублев Петр и Феврония Муромские Святая Ольга Иоанн Креститель Иоанн Златоуст Новомученики Владимирская икона Казанская икона
Православные посты и праздники Рождество Богородицы Воздвижение Креста Покров Введение во храм Рождество Крещение Сретение Благовещение Вербное Воскресенье. Вход Господень в Иерусалим Пасха Троица Вознесение Татьянин день Великий пост Рождественский пост Успенский пост Петров пост Рецепты постных блюд Масленица Прощеное воскресенье
Темы Смысл жизни Смерть и жизнь после смерти Конец света Рай Ангелы Дьявол Православный взгляд на аборты Заговоры Самоубийство Депрессии Обиды Ревность Атеизм Крещение Руси День Победы Песни Победы День святого Валентина Новый год
Персоналии Патриарх Кирилл Патриарх Алексий Патриарх Павел протодиакон Андрей Кураев Николай Второй Лев Толстой Галилей Высоцкий
Семья Семья Создать семью Мужу, жене Воспитание детей Многодетные семьи Бесплодие, усыновление Рождение ребенка Развитие ребенка Пережить развод, измену
Проекты Матроны.ру Не инвалид.ру Pravmir.com Форум Библиотека Календарь Лекторий
Мы в соц.сетях
Vkontakte
RSS
YouTube
Instagram
Помочь Правмиру
Подписка на рассылку
О проекте
Реклама
Rambler's Top100 Яндекс цитирования  Рейтинг@Mail.ru Непридуманные рассказы о войне Храм Всемилостивого Спаса
Система Orphus Нашли ошибку в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
© 2003-2017 АНО «Православие и Мир»
Лицензия Минпечати Эл № ФС77-44847

Мнение авторов статей портала
может не совпадать с позицией редакции.
Републикация материалов сайта в печатных изданиях
(книгах, прессе) возможна только с письменного
разрешения Редакции.

Реклама
Сайт создан компанией Hamburg Church Studio
Дизайн сайта
Памяти основателя
Дорогие друзья!

Сегодня мы работаем благодаря вашей помощи – благодаря тем средствам, которые жертвуют наши дорогие читатели.

Помогите нам работать дальше!
Помочь Я уже помогаю Закрыть