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Курс «основы православной культуры» в Крыму выбирают в два раза реже, чем в среднем по России

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23 марта. ПРАВМИР. Модуль «Основы православной культуры Крыма» в рамках курса «Основы религиозных культур и светской этики» выбрали 18,5% учащихся четвертых классов в республике.
Курс «основы православной культуры» в Крыму выбирают в два раза реже, чем в среднем по России

В абсолютных цифрах это – 3883 человека, сообщила зампред Совета министров Крыма Алла Пашкунова на I съезде руководителей общеобразовательных учреждений Крыма.

Она считает, что причинами такого низкого процента могут быть низкий уровень информированности родителей школьников об этом курсе, а также недостаточная подготовленность самих педагогов.

«Модули необходимо открывать, даже если есть небольшие группы, идти на встречу желающим. Необходимо усилить информационную и индивидуально-разъяснительную работу среди родителей», – заявила Пашкунова, ее цитирует Интерфакс.

Министр образования, науки и молодежи Крыма Наталья Гончарова сообщила, что в этом году на базе Крымского республиканского института постдипломного педагогического образования квалификацию по «Основам религиозных культур и светской этики» повысили 425 человек.

По итогам съезда был принят документ, в котором участники собрания сообщили о необходимости «предоставить беспрепятственный допуск священнослужителям традиционных религиозных организаций Крыма на родительские собрания, где решается вопрос о выборе модуля комплексного курса для пояснения содержания и воспитательного значения модулей данного курса».

В целом по России, по данным на сентябрь 2016 года, более трети родителей выбирают для своих детей «Основы православной культуры», а в Центральном и Южном федеральных округах таких семей больше половины, сообщал РИА Новости заведующий сектором Основ православной культуры синодального отдела религиозного образования и катехизации Московского патриархата диакон Герман Демидов.

В общеобразовательных школах России с 1 сентября 2012 года был введен курс «Основы религиозных культур и светской этики». Он изучается в течение всего 4 класса один час в неделю и состоит из шести модулей: «Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы мировых религиозных культур», «Основы светской этики». Школьники и их родители имеют право выбрать один из них.

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