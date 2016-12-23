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Минздрав связал популярность суррогатного алкоголя с проблемами в экономике

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23 декабря. ПРАВМИР. Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова выразила уверенность в том, что определенную роль в ситуации с отравлениями суррогатным алкоголем играет социально-экономическое положение.
Минздрав связал популярность суррогатного алкоголя с проблемами в экономике
Фото: ryb.ru

«У нас алкоголизм неравномерно… распределяется по стране. У нас есть из 85-ти 22 региона, где эти проблемы острее ощущаются, чем в других. И фактически это является частью социально-экономических проблем», — цитирует министра «РИА Новости». По ее словам, закрытие крупных производств в российских городах обычно приводит к росту алкоголизма.

Она также сказала, что отравления людей метилом в России связаны с отсутствием регламентов по технического спирту. «(Есть проблема в) отсутствии вообще регламентов по техническому спирту в стране и отсутствии экспертизы тех жидкостей, которые содержат тот или иной спирт. Сейчас над этим работает комиссия по алкогольному регулированию правительства», — заявила Вероника Скворцова, комментируя ситуацию в Иркутске.

Глава Минздрава также сказала, что не считает необходимым введение продажи по рецепту настоек и других медицинских препаратов, содержащих спирт.

По ее словам, такие лекарства, как валокордин, корвалол и настойка боярышника для российских пенсионеров являются препаратами «каждого дня» и принимаются в микродозах. «Мы надеемся, что те меры, которые мы уже приняли, ограничение по таре и не более двух флакончиков в руки, будут достаточны», – сказала Скворцова.

Она подчеркнула, что за два года мониторинга Минздрав не выявил злоупотреблений настойками, которые продаются в аптеках.

Ранее, напомним, о необходимости продавать валокордин и настойку боярышника в аптечной сети по рецепту врача, заявлял вице-премьер Александр Хлопонин.

Массовое отравление поддельным спиртосодержащим средством «Боярышник» произошло в Иркутске в минувшие выходные. По последним данным, погибли 75 человек. Исследования показали, что причиной гибели людей после употребления спиртосодержащей жидкости «Боярышник» в Иркутске стал метиловый спирт. Следователи возбудили уголовное дело, в рамках которого задержаны продавцы жидкости и поставщик.

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