Минобрнауки: случаи растления детей в школах не были и не будут массовыми

24 января. ПРАВМИР. Министр образования и науки России Ольга Васильева не считает, что случаи растления детей в школах носят массовый характер.

«Эти случаи никогда не были и не будут массовыми. Этого просто не может быть по определению», – цитирует Васильеву Интерфакс.

Она отметила, что каждый педагог при приеме на работу должен предъявить справку об отсутствии судимости. Министр добавила, что следственные органы должны проверять ее наличие у людей, которые подозреваются в таких преступлениях, чтобы установить, имел ли право педагог вести свою деятельность.

Ранее стало известно, что ученики столичной школы «Лига школ» на протяжении двадцати лет подвергались сексуальным домогательствам со стороны директора и одного из педагогов. Это не первый случай в Москве. Осенью 2016 года с аналогичными обвинениями в адрес учителей выступили выпускники 57-й школы.