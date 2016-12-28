Минздрав рассказал о лекарстве от рака с «фантастическим результатом»

28 декабря. ПРАВМИР. Российские врачи испытывают новое лекарство от рака, которое показало «фантастический результат по устранению метастизирующих меланом», рассказала министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

Рабочее название препарата — PD-1, в настоящее время он проходит вторую фазу клинических испытаний, передает телеканал «Россия 24». «Мы сейчас на том этапе, когда мы в числе самых передовых стран мира научились делать таргетные, то есть точечные, препараты для блокады развития той или иной опухоли», — сказала министр.

По ее словам, первый отечественный препарат уже доказал свою эффективность в борьбе с некоторыми видами злокачественных опухолей и их метастазами.

Ранее стало известно, группа ученых из Института органической химии им. Зелинского, Института биологии развития им. Кольцова, МФТИ, а также американской компании Immune Pharmaceuticals синтезировала соединение, которое способно бороться с раком, устойчивым к химиотерапии. Активность соединения проверялась на эмбрионах морских ежей, клетках рака простаты, аденокарциномы молочной железы, меланомы и рака легких. Предполагается, что открытая молекула позволит достаточно быстро и дешево получать противораковые лекарства.

Однако, как сообщил «Правмиру» Алексей Масчан, заместитель директора Федерального центра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Димы Рогачева, молекулы, активные в отношении опухолей, в том числе устойчивых к химиотерапии, открываются ежедневно. «Проблема в том, что лишь тысячные доли этих открытых молекул могут применяться у человека и быть клинически более эффективными, чем традиционная химиотерапия», — сказал он.

А онколог Михаил Ласков, в свою очередь, объяснил, сейчас очень много разных методик борьбы с раком, много препаратов с различным механизмом действий, множество комбинаций препаратов. «Но все они проходят тернистый путь клинических исследований, которые призваны сначала подтвердить их безопасность, потом эффективность и т. д. И только, когда пройдет этот путь, который занимает от 10 до 20 лет, мы сможем говорить о том, помогает это или нет», – сказал он. Причем эти разработки стоят миллиарды долларов, потому что из десяти идей срабатывает только одна в лучшем случае, но испытать нужно все.